робот для мойки окон RCW 4
Робот для мойки окон Керхер RCW 4 автоматизирует очистку больших и труднодоступных стеклянных поверхностей, включая безрамное стекло, зеркала и душевые кабины. Вакуумная система удержания и навигация с четырьмя датчиками обеспечивают безопасную и точную работу, а равномерное увлажнение салфетки гарантирует чистый результат без разводов.
Робот для мойки окон Керхер RCW 4 предназначен для автоматизированной очистки больших и труднодоступных стеклянных поверхностей и обеспечивает стабильный результат без ручной работы. Благодаря вакуумной технологии устройство надёжно удерживается на гладких поверхностях, включая окна, зеркала и стеклянные душевые кабины. Очистка безрамного стекла выполняется безопасно и эффективно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками, распознающими рамы, края и препятствия. Микроволоконная салфетка непрерывно увлажняется моющим раствором через шесть распылительных форсунок с насосным приводом, что обеспечивает равномерное нанесение жидкости и предотвращает образование капель и их разнесение ветром. В зависимости от степени загрязнения пользователь может выбрать один из четырёх автоматических режимов или ручной режим с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодная индикация и голосовые сообщения информируют о текущем состоянии устройства, в том числе о необходимости долива моющего средства. Средство для мойки окон Керхер RM 503, входящее в комплект, эффективно удаляет загрязнения, высыхает без разводов и способствует быстрому стеканию дождевой воды, обеспечивая длительную чистоту. В случае отключения электропитания робот остаётся на поверхности благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.
Особенности и преимущества
Систематические перемещенияСистематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
Автоматическое нанесение чистящих средствШесть разбрызгивающих насадок с насосным приводом непрерывно увлажняют салфетку. Никаких капель или развеивания струи. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностейНадежное распознавание оконных рам и других препятствий. Четыре угловых датчика также распознают края безрамных стеклянных поверхностей и соответствующим образом адаптируют навигацию.
Высокий уровень безопасности
- Надежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству.
- Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
- Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
- Также возможно ручное управление.
Интуитивный интерфейс
- Выключатель для удобства в обращении.
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Микроволоконная салфетка
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
- Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
- Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Спецификации
Технические характеристики
|Oбъем бака для чистящего средства (мл)
|150
|Производительность уборки (м²/мин)
|0,4
|Мощность всасывания (Па)
|3000
|Mаксимальная мощность всасывания (Па)
|5000
|Длина кабеля (м)
|5
|Уровень шума (дБ(А))
|< 77
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Размеры окна (Ш х В) (см)
|40 x 40
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,65
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 72
Комплектация
- Устройство дистанционного управления
- Eмкость для заполнения
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 3 шт.
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл
Оснащение
- Pежим быстрой очистки
- Pежим интенсивной очистки
- Pежим локальной очистки
- Pежим полировки
- Pучной режим очистки
- Pаспознавание безрамных окон
- Голосовой вывод
- Удобная ручка для переноски
- Kрепление на липучке для салфетки
- Cтраховочный трос
Видео
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Безрамные стеклянные поверхности
- Зеркала
- Гладкие поверхности
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для RCW 4
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.