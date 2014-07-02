Професійний миючий пилосос Puzzi 10/2 Adv
Миючий пилосос Puzzi 10/2 Adv в новому привабливому дизайні, оснащений практичними утримувачами для приладдя та кабелю, є ідеальним рішенням для чищення текстильних поверхонь будь-яких видів.
Puzzi 10/2 Adv, миючий пилосос з робочим тиском 2 бари. Ідеальний варіант для чищення текстильних поверхонь. У поєднанні з циліндричною щіткою PW 30/1 пилосос Puzzi 10/2 Adv демонструє вражаючі результати також на середніх за площею поверхнях. Вбудований дозатор піногасника запобігає надмірне утворення піни в баку для брудної води, перш за все при промиванні килимових покриттів після обробки шампунем. З дозатором піногасника, відділенням для таблеток миючого засобу, розеткою для підключення PW 30/1 з метою збільшення продуктивності по площі, вбудованим гаком для кабелю і фіксатором для рукоятки і подовжувальної трубки.
Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.
- Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь.
- Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи.
- Ефективне очищення з видимим результатом.
Обширний комплект приладдя для очищення килимів
- Еластична ущільнююча смужка для оптимального збору вологи та ефективного висушування поверхні.
- Насадка для підлоги шириною 240 мм з інтегрованою подовжуючою трубкою з підведенням води.
- Ергономічна рукоятка спеціально розроблена для зручнішого утримання насадки в руці під час роботи.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
- Швидке та просте наповнення бака чистою водою
- Простий та зручний злив брудної води.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
- Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
- Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
- Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Тримач для кабелю живлення
- Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
- Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
- Легке та зручне транспортування та зберігання
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Виїмка в ручці для перенесення призначена для зберігання подовжуючої трубки з насадкою для підлоги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|30 - 45
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|2
|Тиск розпилення (бар)
|2
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|10 / 9
|Потужність турбіни (Вт)
|1250
|Потужність насосу (Вт)
|80
|Напруга (В)
|220 - 240
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|16,88
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|705 x 320 x 435
Комплектація
- Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
- Миючий засіб: Таблетки RM 760, 2 шт.
- Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
- Відсік для зберігання таблеток миючого засобу.
- Тримач для кабелю живлення
- Насадка для підлоги: 240 мм
- Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
- Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
- Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
- Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт.
Оснащення
- Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
- Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий
Області застосування
- Для глибокого очищення килимів та інших текстильних підлогових покриттів
- Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
- Для ретельного очищення килимів малої площі
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.