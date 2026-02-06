Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery

Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery вражає своєю неймовірною маневреністю і невеликою вагою. Висоту зрізу можна легко регулювати спеціальною рукояткою.

Ця універсальна і легка газонокосарка легко і акуратно скошує більш складні ділянки газону. Завдяки системі скошування 2-в-1 газонокосарка LMO 18-36 Battery може або збирати зрізану траву в травозбірник, або розподіляти її по газону в якості натурального добрива за допомогою клина для мульчування. Загострений сталевий ніж гарантує що газонокосарка завжди залишає акуратний, незмінно чистий зріз. Газонокосарка також вражає в зручності експлуатації: висоту зрізу можна легко відрегулювати чотирьма рівнями, має зручну рукоятку, а перемикачі з обох сторін забезпечують додаткову зручність. Інші практичні особливості: індикатор рівня наповнення, який повідомляє вам, коли травозбірник потребує спорожнення. Захисний ключ, який діє як запобіжник від дітей, запобігає ненавмисному запуск газонокосарки. Додаткові особливості: регульована по висоті направляюча рукоятка забезпечує зручне робоче положення, а складаний дизайн дозволяє економити місце при зберіганні.

Легкий і маневрений
Легкий і маневрений
Такий легкий, що його можна легко направити навіть по нерівній поверхні. Маневреність: надзвичайно легко маневрувати навіть навколо перешкод в саду.
Косить до краю газону
Косить до краю газону
Гребені збоку газонокосарки вловлюють траву, що росте по краям газону.
Система косіння 2-в-1
Система косіння 2-в-1
Зрізана трава збирається в травозбірник під час косіння. Функція мульчування: за допомогою набору для мульчування підстрижена трава розподіляється по газону в якості натурального добрива. Заточений сталевий ніж забезпечує чистий зріз трави.
Просте регулювання висоти зрізу
  • Висота зрізу трави змінюється простим переміщенням ручки (4 положення).
Відображення рівня заповнення
  • Покажчик рівня заповнення своєчасно інформує про необхідність спустошення травозбірника.
Ергономічна концепція управління
  • Рукоятка газонокосарки адаптується до зросту користувача для виконання робіт в зручній вертикальній позі.
  • Приємна на дотик рукоятка зі спіненого полімерного матеріалу для надійного утримання.
  • Вимикачі з обох сторін для зручності управління.
Інтегрована ручка для перенесення
  • Рукоятка складається для зберігання апарату з економією місця.
Компактний дизайн
  • Складна напрямна ручка дозволяє економити місце при зберіганні.
  • Текстильний травозбірник складається для зменшення місця, яке газонокосарка займає при зберіганні.
Ключ безпеки
  • Захист від дітей: виключається ненавмисне включення газонокосарки.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Робоча ширина (см) 36
Висота зрізу трави (мм) 30 - 70
Регулювання висоти зрізу 4x
Ємність контейнера для збору трави (л) 45
Частота обертання (об/хв) 4000
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від заряду батареї * (м²) макс. 175 (2,5 А·год) / макс. 350 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 13,27
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1309 x 398 x 1042

* Висота зрізу: Рівень 4

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник

  • Лезо
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Відображення рівня заповнення
Акумуляторна газонокосарка LMO 18-36 Battery

  • Газон
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
