Малый вес и высокая маневренность для легкого ухода даже за газонами сложной формы: аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-36 Battery с косилочной системой «2 в 1», позволяющей по выбору собирать срезаемые стебли в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения. Заточенный стальной нож гарантирует аккуратный срез травы. Газонокосилка впечатляет также удобством в управлении: высота среза регулируется очень легко (предусмотрены 4 ступени), а поводковая рукоятка снабжена оболочкой из приятного на ощупь вспененного полимерного материала и выключателями с обеих сторон. Очень практичным решением является также указатель уровня заполнения травосборника, информирующий о необходимости его опустошения. Для защиты детей от травм предусмотрен предохранительный ключ, исключающий непреднамеренное включение газонокосилки. Другие особенности: регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной позе, возможность сложить ее для хранения газонокосилки с экономией места и гребенки для аккуратной обработки краев газона. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.