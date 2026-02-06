Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCF 3

Превосходные результаты в автономной мойке твердых напольных покрытий обеспечивает наш моющий робот-пылесос RCF 3 благодаря инновационной технологии роликовых щеток.

Чистые полы – одним нажатием кнопки: умный моющий робот-пылесос RCF 3 избавляет своего владельца от изнурительного мытья полов, требующего больших усилий и затрат времени. Благодаря испытанной технологии роликовых щеток он удаляет не только пятна от пролитых жидкостей, но и пыль и прочий сухой мусор. При этом аппарат RCF 3 автоматически распознает ковры и огибает их. Робот-пылесос моющий оснащен 2 бачками, позволяющими постоянно увлажнять щетку чистой водой и собирать в отдельный бачок загрязненную воду вместе с имеющимся на полу легким мусором. Управление роботом-пылесосом осуществляется при помощи практичного мобильного приложения, которое обеспечивает гибкую адаптацию к различным потребностям и условиям уборки. Включение аппарата также производится из мобильного приложения или нажатием кнопки на его корпусе. Если роботу-пылесосу RCF 3 требуется помощь, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме или в виде сообщения на смартфон.

Особенности и преимущества
Технология роликовых щеток FC
Технология роликовых щеток FC
Моющий робот-пылесос RCF 3 реализует испытанную технологию роликовых щеток Kärcher, гарантирующую особенно тщательную очистку твердых напольных покрытий. Легкий сухой мусор (например, пыль или крошки пищевых продуктов) непосредственно в процессе влажной уборки вместе с загрязненной водой собираются аппаратом в бачок для грязной воды. Технология роликовых щеток с непрерывной очисткой щетки и системой 2 бачков гарантирует оптимальную уборку даже полов большой площади благодаря постоянной обработке поверхностей чистой щеткой.
Система 2 бачков с контролем уровня заполнения
Система 2 бачков с контролем уровня заполнения
С продуманной системой 2 бачков: микроволоконная роликовая щетка постоянно увлажняется чистой водой из одного бачка, а загрязненная вода собирается в другой бачок. Датчики уровня сигнализируют о заполнении бачка для грязной воды или опустошении бачка для чистой воды. В обоих случаях робот-пылесос прерывает работу и возвращается к базовой станции. Сигнализация осуществляется при помощи светодиодных индикаторов на корпусе робота-пылесоса и дублируется сообщением в мобильном приложении.
Распознавание и огибание ковров
Распознавание и огибание ковров
Аппарат RCF 3 автоматически распознает ковровые покрытия при помощи ультразвукового датчика и отмечает их на плане, сохраненном в приложении. Во время уборки робот-пылесос огибает ковры, предотвращая тем самым их намокание. При необходимости функция огибания ковров может быть деактивирована в мобильном приложении. В таком случае робот-пылесос перемещается по любым поверхностям, в т. ч. и по коврам с коротким ворсом.
Функция самоочистки роликовой щетки
  • Во время уборки роликовая щетка при помощи скребка непрерывно очищается от загрязнений, которые собираются на гребенке для задержания волос или направляются в бачок для грязной воды.
  • Превосходные результаты уборки за счет испытанной технологии роликовых щеток и системы 2 бачков: в процессе уборки загрязненная вода и частицы грязи непрерывно удаляются с роликовой щетки. Такое решение идеально подходит для обработки больших площадей.
Удобное управление через приложение по WLAN
  • Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
  • Мобильное приложение обеспечивает дистанционное управление роботом-пылесосом и изменение режимов его работы, в т. ч. и при нахождении вдали от дома.
  • Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Составление точных планов уборки полов с возможностью корректировки в мобильном приложении
  • В приложении можно сохранить нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
  • Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, участков, застеленных коврами, детских игровых зон или участков с серьезными препятствиями), или зон, требующих особых условий влажной уборки.
  • Задание индивидуальных настроек (интенсивности уборки, расхода воды, числа проходов) для определенных помещений или участков в зависимости от требований к качеству уборки или степени загрязнения.
Таймер
  • Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
  • Робот-пылесос RCF 3 автоматически приступает к работе в соответствии с заданным графиком уборки.
Голосовой вывод
  • Удобный способ информирования: важные указания и сведения о текущем состоянии аппарата RCF 3 выдаются в речевой форме.
  • Если моющему роботу-пылесосу требуется помощь или сервисное обслуживание, он во многих случаях информирует об этом в речевой форме.
Датчики перепада высот
  • Датчики перепада высот надежно предотвращают падение аппарата RCF 3 с лестниц или высоких уступов.
  • Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Защита информации и обновления
  • Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
  • Весь обмен информацией между приложением Home Robots, установленным на смартфоне, и роботом-пылесосом с функцией влажной уборки производится при помощи облачных технологий. При этом все используемые серверы находятся исключительно на территории Германии.
  • Регулярные обновления повышают эффективность робота-пылесоса с функцией влажной уборки и расширяют функциональные возможности приложения. Кроме того, они повышают надежность функционирования системы и обеспечивают адаптацию к изменяющимся условиям.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Время заряда аккумулятора (мин) 180
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора (Ач) 5,2
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) 120
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²) 80
Объем бака для чистой воды (мл) 430
Емкость для грязной воды (мл) 115
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса робота-пылесоса с функцией влажной уборки (кг) 4,5
Масса базовой станции (кг) 0,4
Вес (с упаковкой) (кг) 7,2
Высота (мм) 120
Диаметр (мм) 340
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) 142 x 153 x 124

