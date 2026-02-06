робот для миття вікон RCW 2
Робот-склоочисник RCW 2 легко очищає великі та важкодоступні вікна, а мікроволоконне покриття й дві розпилювальні насадки гарантують бездоганний результат у будь-який час.
Робот-склоочисник RCW 2 замінює ручне миття вікон і автоматично забезпечує чітку видимість без розводів. Завдяки ефективній вакуумній технології RCW 2 надійно фіксується на будь-яких гладких поверхнях, що робить його ідеальним рішенням для великих і важкодоступних вікон, а також дзеркал. Систематична навігація та два датчики для розпізнавання віконних рам і об’єктів гарантують швидке й безпечне очищення. Два обертові диски з мікроволоконним покриттям, які імітують ручне миття, забезпечують бездоганно чистий результат. Дві ультразвукові розпилювальні насадки створюють дрібний аерозольний туман мийного засобу, що наноситься на скло точно й без крапель. Залежно від завдання очищення за допомогою пульта дистанційного керування можна обрати один із чотирьох автоматичних режимів або ручний режим. Для контролю стану пристрою передбачені світлодіодні індикатори та голосові повідомлення. Мийний засіб для вікон RM 503, що входить до комплекту, надійно видаляє забруднення, висихає без розводів і сприяє швидшому стіканню дощової води, забезпечуючи тривалу чистоту. Навіть у разі відключення електроенергії RCW 2 залишається на склі завдяки аварійному акумулятору та страхувальному тросу.
Особливості та переваги
Систематичні переміщенняСистематичне очищення всієї поверхні без пропусків. При зіткненні з перешкодами напрямок руху автоматично змінюється. Автоматичне повернення у вихідну позицію.
Автоматичне нанесення чистячих засобівДві ультразвукові розпилювальні насадки забезпечують відсутність крапель при зволоженні віконного скла. Засіб для миття вікон, що входить до комплекту, забезпечує кришталеву чистоту без розводів і сприяє швидшому стіканню дощової води, зменшуючи повторне забруднення поверхонь.
Високий рівень безпекиНадійне утримання завдяки ефективній вакуумній технології та додатковому страхувальному пристрою. Додатковий захист завдяки вбудованому аварійному акумулятору, який надійно утримує робот-склоочисник на склі при відключенні електроенергії.
Інтелектуальне дистанційне керування для легкого виконання функцій керування та контролю
- Чотири автоматичних режими для ефективного виконання будь-якого завдання: швидке прибирання, інтенсивне прибирання, точкове прибирання та полірування.
- Також можливе ручне керування.
Інтуїтивний інтерфейс
- Вимикач для зручності у використанні.
- Видача повідомлень про режими роботи та несправності за допомогою світлодіодного індикатора.
- Завжди під контролем: важливі повідомлення та інформація про поточний стан передаються голосовими повідомленнями.
Два датчики для розпізнавання віконних рам і об'єктів
- Надійне розпізнавання віконних рам та інших перешкод.
Насадки для протирання з високоякісного мікроволокна
- М'яка мікроволоконна серветка оптимально вбирає відокремлювані забруднення.
- Можливість очищення в пральній машині при температурі до 40 °C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Об'єм бака для миючого засобу (мл)
|70
|Продуктивність прибирання (м²/хв)
|0,33
|Потужність всмоктування (Па)
|3300
|Максимальна потужність всмоктування (Па)
|5000
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 76
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Розміри вікна (Ш х В) (см)
|35 x 35
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,129
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|292 x 160 x 71
Комплектація
- Дистанційне керування
- Ємність для заповнення
- Обтяжка: 3 пара
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 125 мл
Оснащення
- Режим швидкого очищення
- Режим інтенсивного очищення
- Режим локального очищення
- Режим полірування
- Ручний режим очищення
- Голосовий вивід
- Страхувальний трос
Відео
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Великі, важкодоступні скляні поверхні
- Дзеркала
- Гладкі поверхні
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для RCW 2
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.