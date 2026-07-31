Професійний миючий пилосос Puzzi 8/1 Adv
З насадкою для підлоги шириною 240 мм та короткою насадкою для м'яких меблів у стандартній комплектації: миючий пилосос Puzzi 8/1 Adv для швидкого та ретельного очищення килимових підлогових покриттів та м'яких меблів.
Завдяки ефективному збору вологи професійний миючий пилосос Puzzi 8/1 Adv, який ретельно очищає килимові покриття, оббивку м'яких меблів та інші текстильні поверхні, дозволяє швидко знову використовувати ці покриття. Апарат розпиляє розчин миючого засобу, який глибоко проникає в структуру текстильного покриття, після чого збирає його разом з відокремленим від волокон брудом. Міцна конструкція компактного апарату гарантує тривалий термін служби і, як наслідок, високу рентабельність його експлуатації, надзвичайно важливу для клінінгових компаній, готелів, ресторанів або фірм, які надають послуги з очищення салонів автомобілів. Для кращого контролю збору забрудненого розчину кришка апарату, а також всмоктуючі насадки виготовлені з прозорого матеріалу. Додатковий контроль забезпечує оглядове вікно в рукоятці шланга. Мала вага апарата Puzzi 8/1 Adv та наявність ергономічної ручки дозволяють легко переносити його однією рукою. Додатковий комфорт експлуатації апарату забезпечують великі кнопки, які можна натискати як рукою, так і ногою.
Особливості та переваги
Відмінна ефективність прибирання.Ефективне глибоке очищення текстильних поверхонь та килимів. Швидке висихання та відновлення використання очищених об'єктів, завдяки ефективному збору вологи. Ефективне очищення з видимим результатом.
Ергономічна коротка насадка для м'яких меблівУправляти апаратом можна однією рукою. Практична форма рукоятки забезпечує зручне утримання рукою у різних положеннях. Червоне сопло забезпечує економну витрату води.
Обширний комплект приладдя для очищення килимівЕластична ущільнююча смужка для оптимального збору вологи та ефективного висушування поверхні. Насадка для підлоги шириною 240 мм з інтегрованою подовжуючою трубкою з підведенням води. Ергономічна рукоятка спеціально розроблена для зручнішого утримання насадки в руці під час роботи.
Мала вага та міцна компактна конструкція
- Легке транспортування, зокрема однією рукою, через пороги та сходи.
- Розроблено для тривалого використання без втоми
- Тривалий термін служби пилососу гарантує високу рентабельність його експлуатації.
Зйомний бак «2 в 1» з детально продуманою конструкцією
- Швидке та просте наповнення бака чистою водою
- Простий та зручний злив брудної води.
- Зрозуміла графічна інструкція на баку для забезпечення максимальної простоти експлуатації.
Просте керування завдяки двом великим кнопкам
- Немає необхідності нахилятися: увімкнення та вимкнення апарата завдяки ножному перемикачу.
- Одностадійний метод швидкого прибирання: розпилення та всмоктування в одному робочому процесі.
- Двостадійний метод: обробка волокон миючим розчином, витримування часу дії з подальшим збором вологи.
Великі задні колеса і передні ролики, які повертаються на 360°
- Легке маневрування, навіть на нерівних поверхнях.
- Висока маневреність та зручність експлуатації в процесі прибирання.
Відкидний гак для кабелю
- Для надійного та безпечного зберігання мережевого кабелю.
- Практичне рішення та захист кабелю від пошкоджень.
- Легке та зручне транспортування та зберігання
Велика відкрита горловина для наповнення чистою водою
- Швидке та зручне наповнення бака чистою водою.
- Індикатор максимального рівня води для зручного контролю
- Жодного розливу води при переміщенні апарату
Тримачі насадок для підлоги та м'яких меблів
- Завдяки конструкції з кліпсою, насадка для оббивки завжди під рукою
- Виїмка в ручці для перенесення призначена для зберігання подовжуючої трубки з насадкою для підлоги.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|12 - 18
|Витрата повітря (л/с)
|71
|Розрідження (мбар/кПа)
|270 / 27
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|1
|Тиск розпилення (бар)
|1
|Об’єм баків для чистої / брудної води (л)
|8 / 7
|Потужність турбіни (Вт)
|1200
|Потужність насосу (Вт)
|40
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|8,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|14
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Комплектація
- Коротка ручна насадка для меблів
- Шланг для розпилення/всмоктування: 2.5 м
- Тримач для кабелю живлення
- Насадка для підлоги: 240 мм
- Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
- Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
- Знімний контейнер 2-в-1 для чистої та брудної води.
- Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт.
Оснащення
- Тримач насадки для м'яких меблів / щілинної насадки
- Тримач насадки для підлоги
Відео
Області застосування
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки та м’яких меблів
- Для проміжного очищення килимових підлогових покриттів та виведення з них плям
- Для очищення всіх текстильних поверхонь, включно з салонами автомобілів
- Для інтенсивного глибокого очищення оббивки автомобільних сидінь
- Для ретельного очищення килимів малої площі
- Для очищення м'яких меблів та інших текстильних поверхонь
- Для глибокого очищення килимів та інших текстильних підлогових покриттів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для Puzzi 8/1 Adv
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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