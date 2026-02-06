Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic

Компактный и мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 6/15 G Classic с бензиновым двигателем и прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом. Идеально подходит для коммунальных предприятий, общественных учреждений, строительства и небольших производственных цехов.

Компактный HD 6/15 G Classic – идеальный аппарат начального уровня в линейке профессиональных автономных бензиновых моек высокого давления без подогрева воды. Чрезвычайно просто транспортируется в автомобиле и при этом может выполнять достаточно серьёзные задачи по очистке, например, на строительных площадках или в муниципальных учреждениях, благодаря своим параметрам: рабочему давлению до 150 бар, надёжному насосу с кривошипно-шатунным механизмом и потоком воды до 600 литров в час. Встроенный бензиновый двигатель (EU STAGE V) обеспечивает независимость от внешних источников питания, колеса с пневматическими шинами гарантируют необходимую мобильность на месте использования, а эргономичная ручка и практичный отсек для аксессуаров обеспечивают удобство использования. Компоненты, защищённые термо- и предохранительными клапанами, удобно расположены для обслуживания. Стабильная трубчатая стальная рама HD 6/15 G Classic надёжно предотвращает повреждения в результате внешних механических воздействий.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic: Независимость
Независимость
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Большие колеса с пневматическими шинами для перемещения по неровной местности. Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
  • Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 600
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Подвод воды R 3/4″
Тип привода Бензин
Тип двигателя G200FA
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность Высота
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 34,5
Вес (с упаковкой) (кг) 42,15
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Защитная рама (Cage)
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
Аппарат высокого давления HD 6/15 G Classic
Области применения
  • Строительство
  • Превосходное универсальное решение разнообразных задач - от мойки автомобилей до уборки на промышленных предприятиях и стройплощадках.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 6/15 G Classic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.