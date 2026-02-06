Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2
Эффективный помощник с высокой силой всасывания: CVH 2 – легкий и компактный аккумуляторный пылесос, прекрасно подходящий для повседневной уборки на кухне, в гостиной, спальне или автомобиле
Эффективное решение: ручной аккумуляторный пылесос CVH 2 позволяет легко и тщательно удалять самый разнообразный мусор (пыль, крошки, волосы и т. д.) с пола, мебели или из салона автомобиля. Компактность и малый вес значительно облегчают выполнение работ с аппаратом и его хранение. Выпуск чистого воздуха обеспечивает допускающая промывку 2-ступенчатая система фильтрации, состоящая из мелкоячеистой стальной сетки, задерживающей волосы и крупный мусор, и установленного после нее HEPA-фильтра (соответствует стандарту EN 1822:1998).
Особенности и преимущества
Компактность и малый весЛегкое выполнение небольших объемов повседневных уборочных работ.
Готовность к немедленному применениюВозможность повсеместного применения благодаря компактной конструкции и удобству работы с аксессуарами.
Двухступенчатая система фильтрацииОптимальная комбинация мелкоячеистой стальной сетки для задержания крупного мусора и волос с HEPA-фильтром (по стандарту EN 1822:1998).
Высокая эффективность уборки
- Оптимальная сила всасывания для любых видов небольших уборочных работ.
Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
- Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Практичные аксессуары
- Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Контейнер (л)
|0,15
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Потребляемая мощность (Вт)
|70
|Время работы - мин. уровеннь (мин)
|10
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение аккумулятора (В)
|7,2
|Напряжение (В)
|7,2
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (ч)
|4
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,65
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|330 x 76 x 76
Комплектация
- Зарядное устройство: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щелевая насадка "2 в 1"
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
Видео
Области применения
- Мебель
- Интерьер автомобиля
Принадлежности
Запчасти для CVH 2
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.