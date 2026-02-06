Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic

Компактний і мобільний апарат високого тиску без підігріву води HD 6/15 G Classic з бензиновим двигуном і міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом. Ідеально підходить для комунальних підприємств, громадських установ, будівництва та невеликих виробничих цехів.

Компактний HD 6/15 G Classic - ідеальний апарат початкового рівня в лінійці професійних автономних бензинових мийок високого тиску без підігріву води. Надзвичайно просто транспортується в автомобілі і при цьому може виконувати досить серйозні завдання по очищенню, наприклад, на будівельних майданчиках або в муніципальних установах, завдяки своїм параметрам: робочому тиску до 150 бар, надійному насосу з кривошипно-шатунним механізмом і потоком води до 600 літрів в годину. Вбудований бензиновий двигун (EU STAGE V) забезпечує незалежність від зовнішніх джерел живлення, колеса з пневматичними шинами гарантують необхідну мобільність на місці використання, а ергономічна ручка і практичний відсік для аксесуарів забезпечують зручність використання. Компоненти, захищені термо- і запобіжними клапанами, зручно розташовані для обслуговування. Трубчаста сталева рама HD 6/15 G Classic надійно вберігає від можливих пошкодженнь в результаті зовнішніх механічних впливів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic: Незалежність
Незалежність
Дозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic: Висока мобільність
Висока мобільність
Великі колеса з пневматичними шинами для переміщення по нерівній місцевості. Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
  • Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
  • Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 600
Робочий тиск (бар/МПа) 150 / 15
Макс. тиск (бар/МПа) 200 / 20
Підведення води R 3/4″
Тип приводу Бензин
Тип двигуна G200FA
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність Високий
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 34,5
Вага (з упаковкою) (кг) 42,15
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Захисна рама (Cage)
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic
Апарат високого тиску HD 6/15 G Classic
Області застосування
  • Будівництво
  • Чудове універсальне рішення різноманітних завдань - від мийки автомобілів до прибирання на промислових підприємствах і будмайданчиках.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 6/15 G Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.