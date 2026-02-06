Пилосос VC 3 Plus
З мультициклонною технологією та насадкою для паркету: пилосос VC 3 Plus без мішка. Прозорий контейнер для відходів позбавляє необхідності міняти і купувати змінні фільтрувальні мішки.
Компактний пилосос VC 3 Plus з мультициклонною технологією, розроблений для широкого використання у квартирах і невеликих будинках, забезпечує максимальний комфорт і ефективність. Завдяки безмішковій конструкції, більше не потрібно міняти фільтрувальні мішки та купувати дорогі змінні фільтри – весь бруд збирається в прозорий контейнер. Додатково оснащений насадкою для паркету, цей пилосос ефективно очищає як тверду підлогу, так і килими, а також ретельно прибирає вузькі щілини та делікатні поверхні за допомогою щілинної насадки і щітки для меблів. Чудові новини для алергіків: VC 3 Plus оснащений гігієнічним фільтром HEPA, який надійно фільтрує найдрібніші забруднення, такі як пилок та інші алергени. Під час прибирання пилосос можна швидко і легко поставити в зручне паркувальне положення, якщо виникне необхідність зробити перерву.
Особливості та переваги
Мультициклонна технологіяНемає необхідності в покупці додаткових фільтр-мішків Контейнер легко очищається під проточною водою
Фільтр HEPA 13Фільтрується навіть найдрібніша пил, такий як пилок та інші алергени. Чисте повітря для здорового життя в будинку.
Знімна насадка для підлогиМожливість встановлення іншого приладдя для оптимального прибирання у всьому будинку.
Можливість "паркування"
- Швидка і безпечна парковка пристрою під час робочих перерв.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (Вт)
|700
|Об'єм контейнеру для сміття (л)
|0,9
|Рівень шуму (дБ(А))
|76
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
- Щілинна насадка
- Насадка-щітка для меблів
- Насадка для паркету
Оснащення
- Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
- Зручне паркувальне положення.
- Автоматичне змотування кабелю
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Килими
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Делікатні поверхні
Аксесуари
Запчастини для VC 3 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.