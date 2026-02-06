Ручная подметальная машина S 4 Twin 2in1
Подметальная машина S 4 Twin 2 в 1 с рабочей шириной 680 мм, 2 стандартными боковыми щетками и 2 специальными боковыми щетками для влажного мусора имеет максимальную производительность по площади до 2400 м² в час. Оснащена 20-литровым контейнером для мусора.
С помощью подметальной машины Kärcher S 4 Twin 2 в 1 тротуары и дороги, въезды и дворы очищаются в пять раз быстрее, чем с использованием метлы и совка. При этом мусор сразу же собирается в контейнер машины. Современный подход к уборке: легко, быстро и чисто! Противоударная и коррозионно-стойкая подметальная машина имеет рабочую ширину 680 миллиметров, две боковые щетки и две боковые специальные щетки из более грубой щетины для сбора влажного мусора. Машина рассчитана для подметания площадей максимальной производительностью до 2400 м² в час. Машина собирает мусор непосредственно в 20 л контейнер. Прочная подметальная машина маневренная и очень удобная в работе. Сверхдлинные щетинки боковых щеток обеспечивают тщательную чистоту до краев. Регулируемая по высоте эргономичная рукоятка может быть оптимально подстроена под рост пользователя. Ручка может быть сложена для вертикального хранения с экономией места. Мусор можно легко высыпать из контейнера без контакта с грязью.
Особенности и преимущества
Две пары боковых щетокСтандартные боковые щетки для сбора сухого мусора и боковые щетки с более жесткой щетиной для подметания влажного мусора.
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Регулировка высоты при помощи байонетного замка
- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Большой контейнер для мусора
- С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|680
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2400
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|20
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,5
|Масса рабочая (кг)
|10,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|760 x 668 x 940
Комплектация
- Боковые щетки: 2 шт.
- Боковые щетки для влажного мусора: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Бесступенчатая нажимная ручка
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале
Принадлежности
Запчасти для S 4 Twin 2in1
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.