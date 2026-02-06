Ця універсальна і легка газонокосарка легко і акуратно скошує більш складні ділянки газону. Завдяки системі скошування 2-в-1 газонокосарка LMO 18-36 Battery може або збирати зрізану траву в травозбірник, або розподіляти її по газону в якості натурального добрива за допомогою клина для мульчування. Загострений сталевий ніж гарантує що газонокосарка завжди залишає акуратний, незмінно чистий зріз. Газонокосарка також вражає в зручності експлуатації: висоту зрізу можна легко відрегулювати чотирьма рівнями, має зручну рукоятку, а перемикачі з обох сторін забезпечують додаткову зручність. Інші практичні особливості: індикатор рівня наповнення, який повідомляє вам, коли травозбірник потребує спорожнення. Захисний ключ, який діє як запобіжник від дітей, запобігає ненавмисному запуск газонокосарки. Додаткові особливості: регульована по висоті направляюча рукоятка забезпечує зручне робоче положення, а складаний дизайн дозволяє економити місце при зберіганні.