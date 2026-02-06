Ручной моющий пылесос FCV 4 Dry Extra

Kärcher FCV 4 Dry Extra — ручной вертикальный моющий пылесос с сушильной станцией Thermo!Dry, который объединяет сухую уборку, мытьё пола и сушку за один проход. Подходит для твёрдых напольных покрытий и ковров, эффективно собирает жидкости и сокращает время уборки до 50 %. Интеллектуальные режимы, гигиеничная технология Hygienic!Spin, мощный аккумулятор с временем работы до 45 минут и автоматическая функция самоочистки обеспечивают быструю, удобную и гигиеничную уборку каждый день.

FCV 4 Dry Extra — ручной вертикальный моющий пылесос с сушильной станцией Thermo!Dry, предназначенный для быстрой и эффективной уборки полов.Благодаря инновационной функции Xtra!Clean аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры, а также собирать жидкости. В результате обеспечивается значительное ускорение уборки – экономия времени достигает 50 %*. Четыре режима уборки – автоматический под контролем датчика степени загрязнения Dynamic!Control, режим для чистки лестниц Stair!Assist и режим сухой уборки, а также режим повышенной мощности Advanced!Power*** – гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий**, т. е. гигиеническую чистоту. Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и долговечный аккумулятор, запаса энергии которого хватает для долгой работы (до 45 минут), позволяют без перерывов очищать полы площадью до 200 кв.м. При этом 3,2-дюймовый дисплей Vision!Clean, функция автоматического включения/выключения, эффективная функция самоочистки с сушкой горячим воздухом Thermo!Dry, а также две моющиеся щетки Pure!Roll гарантируют пользователю максимальный комфорт.

Особенности и преимущества
Ручной моющий пылесос FCV 4 Dry Extra: Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка
Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушка
Уборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. 4 режима уборки для устранения любых загрязнений — даже стойких, а также больших объемов жидкостей. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Ручной моющий пылесос FCV 4 Dry Extra: Эффективная технология Hygienic!Spin
Эффективная технология Hygienic!Spin
Доказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Ручной моющий пылесос FCV 4 Dry Extra: Интеллектуальный подход к уборке: Dynamic!Control и Vision!Clean
Интеллектуальный подход к уборке: Dynamic!Control и Vision!Clean
В интеллектуальном автоматическом режиме с использованием датчика степени загрязнения Dynamic!Control сила всасывания и расход воды регулируются в зависимости от загрязненности пола для достижения максимального времени работы от одного заряда. Важную информацию, в частности заданный режим уборки или остаточное время работы аппарата, можно постоянно контролировать на большом 3,2-дюймовом дисплее Vision!Clean. Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
Продуманный режим уборки Stair!Assist и функция автоматического включения/выключения
  • Функция автоматического включения/выключения облегчает отключение аппарата и возобновление работы после перерыва.
  • Очистка лестниц и узких мест при любом положении аппарата (даже под углом 90°) облегчается благодаря режиму Stair!Assist с деактивированной функцией автоматического включения/выключения.
Режим максимальной мощности Advanced!Power
  • Обеспечивает удаление даже самых стойких, присохших загрязнений за счет увеличения силы всасывания на 100 % и расхода воды на 20 % по сравнению со стандартным режимом.
  • Полы мгновенно высыхают, и по ним можно ходить практически сразу после уборки.
Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и эффективный аккумулятор Comfort!Cell
  • Надежный и долговечный высокоскоростной электродвигатель, изготовленный по современной бесщеточной технологии, гарантирует впечатляющие результаты всасывания и влажной уборки.
  • Максимальная свобода движений и до 45 минут работы от одного заряда аккумулятора — идеальное решение для уборки площадей до 200 м².
  • Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
  • Многоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги.
  • Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы.
  • В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Функция самоочистки System!Clean, сушка горячим воздухом Thermo!Dry и щетка Pure!Roll
  • Эффективная функция самоочистки с частотой вращения щетки до 550 об/мин и удобная сушка щетки горячим воздухом – для быстрой и удобной очистки аппарата без контакта с грязью.
  • Горячий воздух температурой 70 °C эффективно высушивает промывные компоненты и щетку, обеспечивая гигиеничное хранение без посторонних запахов.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) 200
Объем бака для чистой воды (мл) 750
Объем бака для грязной воды (мл) 450
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 180
Привод Бесщеточный электродвигатель
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) 250
Время высыхания очищенного пола (мин) мин. 2
Напряжение аккумулятора (В) 18
Время работы аккумулятора (мин) макс. 45
Время зарядки аккумулятора (мин) 240
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 6
Вес (с упаковкой) (кг) 9,32
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 278 x 232 x 1130

*
* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией. /
*** Режим Advanced!Power удаляет даже самые стойкие засохшие загрязнения, увеличивая мощность всасывания на 100 процентов и расход воды на 20 процентов по сравнению с автоматическим режимом.

Комплектация

  • Универсальная роликовая щетка: 2 шт.
  • Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
  • Зарядная, парковочная и чистящая станция с функцией сушки
  • Щетки
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
  • Губчатый фильтр: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Двойная система фильтрации
  • Режим самоочистки
  • Автоматический режим
  • Режим лестницы
  • Режим мощности
  • Сухой режим
  • Указатель уровня заполнения бака для чистой воды
  • Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
  • Колеса для транспортировки
  • Ручка для переноски
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Для очистки ковров с коротким ворсом
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Влажный мусор
  • Жидкости
  • Шерсть животных
