Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery поражает своей невероятной маневренностью и небольшим весом. Высоту среза можно легко регулировать специальной рукояткой. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Малый вес и высокая маневренность для легкого ухода даже за газонами сложной формы: аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-36 Battery с косилочной системой «2 в 1», позволяющей по выбору собирать срезаемые стебли в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения. Заточенный стальной нож гарантирует аккуратный срез травы. Газонокосилка впечатляет также удобством в управлении: высота среза регулируется очень легко (предусмотрены 4 ступени), а поводковая рукоятка снабжена оболочкой из приятного на ощупь вспененного полимерного материала и выключателями с обеих сторон. Очень практичным решением является также указатель уровня заполнения травосборника, информирующий о необходимости его опустошения. Для защиты детей от травм предусмотрен предохранительный ключ, исключающий непреднамеренное включение газонокосилки. Другие особенности: регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной позе, возможность сложить ее для хранения газонокосилки с экономией места и гребенки для аккуратной обработки краев газона. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Особенности и преимущества
Легкий и маневренныйАппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Компактный дизайн
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|36
|Высота среза травы (мм)
|30 - 70
|Регулировка высоты среза
|4 х
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|45
|Частота вращения (об/мин)
|4000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 175 (2,5 А·ч) / макс. 350 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,27
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1309 x 398 x 1042
* Высота среза: Уровень 4
Комплектация
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Области применения
- Газон
