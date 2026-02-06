За допомогою підмітальної машини Kärcher S 4 Twin 2-в-1 тротуари і дороги, в'їзди і двори очищаються в п'ять разів швидше, ніж з використанням мітли і совка. При цьому сміття відразу ж збирається в контейнер машини. Сучасний підхід до прибирання: легко, швидко і чисто! Протиударна і корозійно-стійка підмітальна машина має робочу ширину 680 міліметрів, дві бічні щітки і дві бічні спеціальні щітки з більш грубої щетини для збору вологого сміття. Машина розрахована для підмітання площ змаксимальною продуктивністю до 2400 м² за годину. Апарат збирає сміття безпосередньо в 20 л контейнер. Міцна підмітальна машина маневрена і надзвичайно зручна в роботі. Наддовгі щетинки бічних щіток забезпечують ретельну чистоту аж до країв. Регульована за висотою ергономічна рукоятка може бути оптимально підлаштована під зріст користувача. Ручка може бути складена для вертикального зберігання з економією місця. Сміття можна легко висипати з контейнеру без контакту з брудом.