Робот-пылесос с функцией влажной уборки RVC 3 Comfort
Робот-пылесос Kärcher RVC 3 Comfort с интеллектуальной лидарной навигацией (LiDAR) и управлением через приложение автономно очищает твердые полы и ковры с низким ворсом, при необходимости выполняет легкую влажную уборку и после работы самостоятельно возвращается на станцию самоочистки для опорожнения пылесборника и подзарядки.
Умный робот-пылесос Kärcher RVC 3 Comfort помогает освободить время для более приятных занятий, беря на себя регулярную уборку дома. Он полностью автономно и систематически очищает твердые напольные покрытия и ковры с низким ворсом, надежно собирая сухие загрязнения во встроенный пылесборник с помощью основной и боковых щеток и мощного всасывания. При необходимости RVC 3 Comfort дополняет сухую уборку легким влажным режимом, что позволяет эффективнее связывать пыль и удалять незначительные загрязнения. Благодаря лидарной технологии (LiDAR) робот точно ориентируется в пространстве, сканирует помещение и автоматически создает карту комнат. Через приложение для каждой комнаты можно задать индивидуальные параметры уборки. Встроенные датчики обеспечивают безопасную работу устройства и предотвращают падение, например со ступенек или лестниц. Запуск уборки осуществляется удобным способом — через приложение, по заранее заданному расписанию или нажатием кнопки на корпусе. В случае необходимости робот-пылесос информирует пользователя о своем состоянии с помощью голосовых сообщений. По завершении уборки или при необходимости прямо во время работы RVC 3 Comfort автоматически направляется к зарядной станции, входящей в комплект поставки, где самостоятельно опорожняет пылесборник и подзаряжает аккумулятор.
Особенности и преимущества
Высокая сила всасыванияБлагодаря высокой силе всасывания 15 000 Па эффективно удаляется большинство видов загрязнений – даже перец, арахис или хлопья. Для каждой задачи чистки можно выбрать один из четырех различных режимов всасывания. Комбинированная уборка с использованием основной и боковой щеток обеспечивает особенно эффективную чистку пола во всем доме.
Легко освобождаемые от волос основная и боковая щеткиRVC 3 Comfort имеет специальное приспособление на держателе щетки, которое предотвращает запутывание волос в щетках. Это сокращает усилия пользователя на обслуживание. Специальная конструкция боковой щетки также предотвращает запутывание волос в ней. Специальное приспособление в виде зубцов гребня эффективно предотвращает запутывание волос в основной щетке.
Автоматическая разгрузка собранной пылиБлагодаря автоматической очистке пылесборника время автономной работы RVC 3 Comfort значительно увеличивается. Пылесборники роботов Comfort не нужно опорожнять вручную, что позволяет избежать контакта с пылью и грязью. Регулярное опорожнение пылесборника позволяет поддерживать постоянно высокую мощность всасывания RVC 3 Comfort.
Точная навигация
- Благодаря быстрой и надежной системе лидарной навигации (LiDAR) робот точно сканирует и картографирует помещения, что обеспечивает оптимальную ориентацию даже в темноте и гарантирует безопасное перемещение.
Влажная уборка
- Для лучших результатов чистки RVC 3 Comfort также может выполнять влажную уборку. При необходимости используйте моечный модуль с салфеткой из микроволокна, наполните бак для чистой воды и можете приступать к работе.
- Робот можно использовать только для сухой уборки, только для влажной уборки или с двумя этими опциями вместе в комбинированном режиме уборки.
- Чистящий бак «2 в 1» с пылесборником объемом 240 мл и баком для воды объемом 280 мл обеспечивает простоту эксплуатации и быструю замену.
Датчик предотвращения падений
- Датчики перепада высот надежно предотвращают падение RVC 3 Comfort, например, с лестницы или порога.
- Датчики сканируют пол и при обнаружении большого перепада высот выдают системе управления сигнал разворота.
Удобное управление через приложение по WLAN
- Мобильное приложение позволяет осуществлять многочисленные индивидуальные настройки.
- Удаленное управление и настройка робота-пылесоса RVC 3 Comfort 5 через приложение. Даже когда вы не дома.
- Информирование об актуальном состоянии аппарата и отображение динамики его работы в мобильном приложении.
Защита информации и обновления
- Компания Kärcher, штаб-квартира которой находится в Германии, строго следует всем законам этой страны, касающимся защиты личных данных.
- Весь обмен данными между приложением на смартфоне и роботом-пылесосом с функцией влажной уборки осуществляется через облако с серверами, расположенными исключительно в Германии.
- Регулярные обновления не только повышают эффективность работы робота-пылесоса и приложения, но и обеспечивают актуальность системы безопасности в соответствии с самыми современными стандартами.
Точное сопоставление с универсальными возможностями настройки
- Возможность сохранения в приложении нескольких планов помещений (например, для разных этажей).
- Возможность определения запретных зон, в которые не должен заезжать робот-пылесос (например, детской игровой зоны или участков вокруг препятствий, которые аппарат не в состоянии преодолеть).
- Задание определенных участков, требующих неоднократной очистки, уборки с повышенной силой всасывания или влажной уборки с увеличенным расходом воды.
Регулировка параметров очистки
- Определение в приложении различных параметров уборки для конкретных участков или помещений (например, силы всасывания, расхода воды и количества проходов).
- Задание в приложении графиков и продолжительности уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Время заряда аккумулятора (мин)
|230
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,6
|Продолжительность уборки от одного заряда (мин)
|130
|Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч)
|45
|Мусоросборник "2 в 1" (мл)
|240
|Бак для чистой воды "2 в 1" (мл)
|280
|Мощность всасывания (Па)
|макс. 15000
|Уровень шума (дБ(А))
|< 67
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг)
|2,76
|Масса базовой станции (кг)
|1,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,95
|Высота робота-пылесоса (мм)
|97
|Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм)
|212 x 167 x 260
Комплектация
- Щетки
- Боковая щетка: 1 x
- Фильтр: 1 x
- Моющий узел
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 1 x
- Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
Оснащение
- Автономная уборка
- Датчики перепада высот
- Зарядная станция
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Управление при помощи мобильного приложения
- Подключение через WLAN
- Подключение через Bluetooth
- Интеллектуальные функции в мобильном приложении
- Голосовой вывод
- Лазерная навигационная система (LiDAR)
- Таймер: несколько таймеров
- Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Чистка ковровых напольных покрытий с коротким ворсом
