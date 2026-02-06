Ручной моющий пылесос FCV 3
Вертикальный моющий пылесос FCV 3 от Kärcher — это универсальное решение для ухода за твёрдыми напольными покрытиями и коврами. Оснащённый инновационной системой Xtra!Clean «3 в 1», он одновременно пылесосит, моет и сушит пол — экономя ваше время и силы. Работает до 30 минут от одного заряда, обеспечивая свободу передвижения без проводов. А в режиме Advanced!Power FCV 3 эффективно удаляет даже самые стойкие загрязнения. Надёжный помощник для безупречной чистоты вашего дома на каждый день.
Вертикальный моющий пылесос FCV 3 обеспечит сияющую чистоту в вашем доме! Благодаря инновационной функции Xtra!Clean этот аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры и даже собирать с пола жидкости. Благодаря этому обеспечивается значительное ускорение уборки — экономия времени достигает 50 %*. Три режима уборки — стандартный с подачей воды, сухой уборки и повышенной мощности Advanced!Power*** — гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий, т. е. гигиеническую чистоту. При этом энергии долговечного аккумулятора достаточно для продолжительной (до 30 минут) работы, что позволяет без перерывов очистить до 130 кв. м пола, а функция самоочистки облегчает очистку аппарата и исключает контакт с грязью.
Особенности и преимущества
Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушкаУборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. 3 режима уборки для удаления загрязнений любых видов — даже стойкой грязи и больших объемов жидкостей. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Эффективная технология Hygienic!SpinДоказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Режим максимальной мощности Advanced!PowerОбеспечивает удаление даже самых стойких, присохших загрязнений за счет увеличения силы всасывания на 60 % и расхода воды на 20 % по сравнению со стандартным режимом. Полы мгновенно высыхают, и по ним можно ходить практически сразу после уборки.
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
- Многоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги.
- Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы.
- В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Эффективный литий-ионный аккумулятор Comfort!Cell
- Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения щетки и оптимальным результатам всасывания и влажной уборки.
- Максимальная свобода движений и до 30 минут работы от одного заряда аккумулятора — идеальное решение для уборки площадей до 130 м².
- Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Удобство уборки благодаря светодиодному индикатору
- Важная информация, например о режиме уборки или остаточном времени работы, всегда в поле зрения.
- Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
- Легкость опорожнения и наполнения бачка и его очистка без контакта с грязью.
Гигиеничная функция самоочистки System!Clean
- Эффективная функция самоочистки с частотой вращения щетки до 550 об/мин — для быстрой и удобной очистки аппарата без контакта с грязью.
- Возможность практичного хранения аппарата с принадлежностями и одновременного заряда его аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|130
|Объем бака для чистой воды (мл)
|800
|Объем бака для грязной воды (мл)
|425
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|160
|Привод
|Щеточный мотор
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|240
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|2
|Напряжение аккумулятора (В)
|21,6
|Время работы аккумулятора (мин)
|макс. 30
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|180
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,763
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1138 x 268 x 280
*
* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией. /
*** Режим Advanced!Power удаляет даже самые стойкие засохшие загрязнения, увеличивая мощность всасывания на 60 процентов и расход воды на 20 процентов по сравнению с стандартным режимом.
Комплектация
- Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Зарядная, парковочная и чистящая станция
- Щетки
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
- Губчатый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Двойная система фильтрации
- Режим самоочистки
- Стандартный режим
- Режим мощности
- Сухой режим
- Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
- Колеса для транспортировки
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Для очистки ковров с коротким ворсом
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
- Жидкости
- Шерсть животных
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для FCV 3
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.