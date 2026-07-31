Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Adv
С насадкой для пола шириной 240 мм и короткой насадкой для мягкой мебели в стандартной комплектации: моющий пылесос Puzzi 8/1 Adv для быстрой и тщательной очистки ковровых напольных покрытий и мягкой мебели.
Благодаря эффективному сбору влаги профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Adv, тщательно очищающий ковровые покрытия, обивку мягкой мебели и другие текстильные поверхности, позволяет быстро ввести их обратно в эксплуатацию. Аппарат распыляет раствор моющего средства, глубоко проникающий в структуру текстильного покрытия, после чего собирает его вместе с отделенной от волокон грязью. Прочная конструкция компактного аппарата гарантирует долгий срок службы и, как следствие, высокую рентабельность эксплуатации, чрезвычайно важную для клининговых компаний, гостиниц, ресторанов или фирм, оказывающих услуги по очистке салонов автомобилей. Для лучшего контроля сбора загрязненного раствора крышка аппарата, а также всасывающие насадки изготовлены из прозрачного материала. При этом, дополнительный контроль обеспечивает смотровое окно в рукоятке шланга. Малый вес аппарата Puzzi 8/1 Adv и наличие эргономичной ручки позволяют легко переносить его одной рукой. Удобству управления способствуют большие кнопки, нажимать на которые можно как рукой, так и ногой.
Особенности и преимущества
Отличное качество очисткиЭффективная глубокая очистка текстильных поверхностей и ковров. Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги. Эффективная очистка с видимым результатом.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебелиУправлять аппаратом можно одной рукой. Практичная форма рукоятки обеспечивает удобное удержание рукой в разных положениях. Красное сопло обеспечивает экономный расход воды.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковровЭластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности. Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды. Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Малый вес и прочная компактная конструкция
- Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице
- Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
- Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
- Понятная графическая инструкция на баке аппарата для обеспечения максимальной простоты эксплуатации.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Откидной крюк для кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большая открытая горловина для наполнения чистой водой.
- Быстрое и удобное наполнение бака чистой водой.
- Есть индикатор максимального уровня заливаемой воды.
- Никакого разлива воды при перемещении аппарата.
Держатели насадок для пола и мягкой мебели
- Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
- Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|12 - 18
|Расход воздуха (л/с)
|71
|Разрежение (мбар/кПа)
|270 / 27
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|8 / 7
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Комплектация
- Короткая ручная насадка для мебели
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Насадка для пола: 240 мм
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
- Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
Видео
Области применения
- Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
- Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
- Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
- Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
- Для тщательной очистки ковров малой площади
- Для очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей
- Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для Puzzi 8/1 Adv
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
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