Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/2 Adv
Моющий пылесос Puzzi 10/2 Adv в новом привлекательном дизайне, оснащенный практичными держателями для принадлежностей и кабеля, является идеальным решением для чистки текстильных поверхностей любых видов.
Puzzi 10/2 Adv, моющий пылесос с рабочим давлением 2 бара. Идеальный вариант для чистки текстильных поверхностей. В сочетании с цилиндрической щеткой PW 30/1 пылесос Puzzi 10/2 Adv демонстрирует впечатляющие результаты также на средних по площади поверхностях. Встроенный дозатор пеногасителя предотвращает чрезмерное образование пены в баке для грязной воды, прежде всего, при промывке ковровых покрытий после обработки шампунем. С дозатором пеногасителя, отделением для таблеток чистящего средства, розеткой для подключения PW 30/1 с целью увеличения производительности по площади, встроенным крюком для кабеля и фиксатором для рукоятки и удлинительной трубки.
Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.
- Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
- Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги.
- Эффективная очистка с видимым результатом.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
- Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности.
- Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды.
- Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Держатель для сетевого кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
- Удобство при хранении и транспортировке.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|30 - 45
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|2
|Давление распыления (бар)
|2
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 9
|Мощность турбины (Вт)
|1250
|Мощность насоса (Вт)
|80
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|11,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,88
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|705 x 320 x 435
Комплектация
- Штепсельная розетка для моющей щетки: PW 30/1
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Отсек для хранения таблеток моющего средства.
- Держатель для сетевого кабеля
- Насадка для пола: 240 мм
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
- Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Форсунка: Насадка для пола, Желтый
Области применения
- Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
- Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
- Для тщательной очистки ковров малой площади
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.