FCV 4 Dry Extra — ручний вертикальний мийний пилосос із сушильною станцією Thermo!Dry, призначений для швидкого та ефективного прибирання підлог. Завдяки інноваційній функції Xtra!Clean апарат виконує одразу три завдання: пилососить, миє підлогу та висушує підлогове покриття. Він легко очищає як тверді поверхні, так і килими, а також збирає рідини. У результаті прибирання значно прискорюється — економія часу сягає до 50 %*. Чотири режими прибирання — автоматичний під контролем датчика рівня забруднення Dynamic!Control, режим для очищення сходів Stair!Assist, режим сухого прибирання та режим підвищеної потужності Advanced!Power* — гарантують ефективне усунення будь-яких забруднень: пилу, шерсті домашніх тварин чи стійких плям. Сучасна технологія Hygienic!Spin з частотою обертання роликової щітки до 500 об/хв забезпечує не лише відмінний результат вологого прибирання, а й видалення до 99 % бактерій, тобто гігієнічну чистоту. Потужний безщітковий двигун постійного струму та довговічний акумулятор, заряду якого вистачає на тривалу роботу (до 45 хвилин), дають змогу без перерв очищати підлоги площею до 200 м². Водночас 3,2-дюймовий дисплей Vision!Clean, функція автоматичного ввімкнення/вимкнення, ефективна система самоочищення з сушінням гарячим повітрям Thermo!Dry, а також дві щітки Pure!Roll, що можна мити, забезпечують користувачеві максимальний комфорт.