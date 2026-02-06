робот для мойки окон RCW 4

Робот для мойки окон Керхер RCW 4 автоматизирует очистку больших и труднодоступных стеклянных поверхностей, включая безрамное стекло, зеркала и душевые кабины. Вакуумная система удержания и навигация с четырьмя датчиками обеспечивают безопасную и точную работу, а равномерное увлажнение салфетки гарантирует чистый результат без разводов.

Робот для мойки окон Керхер RCW 4 предназначен для автоматизированной очистки больших и труднодоступных стеклянных поверхностей и обеспечивает стабильный результат без ручной работы. Благодаря вакуумной технологии устройство надёжно удерживается на гладких поверхностях, включая окна, зеркала и стеклянные душевые кабины. Очистка безрамного стекла выполняется безопасно и эффективно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками, распознающими рамы, края и препятствия. Микроволоконная салфетка непрерывно увлажняется моющим раствором через шесть распылительных форсунок с насосным приводом, что обеспечивает равномерное нанесение жидкости и предотвращает образование капель и их разнесение ветром. В зависимости от степени загрязнения пользователь может выбрать один из четырёх автоматических режимов или ручной режим с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодная индикация и голосовые сообщения информируют о текущем состоянии устройства, в том числе о необходимости долива моющего средства. Средство для мойки окон Керхер RM 503, входящее в комплект, эффективно удаляет загрязнения, высыхает без разводов и способствует быстрому стеканию дождевой воды, обеспечивая длительную чистоту. В случае отключения электропитания робот остаётся на поверхности благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.

Особенности и преимущества
робот для мойки окон RCW 4: Систематические перемещения
Систематические перемещения
Систематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
робот для мойки окон RCW 4: Автоматическое нанесение чистящих средств
Автоматическое нанесение чистящих средств
Шесть разбрызгивающих насадок с насосным приводом непрерывно увлажняют салфетку.  Никаких капель или развеивания струи. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
робот для мойки окон RCW 4: Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностей
Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностей
Надежное распознавание оконных рам и других препятствий. Четыре угловых датчика также распознают края безрамных стеклянных поверхностей и соответствующим образом адаптируют навигацию.
Высокий уровень безопасности
  • Надежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству.
  • Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
  • Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
  • Также возможно ручное управление. 
Интуитивный интерфейс
  • Выключатель для удобства в обращении.
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Микроволоконная салфетка
  • Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
  • Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
  • Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Спецификации

Технические характеристики

Oбъем бака для чистящего средства (мл) 150
Производительность уборки (м²/мин) 0,4
Мощность всасывания (Па) 3000
Mаксимальная мощность всасывания (Па) 5000
Длина кабеля (м) 5
Уровень шума (дБ(А)) < 77
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Размеры окна (Ш х В) (см) 40 x 40
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,48
Вес (с упаковкой) (кг) 2,65
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 264 x 256 x 72

Комплектация

  • Устройство дистанционного управления
  • Eмкость для заполнения
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 3 шт.
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл

Оснащение

  • Pежим быстрой очистки
  • Pежим интенсивной очистки
  • Pежим локальной очистки
  • Pежим полировки
  • Pучной режим очистки
  • Pаспознавание безрамных окон
  • Голосовой вывод
  • Удобная ручка для переноски
  • Kрепление на липучке для салфетки
  • Cтраховочный трос

Видео

Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
  • Безрамные стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Гладкие поверхности
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для RCW 4