Комплектация

  • Роликовая щетка из микроволокна: 2 шт.
  • Инструмент для очистки
  • Объем бака для чистой воды
  • Емкость для грязной воды
  • Зарядная станция

Оснащение

  • Автономная уборка
  • Датчики перепада высот
  • Датчик для ковров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Подключение через WLAN
  • Интеллектуальные функции в мобильном приложении
  • Голосовой вывод
  • Лазерная навигационная система (LiDAR)
  • Таймер: несколько таймеров
  • Режимы уборки: Влажная уборка/ Автоматический режим/ Локальный режим
Робот-пылесос с функцией влажной уборки RCF 3
Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для RCF 3

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Выводы: почему нужно купить робот-пылесос моющий RCF 3

RCF 3 - это не просто умный пылесос, это инновационное устройство, спроектированное для того, чтобы сделать процесс уборки максимально эффективным и удобным. Снабженный передовой технологией лазерного навигационного лидара (LiDAR), RCF 3 становится настоящим лидером в мире роботов-пылесосов.

Технология LiDAR обеспечивает точное и интеллектуальное картографирование помещения, позволяя умному пылесосу RCF 3 оптимально планировать свой маршрут и избегать препятствий. Это гарантирует полное покрытие площади для уборки и предотвращает повторное прохождение тех же участков, что существенно повышает эффективность процесса.

RCF 3 является роботом-пылесосом с функцией влажной уборки, что делает его идеальным выбором для тщательной мойки полов. Система автоматического распознавания ковров и технология роликовых щеток гарантируют, что умный пылесос с искусственным интеллектом эффективно справится с различными твердыми поверхностями, не заезжая на ковры и текстильные покрытия.

Интеллектуальная система самоочистки поддерживает оптимальную работу RCF 3. Функция самоочистки роликовой щетки RCF 3 работает бесперебойно в течение всего цикла уборки. Встроенный скребок активно очищает роликовую щетку от загрязнений, предотвращая их накопление и обеспечивая постоянную эффективность устройства.

Позвольте себе наслаждаться интеллектуальной уборкой с умным пылесосом RCF 3, оснащенным передовой технологией LiDAR. Управляйте уборкой легко и удобно через мобильное приложение, получая максимальную эффективность с минимальными усилиями. Робот-пылесос с лидаром RCF 3 - ваш надежный союзник в создании чистого и уютного дома.

