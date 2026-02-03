Ручна підмітальна машина S 6 Twin
Ідеально підходить для застосування протягом всього року на великих і широких площах і ретельного очищення по краях: підмітальна машина S 6 Twin з двома бічними щітками, 38-літровим контейнером для сміття і шириною підмітання 860 мм.
Будь то весна, літо, осінь чи зима - нова підмітальна машина S 6 Twin від Kärcher підходить для цілорічного прибирання навколо дому та саду. Це ефективно: Завдяки потужній роликовій щітці, 2-м бічним щіткам і загальній ширині прибирання 860 мм загалом, вона без особливих зусиль замітає площі до 3000 м² за годину. Це ергономічно: ручка натискання може бути встановлена в 2 положення без необхідності нахилятися і може бути оптимально адаптована до висоти відповідного користувача. І це чисто: Відходи потрапляють безпосередньо в 38-літровий бункер для сміття,а при викиданні немає ніякого контакту з брудом. Ще однією родзинкою є додаткове регулювання висоти бічної щітки, яка дозволяє адаптувати контактний тиск до поверхні - і, отже, оптимальні результати підмітання. S 6 Twin також можна легко скласти завдяки підніжці на рамі і зберігати з значною економією простору. Підмітальна машина готова до роботи в найкоротші терміни завдяки можливості заміни бічний щітки без застосування інструментів.
Особливості та переваги
Практичний замок для бічної щіткиБічні щітки встановлюються дуже швидко і без застосування інструментів.
Зручне складання машиниСкласти машину для зберігання з економією місця можна не нахиляючись – достатньо натиснути ногою на передбачений для цього виступ.
Гнучке регулювання висоти бічних щітокІндивідуально регульований контактний тиск для різних типів бруду.
Великий контейнер для сміття
- З контейнеру не потрібно часто висипати сміття
Простота зняття бункера
- Легке вивантаження зібраного сміття.
Контейнер для сміття можна зберігати окремо
- Опорожнення бункера без контакту з брудом.
Велика ширина підмітання
- Висока ефективність очищення.
Підмітання впритул до країв
- Ретельне очищення кутових і крайових ділянок.
Регульована на двох рівнях висота ручки
- Підмітання без перевтоми завдяки підгонці висоти рукоятки під зріст користувача.
Практична ручка для перенесення
- Ручка для перенесення полегшує переміщення підмітальної машини та її зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина з бічною щіткою (мм)
|860
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|3000
|Каркас/рама
|Пластик / пластик
|Бункер (л)
|38
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|14,8
|Робоча маса (кг)
|14,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|17,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|926 x 872 x 1032
Комплектація
- Бічні щітки: 2 шт.
Оснащення
- Ергономічна ручка.
- Регульована на двох рівнях висота ручки
- Положення для зберігання
- Підніжка для компактного зберігання
- Регульована бічна щітка
- Заміна бічної щітки без застосування інструментів
- Контейнер для сміття можна зберігати окремо
Відео
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Доріжки навколо будинку
- Очищення доріжок
- Очищення дворових ділянок та під'їзних шляхів
- Прибирання в підвалі
Аксесуари
Запчастини для S 6 Twin
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.