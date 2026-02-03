Будь то весна, літо, осінь чи зима - нова підмітальна машина S 6 Twin від Kärcher підходить для цілорічного прибирання навколо дому та саду. Це ефективно: Завдяки потужній роликовій щітці, 2-м бічним щіткам і загальній ширині прибирання 860 мм загалом, вона без особливих зусиль замітає площі до 3000 м² за годину. Це ергономічно: ручка натискання може бути встановлена в 2 положення без необхідності нахилятися і може бути оптимально адаптована до висоти відповідного користувача. І це чисто: Відходи потрапляють безпосередньо в 38-літровий бункер для сміття,а при викиданні немає ніякого контакту з брудом. Ще однією родзинкою є додаткове регулювання висоти бічної щітки, яка дозволяє адаптувати контактний тиск до поверхні - і, отже, оптимальні результати підмітання. S 6 Twin також можна легко скласти завдяки підніжці на рамі і зберігати з значною економією простору. Підмітальна машина готова до роботи в найкоротші терміни завдяки можливості заміни бічний щітки без застосування інструментів.