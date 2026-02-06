Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RVC 3 Comfort
Робот-пилосос Kärcher RVC 3 Comfort з інтелектуальною лідарною навігацією (LiDAR) та керуванням через застосунок автономно очищає тверді підлогові покриття й килими з низьким ворсом, за потреби виконує легке вологе прибирання та після завершення роботи самостійно повертається на станцію самоочищення для спорожнення пилозбірника й підзарядки.
Розумний робот-пилосос Kärcher RVC 3 Comfort допомагає звільнити час для приємніших занять, повністю беручи на себе регулярне прибирання дому. Він автономно та систематично очищає тверді підлогові покриття й килими з низьким ворсом, надійно збираючи сухі забруднення у вбудований пилозбірник за допомогою основної та бокових щіток і потужного всмоктування. За потреби RVC 3 Comfort доповнює сухе прибирання легким вологим режимом, що дає змогу ефективніше зв’язувати пил і видаляти незначні забруднення. Завдяки лідарній технології (LiDAR) робот точно орієнтується в просторі, сканує приміщення та автоматично створює карту кімнат. Через застосунок для кожної кімнати можна задати індивідуальні параметри прибирання. Вбудовані датчики забезпечують безпечну роботу пристрою та запобігають падінню, зокрема зі сходів. Запуск прибирання можливий через застосунок, за попередньо встановленим розкладом або натисканням кнопки на корпусі. У разі потреби робот-пилосос інформує про свій стан за допомогою голосових повідомлень. Після завершення прибирання або за необхідності під час роботи RVC 3 Comfort автоматично прямує до зарядної станції, що входить до комплекту постачання, де самостійно спорожняє пилозбірник і підзаряджає акумулятор.
Особливості та переваги
Висока сила всмоктуванняЗавдяки високій силі всмоктування 15 000 Па ефективно видаляється більшість видів забруднень — навіть перець, арахіс або пластівці. Для кожного завдання прибирання можна обрати один із чотирьох різних режимів всмоктування. Комбіноване прибирання з використанням основної та бокової щіток забезпечує особливо ефективне очищення підлоги по всьому дому.
Основна та бокова щітки, які легко очищуються від волоссяRVC 3 Comfort оснащений спеціальним елементом на тримачі щітки, який запобігає намотуванню волосся на щітки. Це зменшує зусилля користувача під час обслуговування пристрою. Спеціальна конструкція бокової щітки також запобігає намотуванню волосся. Спеціальний елемент у вигляді зубців гребінця ефективно перешкоджає намотуванню волосся на основну щітку.
Автоматичне розвантаження зібраного пилуЗавдяки автоматичному очищенню пилозбірника час автономної роботи RVC 3 Comfort значно збільшується. Пилозбірники роботів серії Comfort не потрібно спорожняти вручну, що дає змогу уникнути контакту з пилом і брудом. Регулярне спорожнення пилозбірника дає змогу постійно підтримувати високу потужність всмоктування RVC 3 Comfort.
Точна навігація
- Завдяки швидкій і надійній системі лідарної навігації (LiDAR) робот точно сканує та створює карту приміщень, забезпечуючи оптимальну орієнтацію навіть у темряві та безпечне пересування.
Вологе прибирання
- Для досягнення кращих результатів прибирання RVC 3 Comfort також може виконувати вологе прибирання. За потреби достатньо встановити мийний модуль із серветкою з мікрофібри, наповнити бак для чистої води — і пристрій готовий до роботи.
- Робот працює в сухому, вологому або комбінованому режимі прибирання.
- Бак для прибирання «2 в 1» з пилозбірником об’ємом 240 мл і баком для води об’ємом 280 мл простий у використанні та швидко замінюється.
Датчик перепаду висот
- Датчики перепаду висоти надійно запобігають падінню RVC 3 Comfort, зокрема зі сходів або порогів.
- Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Дистанційне керування та налаштування робота-пилососа RVC 3 Comfort 5 через застосунок — навіть коли вас немає вдома.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Увесь обмін даними між застосунком на смартфоні та роботом-пилососом із функцією вологого прибирання здійснюється через хмару із серверами, розташованими виключно в Німеччині.
- Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
- Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
- Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
- Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
- Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
- RVC 3 Comfort самостійно запускає цикли прибирання відповідно до встановленого розкладу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|2,6
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|130
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год)
|45
|Сміттєзбірник "2 в 1" (мл)
|240
|Бак для чистої води "2 в 1" (мл)
|280
|Потужність всмоктування (Па)
|макс. 15000
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 67
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг)
|2,76
|Маса базової станції (кг)
|1,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,95
|Висота робота-пилососа (мм)
|97
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|212 x 167 x 260
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 1 x
- Фільтр: 1 x
- Мийний вузол
- Серветка: 1 x
- Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Зарядна станція
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- Підключення через Bluetooth
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RVC 3 Comfort
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.