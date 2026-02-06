FCV 4 Dry Extra — ручной вертикальный моющий пылесос с сушильной станцией Thermo!Dry, предназначенный для быстрой и эффективной уборки полов.Благодаря инновационной функции Xtra!Clean аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры, а также собирать жидкости. В результате обеспечивается значительное ускорение уборки – экономия времени достигает 50 %*. Четыре режима уборки – автоматический под контролем датчика степени загрязнения Dynamic!Control, режим для чистки лестниц Stair!Assist и режим сухой уборки, а также режим повышенной мощности Advanced!Power*** – гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий**, т. е. гигиеническую чистоту. Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и долговечный аккумулятор, запаса энергии которого хватает для долгой работы (до 45 минут), позволяют без перерывов очищать полы площадью до 200 кв.м. При этом 3,2-дюймовый дисплей Vision!Clean, функция автоматического включения/выключения, эффективная функция самоочистки с сушкой горячим воздухом Thermo!Dry, а также две моющиеся щетки Pure!Roll гарантируют пользователю максимальный комфорт.