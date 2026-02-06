робот для миття вікон RCW 4
Робот для миття вікон RCW 4 автоматизує очищення великих і важкодоступних скляних поверхонь, зокрема безрамного скла, дзеркал і душових кабін. Вакуумна система утримання та навігація з чотирма датчиками забезпечують безпечну й точну роботу, а рівномірне зволоження серветки гарантує чистий результат без розводів.
Робот для миття вікон Kärcher RCW 4 призначений для автоматизованого очищення великих і важкодоступних скляних поверхонь та забезпечує стабільний результат без ручної роботи. Завдяки вакуумній технології пристрій надійно утримується на гладких поверхнях, зокрема на вікнах, дзеркалах і скляних душових кабінах. Очищення безрамного скла здійснюється безпечно та ефективно завдяки систематичній навігації з чотирма датчиками, що розпізнають рами, краї та перешкоди. Мікроволоконна серветка безперервно зволожується мийним розчином через шість розпилювальних форсунок з насосним приводом, що забезпечує рівномірне нанесення рідини та запобігає утворенню крапель і їх рознесенню вітром. Залежно від рівня забруднення користувач може обрати один із чотирьох автоматичних режимів або ручний режим за допомогою пульта дистанційного керування. Світлодіодна індикація та голосові повідомлення інформують про поточний стан пристрою, зокрема про необхідність доливання мийного засобу. Засіб для миття вікон Керхер RM 503, що входить до комплекту, ефективно видаляє забруднення, висихає без розводів і сприяє швидкому стіканню дощової води, забезпечуючи тривалу чистоту. У разі відключення електроживлення роботзалишається на поверхні завдяки аварійному акумулятору та страхувальному тросу.
Особливості та переваги
Систематичні переміщенняСистематичне очищення всієї поверхні без пропусків. При зіткненні з перешкодами напрямок руху автоматично змінюється. Автоматичне повернення у вихідну позицію.
Автоматичне нанесення чистячих засобівШість розпилювальних насадок з насосним приводом безперервно зволожують серветку. Ніяких крапель або розвіювання струменя. Засіб для миття вікон, що входить до комплекту, забезпечує кришталеву чистоту без розводів і сприяє швидшому стіканню дощової води, зменшуючи повторне забруднення поверхонь.
Датчики для розпізнавання безрамних вікон і скляних поверхоньНадійне розпізнавання віконних рам та інших перешкод. Чотири кутових датчики також розпізнають краї безрамних скляних поверхонь і відповідно адаптують навігацію.
Високий рівень безпеки
- Надійне утримання завдяки ефективній вакуумній технології та додатковому страхувальному пристрою.
- Додатковий захист завдяки вбудованому аварійному акумулятору, який надійно утримує робот-склоочисник на склі при відключенні електроенергії.
Інтелектуальне дистанційне керування для легкого виконання функцій керування та контролю
- Чотири автоматичних режими для ефективного виконання будь-якого завдання: швидке прибирання, інтенсивне прибирання, точкове прибирання та полірування.
- Також можливе ручне керування.
Інтуїтивний інтерфейс
- Вимикач для зручності у використанні.
- Видача повідомлень про режими роботи та несправності за допомогою світлодіодного індикатора.
- Завжди під контролем: важливі повідомлення та інформація про поточний стан передаються голосовими повідомленнями.
Мікроволоконна серветка
- М'яка мікроволоконна серветка оптимально вбирає відокремлювані забруднення.
- Можливість очищення в пральній машині при температурі до 40 °C.
- Кріплення липучкою дозволяє швидко та легко замінювати серветку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Об'єм бака для миючого засобу (мл)
|150
|Продуктивність прибирання (м²/хв)
|0,4
|Потужність всмоктування (Па)
|3000
|Максимальна потужність всмоктування (Па)
|5000
|Довжина кабелю. (м)
|5
|Рівень шуму (дБ(А))
|< 77
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|62
|Розміри вікна (Ш х В) (см)
|40 x 40
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,48
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,65
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 72
Комплектація
- Дистанційне керування
- Ємність для заповнення
- Серветка: 3 шт.
- Миючий засіб: Засіб для миття вікон RM 503, 125 мл
Оснащення
- Режим швидкого очищення
- Режим інтенсивного очищення
- Режим локального очищення
- Режим полірування
- Ручний режим очищення
- Розпізнавання безрамних вікон
- Голосовий вивід
- Зручна ручка для перенесення
- Кріплення на липучці для серветки
- Страхувальний трос
Відео
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Великі, важкодоступні скляні поверхні
- Безрамні скляні поверхні
- Дзеркала
- Гладкі поверхні
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для RCW 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.