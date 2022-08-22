Як відмити вікна від наклейок та скотчу?

Зняття наклейки/скотча за допомогою фена — це лише один із способів. Чи існують альтернативні методи?

Перший можна назвати "мокрим" (від більш підходить для паперових наклейок). Наклейку потрібно змочити губкою і через кілька хвилин повторити, поки вона не розмокне і її можна буде зішкребти. Звичайно, майте на увазі, що не можна використовувати гострі інструменти, які можуть подряпати ніжну поверхню скла.

Інший спосіб для видалення наклейок/скотчу зі скла - використання хімічних речовин (засіб для зняття лаку, спирт, WD-40, миючі засоби, наприклад, очищувач для індукційної плити).

Вони всі можуть бути корисними. Потрібно просочити поверхню вибраним засобом, почекати деякий час, а потім видалити наклейку чи скотч. Однак необхідно пам'ятати, що багато цих рідин мають дратівливий запах і, крім того, можуть пошкодити прокладки або віконні рами.