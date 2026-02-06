Ручний миючий пилосос FCV 3
Ручний миючий пилосос FCV 3 від Kärcher - це універсальне рішення для догляду за твердими підлоговими покриттями та килимами. Оснащений інноваційною системою Xtra!Clean «3 в 1», він одночасно пилососить, миє і сушить підлогу - заощаджуючи ваш час і сили. Працює до 30 хвилин від одного заряду, забезпечуючи свободу пересування без дротів. А в режимі Advanced!Power FCV 3 ефективно видаляє навіть найстійкіші забруднення. Надійний помічник для бездоганної чистоти вашого будинку на кожен день.
Ручний миючий пилосос FCV 3 забезпечить сяючу чистоту у вашому домі! Завдяки інноваційній функції Xtra!Clean цей апарат вирішує 3 завдання: очищає підлогу як пилосос, виконує вологе прибирання і висушує підлогове покриття. Він дає змогу легко очищати як тверді поверхні, так і килими та навіть збирати з підлоги рідини. Завдяки цьому забезпечується значне прискорення прибирання - економія часу сягає 50 %*. Три режими прибирання - стандартний з подачею води, сухе прибирання та підвищеної потужності Advanced!Power*** - гарантують усунення будь-яких забруднень, чи то пил, шерсть домашніх тварин, чи то стійкі плями. Прогресивна технологія Hygienic!Spin з частотою обертання роликової щітки до 500 об/хв забезпечує не тільки чудовий результат вологого прибирання, а й видалення до 99 % бактерій, тобто гігієнічну чистоту. При цьому енергії довговічного акумулятора достатньо для тривалої (до 30 хвилин) роботи, що дає змогу без перерв очистити до 130 кв. м підлоги, а функція самоочищення полегшує очищення апарата та унеможливлює контакт із брудом.
Особливості та переваги
Функція Xtra!Clean «3 в 1»: вологе прибирання, всмоктування та сушінняПрибирання з економією до 50% часу* та гарантія ідеальної чистоти завдяки інтегрованій функції всмоктування, яка дає змогу обійтися без попередньої прибирання пилососом. 3 режими прибирання для видалення забруднень будь-яких видів - навіть стійкого бруду і великих обсягів рідин. Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і очищення впритул до стін. Можливість очищення килимів і килимових доріжок у режимі сухого прибирання.
Ефективна технологія Hygienic!SpinДоведене видалення 99 %** бактерій для забезпечення в будинку гігієнічної чистоти. Висока частота обертання роликової щітки (до 500 об/хв) для ефективного вологого прибирання. Продумана система з 2 баками для постійної подачі чистої води та окремого збору брудної води.
Режим максимальної потужності Advanced!PowerЗабезпечує видалення навіть найстійкіших, присохлих забруднень завдяки збільшенню сили всмоктування на 60 % і витрати води на 20 % порівняно зі стандартним режимом. Підлоги миттєво висихають, і по них можна ходити практично відразу після прибирання.
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
- Багатоступенева система фільтрації надійно захищає двигун від вологи.
- Чудова фільтрація завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру, що надійно вловлює навіть найдрібніші частинки, які містяться в повітрі.
- У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.
Ефективний літій-іонний акумулятор Comfort!Cell
- Вражаюча якість прибирання завдяки високій частоті обертання щітки й оптимальним результатам всмоктування та вологого прибирання.
- Максимальна свобода рухів і до 30 хвилин роботи від одного заряду акумулятора - ідеальне рішення для прибирання площ до 130 м².
- Прискорена та екологічна заміна акумулятора в разі його виходу з ладу: економія коштів та охорона довкілля.
Зручність прибирання завдяки світлодіодному індикатору
- Важлива інформація, наприклад про режим прибирання або залишковий час роботи, завжди в полі зору.
- Інтелектуальна система контролю рівня води з автоматичним вимкненням у разі переповнення бака для брудної води.
- Легкість спорожнення і наповнення бака і його очищення без контакту з брудом.
Гігієнічна функція самоочищення System!Clean
- Ефективна функція самоочищення з частотою обертання щітки до 550 об/хв - для швидкого і зручного очищення апарату без контакту з брудом.
- Можливість практичного зберігання апарату з приладдям і одночасного заряду його акумулятора.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²)
|130
|Об'єм бака для чистої води (мл)
|800
|Об'єм бака для брудної води (мл)
|425
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|160
|Привід
|Щітковий мотор
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Робоча ширина роликових щіток (мм)
|240
|Час висихання очищеної підлоги (хв)
|2
|Напруга акумулятора (В)
|21,6
|Час роботи акумулятора (хв)
|макс. 30
|Час зарядки акумулятора (хв)
|180
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Колір
|білий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,763
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1138 x 268 x 280
*
* Електрошвабри Kärcher дають змогу заощаджувати до 50 % часу завдяки видаленню з підлоги всіх поширених у побуті забруднень за один прийом і відмові від попереднього очищення підлоги пилососом. /
** За результатами випробувань, проведених незалежною випробувальною лабораторією. /
*** Режим Advanced!Power видаляє навіть найстійкіші засохлі забруднення, збільшуючи потужність всмоктування на 60 відсотків і витрату води на 20 відсотків порівняно зі стандартним режимом.
Комплектація
- Універсальна роликова щітка: 1 шт.
- Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
- Зарядна, паркувальна та чистяча станція
- Щітки
- Плоский складчастий фільтр: 1 шт.
- Губчастий фільтр: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Подвійна система фільтрації
- Режим самоочищення
- Стандартний режим
- Режим потужності
- Сухий режим
- Покажчик рівня заповнення бака для брудної води
- Колеса для транспортування
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Для очищення килимів із коротким ворсом
- Навіть найскладніший бруд видаляється легко
- Крупне сміття
- Дрібне сміття
- Сухе сміття
- Вологе сміття
- Рідини
- Шерсть тварин
