Компактний HD 6/15 G Classic - ідеальний апарат початкового рівня в лінійці професійних автономних бензинових мийок високого тиску без підігріву води. Надзвичайно просто транспортується в автомобілі і при цьому може виконувати досить серйозні завдання по очищенню, наприклад, на будівельних майданчиках або в муніципальних установах, завдяки своїм параметрам: робочому тиску до 150 бар, надійному насосу з кривошипно-шатунним механізмом і потоком води до 600 літрів в годину. Вбудований бензиновий двигун (EU STAGE V) забезпечує незалежність від зовнішніх джерел живлення, колеса з пневматичними шинами гарантують необхідну мобільність на місці використання, а ергономічна ручка і практичний відсік для аксесуарів забезпечують зручність використання. Компоненти, захищені термо- і запобіжними клапанами, зручно розташовані для обслуговування. Трубчаста сталева рама HD 6/15 G Classic надійно вберігає від можливих пошкодженнь в результаті зовнішніх механічних впливів.