Розумний робот-пилосос Kärcher RVC 3 Comfort допомагає звільнити час для приємніших занять, повністю беручи на себе регулярне прибирання дому. Він автономно та систематично очищає тверді підлогові покриття й килими з низьким ворсом, надійно збираючи сухі забруднення у вбудований пилозбірник за допомогою основної та бокових щіток і потужного всмоктування. За потреби RVC 3 Comfort доповнює сухе прибирання легким вологим режимом, що дає змогу ефективніше зв’язувати пил і видаляти незначні забруднення. Завдяки лідарній технології (LiDAR) робот точно орієнтується в просторі, сканує приміщення та автоматично створює карту кімнат. Через застосунок для кожної кімнати можна задати індивідуальні параметри прибирання. Вбудовані датчики забезпечують безпечну роботу пристрою та запобігають падінню, зокрема зі сходів. Запуск прибирання можливий через застосунок, за попередньо встановленим розкладом або натисканням кнопки на корпусі. У разі потреби робот-пилосос інформує про свій стан за допомогою голосових повідомлень. Після завершення прибирання або за необхідності під час роботи RVC 3 Comfort автоматично прямує до зарядної станції, що входить до комплекту постачання, де самостійно спорожняє пилозбірник і підзаряджає акумулятор.