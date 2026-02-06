Акумуляторний ручний пилосос CVH 2

Надкомпактний акумуляторний пилосос із високою силою всмоктування CVH 2 чудово підходить для повсякденного прибирання на кухні, у вітальні, спальні або автомобілі.

Ефективне рішення: ручний акумуляторний пилосос CVH 2 дає змогу легко та ретельно видаляти найрізноманітніше сміття (пил, крихти, волосся тощо) з підлоги, меблів або з салону автомобіля. Компактність і мала вага значно полегшують виконання робіт з апаратом і його зберігання. Випуск чистого повітря забезпечує 2-ступінчаста система фільтрації, що допускає промивання, яка складається з дрібнопористої сталевої сітки, що затримує волосся і велике сміття, і встановленого після неї HEPA-фільтра (відповідає стандарту EN 1822:1998).

Особливості та переваги
Акумуляторний ручний пилосос CVH 2: Компактність і мала вага
Компактність і мала вага
Легке виконання невеликих обсягів повсякденних робіт.
Акумуляторний ручний пилосос CVH 2: Готовність до негайного застосування
Готовність до негайного застосування
Можливість повсюдного застосування завдяки компактній конструкції та зручності роботи з аксесуарами.
Акумуляторний ручний пилосос CVH 2: Двоступінчаста система фільтрації
Двоступінчаста система фільтрації
Оптимальна комбінація дрібнопористої сталевої сітки для затримання крупного сміття і волосся з HEPA-фільтром (за стандартом EN 1822:1998).
Висока ефективність прибирання
  • Оптимальна сила всмоктування для будь-яких видів невеликих прибиральних робіт.
Фільтр, що можна промити, і контейнер для збору пилу
  • Можливість легкого очищення під струменем води та повторного застосування.
Практичні аксесуари
  • Придатність для очищення чутливих поверхонь та важкодоступних місць.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Контейнер (л) 0,15
Рівень шуму (дБ(А)) < 78
Споживана потужність (Вт) 70
Час роботи - хв. рівень (хв) 10
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 7,2
Напруга (В) 7,2
Ємність батареї (Ач) 2
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) 4
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 0,65
Вага (з упаковкою) (кг) 1,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 330 x 76 x 76

Комплектація

  • Зарядний пристрій: USB-кабель + адаптер 5 В / 2 А (по 1 шт.)
  • Щілинна насадка "2 в 1"
  • Тип фільтра HEPA: HEPA фільтр (EN 1822: 1998)
Області застосування
  • Меблі
  • Салон автомобіля
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

