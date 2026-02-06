Ручний миючий пилосос FCV 3 забезпечить сяючу чистоту у вашому домі! Завдяки інноваційній функції Xtra!Clean цей апарат вирішує 3 завдання: очищає підлогу як пилосос, виконує вологе прибирання і висушує підлогове покриття. Він дає змогу легко очищати як тверді поверхні, так і килими та навіть збирати з підлоги рідини. Завдяки цьому забезпечується значне прискорення прибирання - економія часу сягає 50 %*. Три режими прибирання - стандартний з подачею води, сухе прибирання та підвищеної потужності Advanced!Power*** - гарантують усунення будь-яких забруднень, чи то пил, шерсть домашніх тварин, чи то стійкі плями. Прогресивна технологія Hygienic!Spin з частотою обертання роликової щітки до 500 об/хв забезпечує не тільки чудовий результат вологого прибирання, а й видалення до 99 % бактерій, тобто гігієнічну чистоту. При цьому енергії довговічного акумулятора достатньо для тривалої (до 30 хвилин) роботи, що дає змогу без перерв очистити до 130 кв. м підлоги, а функція самоочищення полегшує очищення апарата та унеможливлює контакт із брудом.