Завдяки ефективному збору вологи професійний миючий пилосос Puzzi 8/1 Adv, який ретельно очищає килимові покриття, оббивку м'яких меблів та інші текстильні поверхні, дозволяє швидко знову використовувати ці покриття. Апарат розпиляє розчин миючого засобу, який глибоко проникає в структуру текстильного покриття, після чого збирає його разом з відокремленим від волокон брудом. Міцна конструкція компактного апарату гарантує тривалий термін служби і, як наслідок, високу рентабельність його експлуатації, надзвичайно важливу для клінінгових компаній, готелів, ресторанів або фірм, які надають послуги з очищення салонів автомобілів. Для кращого контролю збору забрудненого розчину кришка апарату, а також всмоктуючі насадки виготовлені з прозорого матеріалу. Додатковий контроль забезпечує оглядове вікно в рукоятці шланга. Мала вага апарата Puzzi 8/1 Adv та наявність ергономічної ручки дозволяють легко переносити його однією рукою. Додатковий комфорт експлуатації апарату забезпечують великі кнопки, які можна натискати як рукою, так і ногою.