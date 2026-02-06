Ефективне рішення: ручний акумуляторний пилосос CVH 2 дає змогу легко та ретельно видаляти найрізноманітніше сміття (пил, крихти, волосся тощо) з підлоги, меблів або з салону автомобіля. Компактність і мала вага значно полегшують виконання робіт з апаратом і його зберігання. Випуск чистого повітря забезпечує 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, яка складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї HEPA-фільтра (відповідає стандарту EN 1822:1998).