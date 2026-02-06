Пилосос VC 3 Plus

З мультициклонною технологією та насадкою для паркету: пилосос VC 3 Plus без мішка. Прозорий контейнер для відходів позбавляє необхідності міняти і купувати змінні фільтрувальні мішки.

Компактний пилосос VC 3 Plus з мультициклонною технологією, розроблений для широкого використання у квартирах і невеликих будинках, забезпечує максимальний комфорт і ефективність. Завдяки безмішковій конструкції, більше не потрібно міняти фільтрувальні мішки та купувати дорогі змінні фільтри – весь бруд збирається в прозорий контейнер. Додатково оснащений насадкою для паркету, цей пилосос ефективно очищає як тверду підлогу, так і килими, а також ретельно прибирає вузькі щілини та делікатні поверхні за допомогою щілинної насадки і щітки для меблів. Чудові новини для алергіків: VC 3 Plus оснащений гігієнічним фільтром HEPA, який надійно фільтрує найдрібніші забруднення, такі як пилок та інші алергени. Під час прибирання пилосос можна швидко і легко поставити в зручне паркувальне положення, якщо виникне необхідність зробити перерву.

Особливості та переваги
Пилосос VC 3 Plus: Мультициклонна технологія
Мультициклонна технологія
Немає необхідності в покупці додаткових фільтр-мішків Контейнер легко очищається під проточною водою
Пилосос VC 3 Plus: Фільтр HEPA 13
Фільтр HEPA 13
Фільтрується навіть найдрібніша пил, такий як пилок та інші алергени. Чисте повітря для здорового життя в будинку.
Пилосос VC 3 Plus: Знімна насадка для підлоги
Знімна насадка для підлоги
Можливість встановлення іншого приладдя для оптимального прибирання у всьому будинку.
Можливість "паркування"
  • Швидка і безпечна парковка пристрою під час робочих перерв.
Специфікації

Технічні характеристики

Споживана потужність (Вт) 700
Об'єм контейнеру для сміття (л) 0,9
Рівень шуму (дБ(А)) 76
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Маса (без приладдя) (кг) 4,4
Вага (з упаковкою) (кг) 7,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Комплектація

  • Довжина всмоктувального шлангу: 1.5 м
  • Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
  • Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 13
  • Щілинна насадка
  • Насадка-щітка для меблів
  • Насадка для паркету

Оснащення

  • Насадка, що перемикається, для сухого прибирання
  • Зручне паркувальне положення.
  • Автоматичне змотування кабелю
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Килими
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Делікатні поверхні
Аксесуари
Запчастини для VC 3 Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

