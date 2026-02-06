Ручна підмітальна машина S 4 Twin 2in1
Підмітальна машина S 4 Twin 2-в-1 з робочою шириною 680 мм, 2 стандартними бічними щітками і 2 спеціальними бічними щітками для вологого сміття має максимальну продуктивність по площі до 2400 м² за годину. Оснащена 20-літровим контейнером для сміття.
За допомогою підмітальної машини Kärcher S 4 Twin 2-в-1 тротуари і дороги, в'їзди і двори очищаються в п'ять разів швидше, ніж з використанням мітли і совка. При цьому сміття відразу ж збирається в контейнер машини. Сучасний підхід до прибирання: легко, швидко і чисто! Протиударна і корозійно-стійка підмітальна машина має робочу ширину 680 міліметрів, дві бічні щітки і дві бічні спеціальні щітки з більш грубої щетини для збору вологого сміття. Машина розрахована для підмітання площ змаксимальною продуктивністю до 2400 м² за годину. Апарат збирає сміття безпосередньо в 20 л контейнер. Міцна підмітальна машина маневрена і надзвичайно зручна в роботі. Наддовгі щетинки бічних щіток забезпечують ретельну чистоту аж до країв. Регульована за висотою ергономічна рукоятка може бути оптимально підлаштована під зріст користувача. Ручка може бути складена для вертикального зберігання з економією місця. Сміття можна легко висипати з контейнеру без контакту з брудом.
Особливості та переваги
Дві пари бічних щітокСтандартні бічні щітки для збору сухого сміття та бічні щітки з більш жорсткою щетиною для підмітання вологого сміття.
Практичний замок для бічної щіткиБічні щітки встановлюються дуже швидко і без застосування інструментів.
Зручне складання машиниСкласти машину для зберігання з економією місця можна не нахиляючись – достатньо натиснути ногою на передбачений для цього виступ.
Регулювання висоти за допомогою байонетного замка
- Підмітання без перевтоми завдяки підгонці висоти рукоятки під зріст користувача.
Великий контейнер для сміття
- З контейнеру не потрібно часто висипати сміття
Простота зняття бункера
- Легке вивантаження зібраного сміття.
Контейнер для сміття можна зберігати окремо
- Опорожнення бункера без контакту з брудом.
Велика ширина підмітання
- Висока ефективність очищення.
Підмітання впритул до країв
- Ретельне очищення кутових і крайових ділянок.
Практична ручка для перенесення
- Ручка для перенесення полегшує переміщення підмітальної машини та її зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина з бічною щіткою (мм)
|680
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|2400
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|20
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|10,5
|Робоча маса (кг)
|10,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|760 x 668 x 940
Комплектація
- Бічні щітки: 2 шт.
- Бічні щітки для вологого сміття: 2 шт.
Оснащення
- Ергономічна ручка.
- Плавне натискання ручки
- Положення для зберігання
- Підніжка для компактного зберігання
- Заміна бічної щітки без застосування інструментів
- Контейнер для сміття можна зберігати окремо
Відео
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Доріжки навколо будинку
- Очищення доріжок
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для S 4 Twin 2in1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.