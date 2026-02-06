Компактный HD 6/15 G Classic – идеальный аппарат начального уровня в линейке профессиональных автономных бензиновых моек высокого давления без подогрева воды. Чрезвычайно просто транспортируется в автомобиле и при этом может выполнять достаточно серьёзные задачи по очистке, например, на строительных площадках или в муниципальных учреждениях, благодаря своим параметрам: рабочему давлению до 150 бар, надёжному насосу с кривошипно-шатунным механизмом и потоком воды до 600 литров в час. Встроенный бензиновый двигатель (EU STAGE V) обеспечивает независимость от внешних источников питания, колеса с пневматическими шинами гарантируют необходимую мобильность на месте использования, а эргономичная ручка и практичный отсек для аксессуаров обеспечивают удобство использования. Компоненты, защищённые термо- и предохранительными клапанами, удобно расположены для обслуживания. Стабильная трубчатая стальная рама HD 6/15 G Classic надёжно предотвращает повреждения в результате внешних механических воздействий.