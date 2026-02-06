Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic
Компактний і мобільний апарат високого тиску без підігріву води HD 6/15 G Classic з бензиновим двигуном і міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом. Ідеально підходить для комунальних підприємств, громадських установ, будівництва та невеликих виробничих цехів.
Компактний HD 6/15 G Classic - ідеальний апарат початкового рівня в лінійці професійних автономних бензинових мийок високого тиску без підігріву води. Надзвичайно просто транспортується в автомобілі і при цьому може виконувати досить серйозні завдання по очищенню, наприклад, на будівельних майданчиках або в муніципальних установах, завдяки своїм параметрам: робочому тиску до 150 бар, надійному насосу з кривошипно-шатунним механізмом і потоком води до 600 літрів в годину. Вбудований бензиновий двигун (EU STAGE V) забезпечує незалежність від зовнішніх джерел живлення, колеса з пневматичними шинами гарантують необхідну мобільність на місці використання, а ергономічна ручка і практичний відсік для аксесуарів забезпечують зручність використання. Компоненти, захищені термо- і запобіжними клапанами, зручно розташовані для обслуговування. Трубчаста сталева рама HD 6/15 G Classic надійно вберігає від можливих пошкодженнь в результаті зовнішніх механічних впливів.
Особливості та переваги
НезалежністьДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Висока мобільністьВеликі колеса з пневматичними шинами для переміщення по нерівній місцевості. Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|600
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. тиск (бар/МПа)
|200 / 20
|Підведення води
|R 3/4″
|Тип приводу
|Бензин
|Тип двигуна
|G200FA
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|Високий
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|34,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|42,15
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Потужне сопло
Оснащення
- Захисна рама (Cage)
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Області застосування
- Будівництво
- Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 6/15 G Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.