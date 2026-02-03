Ручна підмітальна машина S 6 Twin

Ідеально підходить для застосування протягом всього року на великих і широких площах і ретельного очищення по краях: підмітальна машина S 6 Twin з двома бічними щітками, 38-літровим контейнером для сміття і шириною підмітання 860 мм.

Будь то весна, літо, осінь чи зима - нова підмітальна машина S 6 Twin від Kärcher підходить для цілорічного прибирання навколо дому та саду. Це ефективно: Завдяки потужній роликовій щітці, 2-м бічним щіткам і загальній ширині прибирання 860 мм загалом, вона без особливих зусиль замітає площі до 3000 м² за годину. Це ергономічно: ручка натискання може бути встановлена в 2 положення без необхідності нахилятися і може бути оптимально адаптована до висоти відповідного користувача. І це чисто: Відходи потрапляють безпосередньо в 38-літровий бункер для сміття,а при викиданні немає ніякого контакту з брудом. Ще однією родзинкою є додаткове регулювання висоти бічної щітки, яка дозволяє адаптувати контактний тиск до поверхні - і, отже, оптимальні результати підмітання. S 6 Twin також можна легко скласти завдяки підніжці на рамі і зберігати з значною економією простору. Підмітальна машина готова до роботи в найкоротші терміни завдяки можливості заміни бічний щітки без застосування інструментів.

Особливості та переваги
Ручна підмітальна машина S 6 Twin: Практичний замок для бічної щітки
Практичний замок для бічної щітки
Бічні щітки встановлюються дуже швидко і без застосування інструментів.
Ручна підмітальна машина S 6 Twin: Зручне складання машини
Зручне складання машини
Скласти машину для зберігання з економією місця можна не нахиляючись – достатньо натиснути ногою на передбачений для цього виступ.
Ручна підмітальна машина S 6 Twin: Гнучке регулювання висоти бічних щіток
Гнучке регулювання висоти бічних щіток
Індивідуально регульований контактний тиск для різних типів бруду.
Великий контейнер для сміття
  • З контейнеру не потрібно часто висипати сміття
Простота зняття бункера
  • Легке вивантаження зібраного сміття.
Контейнер для сміття можна зберігати окремо
  • Опорожнення бункера без контакту з брудом.
Велика ширина підмітання
  • Висока ефективність очищення.
Підмітання впритул до країв
  • Ретельне очищення кутових і крайових ділянок.
Регульована на двох рівнях висота ручки
  • Підмітання без перевтоми завдяки підгонці висоти рукоятки під зріст користувача.
Практична ручка для перенесення
  • Ручка для перенесення полегшує переміщення підмітальної машини та її зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина з бічною щіткою (мм) 860
Макс. продуктивність за площею (м²/год) 3000
Каркас/рама Пластик / пластик
Бункер (л) 38
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 14,8
Робоча маса (кг) 14,8
Вага (з упаковкою) (кг) 17,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 926 x 872 x 1032

Комплектація

  • Бічні щітки: 2 шт.

Оснащення

  • Ергономічна ручка.
  • Регульована на двох рівнях висота ручки
  • Положення для зберігання
  • Підніжка для компактного зберігання
  • Регульована бічна щітка
  • Заміна бічної щітки без застосування інструментів
  • Контейнер для сміття можна зберігати окремо

Відео

Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Доріжки навколо будинку
  • Очищення доріжок
  • Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
  • Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для S 6 Twin

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.