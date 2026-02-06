робот для мойки окон RCW 2
Робот-стеклоочиститель RCW 2 легко очищает большие и труднодоступные окна, а микроволоконная обтяжка и две разбрызгивающие насадки гарантируют безупречный результат в любое время.
Робот-стеклоочиститель RCW 2 заменяет мойку окон вручную и автоматически обеспечивает хорошую видимость без разводов. Благодаря эффективной вакуумной технологии RCW 2 надежно фиксируется на любых гладких поверхностях, что идеально подходит для больших и труднодоступных окон, а также зеркал. Систематическая навигация и два датчика для распознавания оконных рам и объектов гарантируют быструю и надежную очистку. Два вращающихся диска с микроволоконной обтяжкой, имитирующие ручную очистку, дают безупречно чистый результат. Две ультразвуковые разбрызгивающие насадки создают мелкий аэрозольный туман чистящего средства, который распыляется на стекло точно и без капель. В зависимости от задачи чистки с помощью дистанционного управления можно выбрать один из четырех автоматических режимов или ручной режим. Для контроля состояния аппарата используются светодиодные сигналы и голосовые сообщения. Входящее в комплект средство для мойки окон RM 503 надежно удаляет грязь, высыхает без разводов и позволяет дождю быстрее стекать каплями, обеспечивая длительную чистоту. Даже в случае отключения электроэнергии RCW 2 остается на стекле благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.
Особенности и преимущества
Систематические перемещенияСистематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
Автоматическое нанесение чистящих средствДве ультразвуковые разбрызгивающие насадки обеспечивают отсутствие капель при увлажнении оконного стекла. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
Высокий уровень безопасностиНадежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству. Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
- Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
- Также возможно ручное управление.
Интуитивный интерфейс
- Выключатель для удобства в обращении.
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Два датчика для распознавания оконных рам и объектов
- Надежное распознавание оконных рам и других препятствий.
Насадки для протирания из высококачественного микроволокна
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
- Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Oбъем бака для чистящего средства (мл)
|70
|Производительность уборки (м²/мин)
|0,33
|Мощность всасывания (Па)
|3300
|Mаксимальная мощность всасывания (Па)
|5000
|Длина кабеля (м)
|5
|Уровень шума (дБ(А))
|< 76
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Размеры окна (Ш х В) (см)
|35 x 35
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,129
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|292 x 160 x 71
Комплектация
- Устройство дистанционного управления
- Eмкость для заполнения
- Oбтяжка: 3 пара
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл
Оснащение
- Pежим быстрой очистки
- Pежим интенсивной очистки
- Pежим локальной очистки
- Pежим полировки
- Pучной режим очистки
- Голосовой вывод
- Cтраховочный трос
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Зеркала
- Гладкие поверхности
