Професійний миючий пилосос Puzzi 10/2 Adv

Миючий пилосос Puzzi 10/2 Adv в новому привабливому дизайні, оснащений практичними утримувачами для приладдя та кабелю, є ідеальним рішенням для чищення текстильних поверхонь будь-яких видів.

Puzzi 10/2 Adv, миючий пилосос з робочим тиском 2 бари. Ідеальний варіант для чищення текстильних поверхонь. У поєднанні з циліндричною щіткою PW 30/1 пилосос Puzzi 10/2 Adv демонструє вражаючі результати також на середніх за площею поверхнях. Вбудований дозатор піногасника запобігає надмірне утворення піни в баку для брудної води, перш за все при промиванні килимових покриттів після обробки шампунем. З дозатором піногасника, відділенням для таблеток миючого засобу, розеткою для підключення PW 30/1 з метою збільшення продуктивності по площі, вбудованим гаком для кабелю і фіксатором для рукоятки і подовжувальної трубки.

Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.
  • Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь.
  • Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи.
  • Ефективне очищення з видимим результатом.
Обширний комплект приладдя для очищення килимів
  • Еластична ущільнююча смужка для оптимального збору вологи та ефективного висушування поверхні.
  • Насадка для підлоги шириною 240 мм з інтегрованою подовжуючою трубкою з підведенням води.
  • Ергономічна рукоятка спеціально розроблена для зручнішого утримання насадки в руці під час роботи.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
  • Швидке та просте наповнення бака чистою водою
  • Простий та зручний злив брудної води.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
  • Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
  • Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
  • Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Тримач для кабелю живлення
  • Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
  • Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
  • Легке та зручне транспортування та зберігання
Інтегрований органайзер для аксесуарів
  • Виїмка в ручці для перенесення призначена для зберігання подовжуючої трубки з насадкою для підлоги.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 30 - 45
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Витрата миючого розчину (л/хв) 2
Тиск розпилення (бар) 2
Об’єм баків для чистої / брудної води (л) 10 / 9
Потужність турбіни (Вт) 1250
Потужність насосу (Вт) 80
Напруга (В) 220 - 240
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 11,5
Вага (з упаковкою) (кг) 16,88
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 705 x 320 x 435

Комплектація

  • Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
  • Миючий засіб: Таблетки RM 760, 2 шт.
  • Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
  • Відсік для зберігання таблеток миючого засобу.
  • Тримач для кабелю живлення
  • Насадка для підлоги: 240 мм
  • Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
  • Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
  • Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
  • Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт.

Оснащення

  • Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
  • Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий

Області застосування
  • Для глибокого очищення килимів та інших текстильних підлогових покриттів
  • Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
  • Для ретельного очищення килимів малої площі
