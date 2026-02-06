Ручний миючий пилосос FCV 3

Ручний миючий пилосос FCV 3 від Kärcher - це універсальне рішення для догляду за твердими підлоговими покриттями та килимами. Оснащений інноваційною системою Xtra!Clean «3 в 1», він одночасно пилососить, миє і сушить підлогу - заощаджуючи ваш час і сили. Працює до 30 хвилин від одного заряду, забезпечуючи свободу пересування без дротів. А в режимі Advanced!Power FCV 3 ефективно видаляє навіть найстійкіші забруднення. Надійний помічник для бездоганної чистоти вашого будинку на кожен день.

Ручний миючий пилосос FCV 3 забезпечить сяючу чистоту у вашому домі! Завдяки інноваційній функції Xtra!Clean цей апарат вирішує 3 завдання: очищає підлогу як пилосос, виконує вологе прибирання і висушує підлогове покриття. Він дає змогу легко очищати як тверді поверхні, так і килими та навіть збирати з підлоги рідини. Завдяки цьому забезпечується значне прискорення прибирання - економія часу сягає 50 %*. Три режими прибирання - стандартний з подачею води, сухе прибирання та підвищеної потужності Advanced!Power*** - гарантують усунення будь-яких забруднень, чи то пил, шерсть домашніх тварин, чи то стійкі плями. Прогресивна технологія Hygienic!Spin з частотою обертання роликової щітки до 500 об/хв забезпечує не тільки чудовий результат вологого прибирання, а й видалення до 99 % бактерій, тобто гігієнічну чистоту. При цьому енергії довговічного акумулятора достатньо для тривалої (до 30 хвилин) роботи, що дає змогу без перерв очистити до 130 кв. м підлоги, а функція самоочищення полегшує очищення апарата та унеможливлює контакт із брудом.

Особливості та переваги
Ручний миючий пилосос FCV 3: Функція Xtra!Clean «3 в 1»: вологе прибирання, всмоктування та сушіння
Функція Xtra!Clean «3 в 1»: вологе прибирання, всмоктування та сушіння
Прибирання з економією до 50% часу* та гарантія ідеальної чистоти завдяки інтегрованій функції всмоктування, яка дає змогу обійтися без попередньої прибирання пилососом. 3 режими прибирання для видалення забруднень будь-яких видів - навіть стійкого бруду і великих обсягів рідин. Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і очищення впритул до стін. Можливість очищення килимів і килимових доріжок у режимі сухого прибирання.
Ручний миючий пилосос FCV 3: Ефективна технологія Hygienic!Spin
Ефективна технологія Hygienic!Spin
Доведене видалення 99 %** бактерій для забезпечення в будинку гігієнічної чистоти. Висока частота обертання роликової щітки (до 500 об/хв) для ефективного вологого прибирання. Продумана система з 2 баками для постійної подачі чистої води та окремого збору брудної води.
Ручний миючий пилосос FCV 3: Режим максимальної потужності Advanced!Power
Режим максимальної потужності Advanced!Power
Забезпечує видалення навіть найстійкіших, присохлих забруднень завдяки збільшенню сили всмоктування на 60 % і витрати води на 20 % порівняно зі стандартним режимом. Підлоги миттєво висихають, і по них можна ходити практично відразу після прибирання.
Ефективна двоступенева система фільтрації Duo!Pure
  • Багатоступенева система фільтрації надійно захищає двигун від вологи.
  • Чудова фільтрація завдяки високоефективному плоскому складчастому фільтру, що надійно вловлює навіть найдрібніші частинки, які містяться в повітрі.
  • У режимі сухого прибирання ідеально підходить для чищення килимів і килимових доріжок.
Ефективний літій-іонний акумулятор Comfort!Cell
  • Вражаюча якість прибирання завдяки високій частоті обертання щітки й оптимальним результатам всмоктування та вологого прибирання.
  • Максимальна свобода рухів і до 30 хвилин роботи від одного заряду акумулятора - ідеальне рішення для прибирання площ до 130 м².
  • Прискорена та екологічна заміна акумулятора в разі його виходу з ладу: економія коштів та охорона довкілля.
Зручність прибирання завдяки світлодіодному індикатору
  • Важлива інформація, наприклад про режим прибирання або залишковий час роботи, завжди в полі зору.
  • Інтелектуальна система контролю рівня води з автоматичним вимкненням у разі переповнення бака для брудної води.
  • Легкість спорожнення і наповнення бака і його очищення без контакту з брудом.
Гігієнічна функція самоочищення System!Clean
  • Ефективна функція самоочищення з частотою обертання щітки до 550 об/хв - для швидкого і зручного очищення апарату без контакту з брудом.
  • Можливість практичного зберігання апарату з приладдям і одночасного заряду його акумулятора.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність по площі (до наступної зарядки) (м²) 130
Об'єм бака для чистої води (мл) 800
Об'єм бака для брудної води (мл) 425
Номінальна споживана потужність (Вт) 160
Привід Щітковий мотор
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50
Робоча ширина роликових щіток (мм) 240
Час висихання очищеної підлоги (хв) 2
Напруга акумулятора (В) 21,6
Час роботи акумулятора (хв) макс. 30
Час зарядки акумулятора (хв) 180
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Колір білий
Маса (без приладдя) (кг) 3,763
Вага (з упаковкою) (кг) 8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1138 x 268 x 280

*
* Електрошвабри Kärcher дають змогу заощаджувати до 50 % часу завдяки видаленню з підлоги всіх поширених у побуті забруднень за один прийом і відмові від попереднього очищення підлоги пилососом. /
** За результатами випробувань, проведених незалежною випробувальною лабораторією. /
*** Режим Advanced!Power видаляє навіть найстійкіші засохлі забруднення, збільшуючи потужність всмоктування на 60 відсотків і витрату води на 20 відсотків порівняно зі стандартним режимом.

Комплектація

  • Універсальна роликова щітка: 1 шт.
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536, 30 мл
  • Зарядна, паркувальна та чистяча станція
  • Щітки
  • Плоский складчастий фільтр: 1 шт.
  • Губчастий фільтр: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Подвійна система фільтрації
  • Режим самоочищення
  • Стандартний режим
  • Режим потужності
  • Сухий режим
  • Покажчик рівня заповнення бака для брудної води
  • Колеса для транспортування
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Для очищення килимів із коротким ворсом
  • Навіть найскладніший бруд видаляється легко
  • Крупне сміття
  • Дрібне сміття
  • Сухе сміття
  • Вологе сміття
  • Рідини
  • Шерсть тварин
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для FCV 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Загальна інформація
