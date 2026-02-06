Компактний пилосос VC 3 Plus з мультициклонною технологією, розроблений для широкого використання у квартирах і невеликих будинках, забезпечує максимальний комфорт і ефективність. Завдяки безмішковій конструкції, більше не потрібно міняти фільтрувальні мішки та купувати дорогі змінні фільтри – весь бруд збирається в прозорий контейнер. Додатково оснащений насадкою для паркету, цей пилосос ефективно очищає як тверду підлогу, так і килими, а також ретельно прибирає вузькі щілини та делікатні поверхні за допомогою щілинної насадки і щітки для меблів. Чудові новини для алергіків: VC 3 Plus оснащений гігієнічним фільтром HEPA, який надійно фільтрує найдрібніші забруднення, такі як пилок та інші алергени. Під час прибирання пилосос можна швидко і легко поставити в зручне паркувальне положення, якщо виникне необхідність зробити перерву.