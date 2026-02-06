Акумуляторний ручний пилосос CVH 2
Надкомпактний акумуляторний пилосос із високою силою всмоктування CVH 2 чудово підходить для повсякденного прибирання на кухні, у вітальні, спальні або автомобілі.
Ефективне рішення: ручний акумуляторний пилосос CVH 2 дає змогу легко та ретельно видаляти найрізноманітніше сміття (пил, крихти, волосся тощо) з підлоги, меблів або з салону автомобіля. Компактність і мала вага значно полегшують виконання робіт з апаратом і його зберігання. Випуск чистого повітря забезпечує 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, яка складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї HEPA-фільтра (відповідає стандарту EN 1822:1998).
Особливості та переваги
Компактність і мала вагаЛегке виконання невеликих обсягів повсякденних робіт.
Готовність до негайного застосуванняМожливість повсюдного застосування завдяки компактній конструкції та зручності роботи з аксесуарами.
Двоступінчаста система фільтраціїОптимальна комбінація дрібнопористої сталевої сітки для затримання крупного сміття і волосся з HEPA-фільтром (за стандартом EN 1822:1998).
Висока ефективність прибирання
- Оптимальна сила всмоктування для будь-яких видів невеликих прибиральних робіт.
Фільтр, що можна промити, і контейнер для збору пилу
- Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Практичні аксесуари
- Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Контейнер (л)
|0,15
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 78
|Споживана потужність (Вт)
|70
|Час роботи - хв. рівень (хв)
|10
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|7,2
|Напруга (В)
|7,2
|Ємність батареї (Ач)
|2
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год)
|4
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,65
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|330 x 76 x 76
Комплектація
- Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
- Щілинна насадка "2 в 1"
- Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
Відео
Області застосування
- Меблі
- Салон автомобіля
Аксесуари
Запчастини для CVH 2
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.