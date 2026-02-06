Ручна підмітальна машина S 4 Twin 2in1

Підмітальна машина S 4 Twin 2-в-1 з робочою шириною 680 мм, 2 стандартними бічними щітками і 2 спеціальними бічними щітками для вологого сміття має максимальну продуктивність по площі до 2400 м² за годину. Оснащена 20-літровим контейнером для сміття.

За допомогою підмітальної машини Kärcher S 4 Twin 2-в-1 тротуари і дороги, в'їзди і двори очищаються в п'ять разів швидше, ніж з використанням мітли і совка. При цьому сміття відразу ж збирається в контейнер машини. Сучасний підхід до прибирання: легко, швидко і чисто! Протиударна і корозійно-стійка підмітальна машина має робочу ширину 680 міліметрів, дві бічні щітки і дві бічні спеціальні щітки з більш грубої щетини для збору вологого сміття. Машина розрахована для підмітання площ змаксимальною продуктивністю до 2400 м² за годину. Апарат збирає сміття безпосередньо в 20 л контейнер. Міцна підмітальна машина маневрена і надзвичайно зручна в роботі. Наддовгі щетинки бічних щіток забезпечують ретельну чистоту аж до країв. Регульована за висотою ергономічна рукоятка може бути оптимально підлаштована під зріст користувача. Ручка може бути складена для вертикального зберігання з економією місця. Сміття можна легко висипати з контейнеру без контакту з брудом.

Особливості та переваги
Ручна підмітальна машина S 4 Twin 2in1: Дві пари бічних щіток
Дві пари бічних щіток
Стандартні бічні щітки для збору сухого сміття та бічні щітки з більш жорсткою щетиною для підмітання вологого сміття.
Ручна підмітальна машина S 4 Twin 2in1: Практичний замок для бічної щітки
Практичний замок для бічної щітки
Бічні щітки встановлюються дуже швидко і без застосування інструментів.
Ручна підмітальна машина S 4 Twin 2in1: Зручне складання машини
Зручне складання машини
Скласти машину для зберігання з економією місця можна не нахиляючись – достатньо натиснути ногою на передбачений для цього виступ.
Регулювання висоти за допомогою байонетного замка
  • Підмітання без перевтоми завдяки підгонці висоти рукоятки під зріст користувача.
Великий контейнер для сміття
  • З контейнеру не потрібно часто висипати сміття
Простота зняття бункера
  • Легке вивантаження зібраного сміття.
Контейнер для сміття можна зберігати окремо
  • Опорожнення бункера без контакту з брудом.
Велика ширина підмітання
  • Висока ефективність очищення.
Підмітання впритул до країв
  • Ретельне очищення кутових і крайових ділянок.
Практична ручка для перенесення
  • Ручка для перенесення полегшує переміщення підмітальної машини та її зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина з бічною щіткою (мм) 680
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 2400
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 20
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 10,5
Робоча маса (кг) 10,2
Вага (з упаковкою) (кг) 11,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 760 x 668 x 940

Комплектація

  • Бічні щітки: 2 шт.
  • Бічні щітки для вологого сміття: 2 шт.

Оснащення

  • Ергономічна ручка.
  • Плавне натискання ручки
  • Положення для зберігання
  • Підніжка для компактного зберігання
  • Заміна бічної щітки без застосування інструментів
  • Контейнер для сміття можна зберігати окремо

Відео

Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Доріжки навколо будинку
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для S 4 Twin 2in1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
