Благодаря эффективному сбору влаги профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Adv, тщательно очищающий ковровые покрытия, обивку мягкой мебели и другие текстильные поверхности, позволяет быстро ввести их обратно в эксплуатацию. Аппарат распыляет раствор моющего средства, глубоко проникающий в структуру текстильного покрытия, после чего собирает его вместе с отделенной от волокон грязью. Прочная конструкция компактного аппарата гарантирует долгий срок службы и, как следствие, высокую рентабельность эксплуатации, чрезвычайно важную для клининговых компаний, гостиниц, ресторанов или фирм, оказывающих услуги по очистке салонов автомобилей. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата, а также всасывающие насадки изготовлены из прозрачного материала. При этом, дополнительный контроль обеспечивает смотровое окно в рукоятке шланга. Малый вес аппарата Puzzi 8/1 Adv и наличие эргономичной ручки позволяют легко переносить его одной рукой. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой.