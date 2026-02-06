Робот для миття вікон Kärcher RCW 4 призначений для автоматизованого очищення великих і важкодоступних скляних поверхонь та забезпечує стабільний результат без ручної роботи. Завдяки вакуумній технології пристрій надійно утримується на гладких поверхнях, зокрема на вікнах, дзеркалах і скляних душових кабінах. Очищення безрамного скла здійснюється безпечно та ефективно завдяки систематичній навігації з чотирма датчиками, що розпізнають рами, краї та перешкоди. Мікроволоконна серветка безперервно зволожується мийним розчином через шість розпилювальних форсунок з насосним приводом, що забезпечує рівномірне нанесення рідини та запобігає утворенню крапель і їх рознесенню вітром. Залежно від рівня забруднення користувач може обрати один із чотирьох автоматичних режимів або ручний режим за допомогою пульта дистанційного керування. Світлодіодна індикація та голосові повідомлення інформують про поточний стан пристрою, зокрема про необхідність доливання мийного засобу. Засіб для миття вікон Керхер RM 503, що входить до комплекту, ефективно видаляє забруднення, висихає без розводів і сприяє швидкому стіканню дощової води, забезпечуючи тривалу чистоту. У разі відключення електроживлення роботзалишається на поверхні завдяки аварійному акумулятору та страхувальному тросу.