Вертикальный моющий пылесос FCV 3 обеспечит сияющую чистоту в вашем доме! Благодаря инновационной функции Xtra!Clean этот аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры и даже собирать с пола жидкости. Благодаря этому обеспечивается значительное ускорение уборки — экономия времени достигает 50 %*. Три режима уборки — стандартный с подачей воды, сухой уборки и повышенной мощности Advanced!Power*** — гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий, т. е. гигиеническую чистоту. При этом энергии долговечного аккумулятора достаточно для продолжительной (до 30 минут) работы, что позволяет без перерывов очистить до 130 кв. м пола, а функция самоочистки облегчает очистку аппарата и исключает контакт с грязью.