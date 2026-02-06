Робот-пилосос із функцією вологого прибирання RCF 3

Чудові результати в автономному митті твердих підлогових покриттів забезпечує наш миючий робот-пилосос RCF 3 завдяки інноваційній технології роликових щіток.

Чиста підлога - одним натисканням кнопки: розумний миючий робот-пилосос RCF 3 позбавляє свого власника роботи з миття підлог, яка потребує великих зусиль і витрат часу. Завдяки випробуваній технології роликових щіток він видаляє не тільки плями від пролитих рідин, а й пил та інше сухе сміття. При цьому апарат RCF 3 автоматично розпізнає килими і огинає їх. Робот-пилосос миючий оснащений 2 бачками, що дають змогу постійно зволожувати щітку чистою водою і збирати в окремий бачок забруднену воду разом із наявним на підлозі легким сміттям. Керування роботом-пилососом здійснюється за допомогою практичного мобільного додатку, який забезпечує гнучку адаптацію до різних потреб і умов прибирання. Увімкнення апарата також здійснюється з мобільного застосунку або натисканням кнопки на його корпусі. Якщо роботу-пилососу RCF 3 потрібна допомога, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі або у вигляді повідомлення на смартфон.

Особливості та переваги
Технологія роликових щіток FC
Технологія роликових щіток FC
Миючий робот-пилосос RCF 3 реалізує випробувану технологію роликових щіток Kärcher, що гарантує особливо ретельне очищення твердих підлогових покриттів. Легке сухе сміття (наприклад, пил або крихти харчових продуктів) безпосередньо в процесі вологого прибирання разом із забрудненою водою збираються апаратом у бачок для брудної води. Технологія роликових щіток із безперервним очищенням щітки та системою 2 бачків гарантує оптимальне прибирання навіть підлог великої площі завдяки постійному обробленню поверхонь чистою щіткою.
Система 2 бачків із контролем рівня заповнення
Система 2 бачків із контролем рівня заповнення
З продуманою системою 2 бачків: мікроволоконна роликова щітка постійно зволожується чистою водою з одного бачка, а забруднена вода збирається в інший бачок. Датчики рівня сигналізують про заповнення бачка для брудної води або спустошення бачка для чистої води. В обох випадках робот-пилосос перериває роботу і повертається до базової станції. Сигналізація здійснюється за допомогою світлодіодних індикаторів на корпусі робота-пилососа і дублюється повідомленням у мобільному додатку.
Розпізнавання та огинання килимів
Розпізнавання та огинання килимів
Апарат RCF 3 автоматично розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика і позначає їх на плані, збереженому в додатку. Під час прибирання робот-пилосос огинає килими, запобігаючи тим самим їхньому намоканню. За необхідності функція огинання килимів може бути деактивована в мобільному додатку. У такому разі робот-пилосос переміщається будь-якими поверхнями, зокрема й килимами з коротким ворсом.
Функція самоочищення роликової щітки
  • Під час прибирання роликова щітка за допомогою скребка безперервно очищається від забруднень, які збираються на гребінці для затримання волосся або спрямовуються в бачок для брудної води.
  • Чудові результати прибирання за рахунок випробуваної технології роликових щіток і системи 2 бачків: у процесі прибирання забруднена вода і частинки бруду безперервно видаляються з роликової щітки. Таке рішення ідеально підходить для обробки великих площ.
Зручне керування через додаток через WLAN
  • Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
  • Мобільний застосунок забезпечує дистанційне керування роботом-пилососом і зміну режимів його роботи, зокрема й під час перебування далеко від дому.
  • Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Складання точних планів прибирання підлоги з можливістю коригування в мобільному додатку
  • У додатку можна зберегти кілька планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
  • Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, ділянок, застелених килимами, дитячих ігрових зон або ділянок з серйозними перешкодами), або зон, які потребують особливих умов вологого прибирання.
  • Завдання індивідуальних налаштувань (інтенсивності прибирання, витрати води, числа проходів) для певних приміщень або ділянок залежно від вимог до якості прибирання або ступеня забруднення.
Таймер
  • Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
  • Робот-пилосос RCF 3 автоматично приступає до роботи відповідно до заданого графіка прибирання.
Голосовий вивід
  • Зручний спосіб інформування: важливі вказівки і відомості про поточний стан апарату RCF 3 видаються в мовній формі.
  • Якщо миючому роботу-пилососу потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Датчики перепаду висот
  • Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCF 3 зі сходів або високих уступів.
  • Датчики сканують підлогу і в разі виявлення великого перепаду висот видають системі керування сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
  • Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
  • Весь обмін інформацією між додатком Home Robots, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом з функцією вологого прибирання здійснюється за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
  • Регулярні оновлення підвищують ефективність робота-пилососа з функцією вологого прибирання і розширюють функціональні можливості програми. Крім того, вони підвищують надійність функціонування системи і забезпечують адаптацію до змінних умов.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Час заряду акумулятора (хв) 180
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Ємність батареї (Ач) 5,2
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) 120
Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²) 80
Об'єм бака для чистої води (мл) 430
Ємність для брудної води (мл) 115
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Маса робота-пилососа з функцією вологого прибирання (кг) 4,5
Маса базової станції (кг) 0,4
Вага (з упаковкою) (кг) 7,2
Висота (мм) 120
Діаметр (мм) 340
Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм) 142 x 153 x 124

