Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery
Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery вражає своєю неймовірною маневреністю і невеликою вагою. Висоту зрізу можна легко регулювати спеціальною рукояткою.
Ця універсальна і легка газонокосарка легко і акуратно скошує більш складні ділянки газону. Завдяки системі скошування 2-в-1 газонокосарка LMO 18-36 Battery може або збирати зрізану траву в травозбірник, або розподіляти її по газону в якості натурального добрива за допомогою клина для мульчування. Загострений сталевий ніж гарантує що газонокосарка завжди залишає акуратний, незмінно чистий зріз. Газонокосарка також вражає в зручності експлуатації: висоту зрізу можна легко відрегулювати чотирьма рівнями, має зручну рукоятку, а перемикачі з обох сторін забезпечують додаткову зручність. Інші практичні особливості: індикатор рівня наповнення, який повідомляє вам, коли травозбірник потребує спорожнення. Захисний ключ, який діє як запобіжник від дітей, запобігає ненавмисному запуск газонокосарки. Додаткові особливості: регульована по висоті направляюча рукоятка забезпечує зручне робоче положення, а складаний дизайн дозволяє економити місце при зберіганні.
Особливості та переваги
Легкий і маневренийТакий легкий, що його можна легко направити навіть по нерівній поверхні. Маневреність: надзвичайно легко маневрувати навіть навколо перешкод в саду.
Косить до краю газонуГребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Система косіння 2-в-1Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Просте регулювання висоти зрізу
- Висота зрізу трави змінюється простим переміщенням ручки (4 положення).
Відображення рівня заповнення
- Покажчик рівня заповнення своєчасно інформує про необхідність спустошення травозбірника.
Ергономічна концепція управління
- Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
- Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
- Вимикачі з обох сторін для зручності управління.
Інтегрована ручка для перенесення
- Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Компактний дизайн
- Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
- Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
Ключ безпеки
- Захист від дітей: виключається ненавмисне включення газонокосарки.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Робоча ширина (см)
|36
|Висота зрізу трави (мм)
|30 - 70
|Регулювання висоти зрізу
|4x
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|45
|Частота обертання (об/хв)
|4000
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від заряду батареї * (м²)
|макс. 175 (2,5 А·год) / макс. 350 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|13,27
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1309 x 398 x 1042
* Висота зрізу: Рівень 4
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
Оснащення
- Лезо
- Інтегрована ручка для перенесення
- Відображення рівня заповнення
Області застосування
- Газон
Запчастини для LMO 18-36 Battery
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.