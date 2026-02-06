Компактный пылесос VC 3 Plus с мультициклонной технологией, разработанный для широкого использования в квартирах и небольших домах, обеспечивает максимальный комфорт и эффективность. Благодаря безмешковой конструкции, больше не нужно менять фильтровальные мешки и покупать дорогие сменные фильтры - вся грязь собирается в прозрачный контейнер. Дополнительно оснащенный насадкой для паркета, этот пылесос эффективно очищает как твердый пол, так и ковры, а также тщательно убирает узкие щели и деликатные поверхности с помощью щелевой насадки и щетки для мебели. Отличные новости для аллергиков: VC 3 Plus оснащен гигиеническим фильтром HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца и другие аллергены. Во время уборки пылесос можно быстро и легко поставить в удобное парковочное положение, если возникнет необходимость сделать перерыв.