Робот-пилосос із функцією вологого прибирання RCF 3
Чудові результати в автономному митті твердих підлогових покриттів забезпечує наш миючий робот-пилосос RCF 3 завдяки інноваційній технології роликових щіток.
Чиста підлога - одним натисканням кнопки: розумний миючий робот-пилосос RCF 3 позбавляє свого власника роботи з миття підлог, яка потребує великих зусиль і витрат часу. Завдяки випробуваній технології роликових щіток він видаляє не тільки плями від пролитих рідин, а й пил та інше сухе сміття. При цьому апарат RCF 3 автоматично розпізнає килими і огинає їх. Робот-пилосос миючий оснащений 2 бачками, що дають змогу постійно зволожувати щітку чистою водою і збирати в окремий бачок забруднену воду разом із наявним на підлозі легким сміттям. Керування роботом-пилососом здійснюється за допомогою практичного мобільного додатку, який забезпечує гнучку адаптацію до різних потреб і умов прибирання. Увімкнення апарата також здійснюється з мобільного застосунку або натисканням кнопки на його корпусі. Якщо роботу-пилососу RCF 3 потрібна допомога, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі або у вигляді повідомлення на смартфон.
Особливості та переваги
Технологія роликових щіток FCМиючий робот-пилосос RCF 3 реалізує випробувану технологію роликових щіток Kärcher, що гарантує особливо ретельне очищення твердих підлогових покриттів. Легке сухе сміття (наприклад, пил або крихти харчових продуктів) безпосередньо в процесі вологого прибирання разом із забрудненою водою збираються апаратом у бачок для брудної води. Технологія роликових щіток із безперервним очищенням щітки та системою 2 бачків гарантує оптимальне прибирання навіть підлог великої площі завдяки постійному обробленню поверхонь чистою щіткою.
Система 2 бачків із контролем рівня заповненняЗ продуманою системою 2 бачків: мікроволоконна роликова щітка постійно зволожується чистою водою з одного бачка, а забруднена вода збирається в інший бачок. Датчики рівня сигналізують про заповнення бачка для брудної води або спустошення бачка для чистої води. В обох випадках робот-пилосос перериває роботу і повертається до базової станції. Сигналізація здійснюється за допомогою світлодіодних індикаторів на корпусі робота-пилососа і дублюється повідомленням у мобільному додатку.
Розпізнавання та огинання килимівАпарат RCF 3 автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика і позначає їх на плані, збереженому в додатку. Під час прибирання робот-пилосос огинає килими, запобігаючи тим самим їхньому намоканню. За необхідності функція огинання килимів може бути деактивована в мобільному додатку. У такому разі робот-пилосос переміщається будь-якими поверхнями, зокрема й килимами з коротким ворсом.
Функція самоочищення роликової щітки
- Під час прибирання роликова щітка за допомогою скребка безперервно очищається від забруднень, які збираються на гребінці для затримання волосся або спрямовуються в бачок для брудної води.
- Чудові результати прибирання за рахунок випробуваної технології роликових щіток і системи 2 бачків: у процесі прибирання забруднена вода і частинки бруду безперервно видаляються з роликової щітки. Таке рішення ідеально підходить для обробки великих площ.
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Мобільний застосунок забезпечує дистанційне керування роботом-пилососом і зміну режимів його роботи, зокрема й під час перебування далеко від дому.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Складання точних планів прибирання підлоги з можливістю коригування в мобільному додатку
- У додатку можна зберегти кілька планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, ділянок, застелених килимами, дитячих ігрових зон або ділянок з серйозними перешкодами), або зон, які потребують особливих умов вологого прибирання.
- Завдання індивідуальних налаштувань (інтенсивності прибирання, витрати води, числа проходів) для певних приміщень або ділянок залежно від вимог до якості прибирання або ступеня забруднення.
Таймер
- Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
- Робот-пилосос RCF 3 автоматично приступає до роботи відповідно до заданого графіка прибирання.
Голосовий вивід
- Зручний спосіб інформування: важливі вказівки і відомості про поточний стан апарату RCF 3 видаються в мовній формі.
- Якщо миючому роботу-пилососу потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Датчики перепаду висот
- Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCF 3 зі сходів або високих уступів.
- Датчики сканують підлогу і в разі виявлення великого перепаду висот видають системі керування сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Весь обмін інформацією між додатком Home Robots, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом з функцією вологого прибирання здійснюється за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
- Регулярні оновлення підвищують ефективність робота-пилососа з функцією вологого прибирання і розширюють функціональні можливості програми. Крім того, вони підвищують надійність функціонування системи і забезпечують адаптацію до змінних умов.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|180
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|5,2
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|120
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²)
|80
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|430
|Ємність для брудної води (мл)
|115
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Маса робота-пилососа з функцією вологого прибирання (кг)
|4,5
|Маса базової станції (кг)
|0,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,2
|Висота (мм)
|120
|Діаметр (мм)
|340
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|142 x 153 x 124
Комплектація
- Роликова щітка з мікроволокна: 2 шт.
- Інструмент для очищення
- Об'єм бака для чистої води
- Ємність для брудної води
- Зарядна станція
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Датчик для килимів
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Вологе прибирання/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Відео
Області застосування
- Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для RCF 3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.
Висновки: чому потрібно купити робот-пилосос миючий RCF 3
RCF 3 - це не просто розумний пилосос, це інноваційний пристрій, спроектований для того, щоб зробити процес прибирання максимально ефективним і зручним. Забезпечений передовою технологією лазерного навігаційного лідара (LiDAR), RCF 3 стає справжнім лідером у світі роботів-пилососів.
Технологія LiDAR забезпечує точне та інтелектуальне картографування приміщення, даючи змогу розумному пилососу RCF 3 оптимально планувати свій маршрут і уникати перешкод. Це гарантує повне покриття площі для прибирання та запобігає повторному проходженню тих самих ділянок, що істотно підвищує ефективність процесу.
RCF 3 є роботом-пилососом із функцією вологого прибирання, що робить його ідеальним вибором для ретельного миття підлог. Система автоматичного розпізнавання килимів і технологія роликових щіток гарантують, що розумний пилосос зі штучним інтелектом ефективно впорається з різними твердими поверхнями, не заїжджаючи на килими та текстильні покриття.
Інтелектуальна система самоочищення підтримує оптимальну роботу RCF 3. Функція самоочищення роликової щітки RCF 3 працює безперебійно протягом усього циклу прибирання. Вбудований скребок активно очищає роликову щітку від забруднень, запобігаючи їх накопиченню та забезпечуючи постійну ефективність пристрою.
Дозвольте собі насолоджуватися інтелектуальним прибиранням з розумним пилососом RCF 3, оснащеним передовою технологією LiDAR. Керуйте прибиранням легко та зручно через мобільний застосунок, отримуючи максимальну ефективність із мінімальними зусиллями. Робот-пилосос із лідаром RCF 3 - ваш надійний союзник у створенні чистого і затишного будинку.