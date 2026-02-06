Робот-склоочисник RCW 2 замінює ручне миття вікон і автоматично забезпечує чітку видимість без розводів. Завдяки ефективній вакуумній технології RCW 2 надійно фіксується на будь-яких гладких поверхнях, що робить його ідеальним рішенням для великих і важкодоступних вікон, а також дзеркал. Систематична навігація та два датчики для розпізнавання віконних рам і об’єктів гарантують швидке й безпечне очищення. Два обертові диски з мікроволоконним покриттям, які імітують ручне миття, забезпечують бездоганно чистий результат. Дві ультразвукові розпилювальні насадки створюють дрібний аерозольний туман мийного засобу, що наноситься на скло точно й без крапель. Залежно від завдання очищення за допомогою пульта дистанційного керування можна обрати один із чотирьох автоматичних режимів або ручний режим. Для контролю стану пристрою передбачені світлодіодні індикатори та голосові повідомлення. Мийний засіб для вікон RM 503, що входить до комплекту, надійно видаляє забруднення, висихає без розводів і сприяє швидшому стіканню дощової води, забезпечуючи тривалу чистоту. Навіть у разі відключення електроенергії RCW 2 залишається на склі завдяки аварійному акумулятору та страхувальному тросу.