Ручная подметальная машина S 6 Twin
Идеально подходит для круглогодичного применения на больших и широких площадях и тщательной очистки по краям: подметальная машина S 6 Twin с двумя боковыми щетками, 38-литровым контейнером для мусора и шириной подметания 860 мм.
Будь то весна, лето, осень или зима - новая подметальная машина S 6 Twin от Kärcher подходит для круглогодичной уборки дома и в саду. Она эффективна благодаря своей мощной роликовой щетке, 2 боковым щеткам и общей ширине подметания 860 мм. Без труда подметает площади до 3000 м² в час. Она эргономична: нажимная рукоятка может быть установлена в 2 положения без необходимости наклоняться и может быть оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. И это чисто: мусор попадает прямо в 38-литровый контейнер для мусора, а при выбрасывании нет никакого контакта с грязью. Еще одним важным моментом является дополнительная регулировка высоты боковой щетки, которая позволяет адаптировать контактное давление к поверхности - и, следовательно, оптимальные результаты подметания. S 6 Twin также можно легко сложить благодаря подножке на раме и хранить с значительной экономией пространства.Подметальная машина готова к работе в кратчайшие сроки благодаря возможности замены боковой щетки без применения инструментов.
Особенности и преимущества
Практичный замок для боковой щеткиБоковые щетки устанавливаются очень быстро и без применения инструментов.
Удобное складывание машиныСложить машину для хранения с экономией места можно не наклоняясь – достаточно нажать ногой на предусмотренный для этого выступ.
Гибкая регулировка высоты боковых щетокИндивидуально регулируемый прижим для разных типов грязи.
Большой контейнер для мусора
- С контейнера не нужно часто высыпать мусор
Простота снятия бункера
- Легкая разгрузка собранного мусора.
Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
- Опустошение бункера без контакта с грязью.
Большая ширина подметания
- Высокая эффективность очистки.
Подметание вплотную к краям
- Тщательная очистка угловых и краевых участков.
Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Подметание без переутомления благодаря подгонке высоты рукоятки под рост пользователя.
Практичная ручка для переноски
- Ручка для переноски облегчает перемещение подметальной машины и ее помещение на хранение.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина с боковой щеткой (мм)
|860
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3000
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|38
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|14,8
|Масса рабочая (кг)
|14,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|17,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|926 x 872 x 1032
Комплектация
- Боковые щетки: 2 шт.
Оснащение
- Эргономичная ручка
- Нажимная ручка, регулируемая по высоте (фиксация в двух положениях)
- Положение для хранения
- Подножка для компактного помещения
- Бесступенчато регулируемая боковая щетка
- Замена боковой щетки без применения инструментов
- Устанавливаемый в вертикальном положении бункер
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Дорожки вокруг дома
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Уборка в подвале
Принадлежности
Запчасти для S 6 Twin
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.