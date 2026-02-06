Аппарат высокого давления HD 7/20 G Classic

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G Classic оснащён мощным бензиновым двигателем, что позволяет выполнять сложные работы по очистке в местах, где нет источника питания

Строительство, коммунальные службы, мелкое производство, компании занимающиеся очисткой зданий, агропредприятия могут ощутить на себе все преимущества нашего аппарата высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G Classic , в частности, его автономную эксплуатацию и готовность к работе на любом объекте. Его мощный бензиновый двигатель (EU STAGE V) позволяет выполнять уборку даже в местах без внешнего источника питания; рабочее давление 200 бар, прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поток до 700 литров воды в час обеспечивает превосходный результат очистки. Благодаря сплошным бескамерным шинам, стойким к проколам, и прочной трубчатой стальной раме аппарат может похвастаться особенной мобильностью и надёжностью; Эргономичная рукоятка для перемещения, отсек для аксессуаров, например, для шланга высокого давления и струйной трубки, а также компактные размеры делают его простым в обращении и удобным для транспортировки в автомобиле. Большой водяной фильтр, термо- и предохранительный клапан обеспечивают эффективную защиту внутренних компонентов, которые легко доступны для обслуживания

Особенности и преимущества
Независимость
Работа, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильность
Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочный и долговечный
Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
  • Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
  • Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 700
Рабочее давление (бар/МПа) 200 / 20
Макс. давление (бар/МПа) 250 / 25
Подвод воды 3/4″
Тип привода Бензин
Тип двигателя G210FA
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность Высота
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 36,2
Вес (с упаковкой) (кг) 43
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Комплектация

  • Пистолет: Стандарт
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Мощное сопло
  • Фильтр для воды

Оснащение

  • Защитная рама (Cage)
  • Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/20 G Classic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