Комплектація

  • Роликова щітка з мікроволокна: 2 шт.
  • Інструмент для очищення
  • Об'єм бака для чистої води
  • Ємність для брудної води
  • Зарядна станція

Оснащення

  • Автономне прибирання
  • Датчики перепаду висот
  • Датчик для килимів
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Підключення через WLAN
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • Голосовий вивід
  • Лазерна навігаційна система (LiDAR)
  • Таймер: кілька таймерів
  • Режими прибирання: Вологе прибирання/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Відео

Області застосування
  • Тверда підлога із захисним покриттям, така як паркет, ламінат, пробка, камінь, лінолеум і ПВХ, а також килими з коротким ворсом
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для RCF 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Висновки: чому потрібно купити робот-пилосос миючий RCF 3

RCF 3 - це не просто розумний пилосос, це інноваційний пристрій, спроектований для того, щоб зробити процес прибирання максимально ефективним і зручним. Забезпечений передовою технологією лазерного навігаційного лідара (LiDAR), RCF 3 стає справжнім лідером у світі роботів-пилососів.

Технологія LiDAR забезпечує точне та інтелектуальне картографування приміщення, даючи змогу розумному пилососу RCF 3 оптимально планувати свій маршрут і уникати перешкод. Це гарантує повне покриття площі для прибирання та запобігає повторному проходженню тих самих ділянок, що істотно підвищує ефективність процесу.

RCF 3 є роботом-пилососом із функцією вологого прибирання, що робить його ідеальним вибором для ретельного миття підлог. Система автоматичного розпізнавання килимів і технологія роликових щіток гарантують, що розумний пилосос зі штучним інтелектом ефективно впорається з різними твердими поверхнями, не заїжджаючи на килими та текстильні покриття.

Інтелектуальна система самоочищення підтримує оптимальну роботу RCF 3. Функція самоочищення роликової щітки RCF 3 працює безперебійно протягом усього циклу прибирання. Вбудований скребок активно очищає роликову щітку від забруднень, запобігаючи їх накопиченню та забезпечуючи постійну ефективність пристрою.

Дозвольте собі насолоджуватися інтелектуальним прибиранням з розумним пилососом RCF 3, оснащеним передовою технологією LiDAR. Керуйте прибиранням легко та зручно через мобільний застосунок, отримуючи максимальну ефективність із мінімальними зусиллями. Робот-пилосос із лідаром RCF 3 - ваш надійний союзник у створенні чистого і затишного будинку.

