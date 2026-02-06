Аппарат высокого давления HD 7/20 G Classic
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G Classic оснащён мощным бензиновым двигателем, что позволяет выполнять сложные работы по очистке в местах, где нет источника питания
Строительство, коммунальные службы, мелкое производство, компании занимающиеся очисткой зданий, агропредприятия могут ощутить на себе все преимущества нашего аппарата высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G Classic , в частности, его автономную эксплуатацию и готовность к работе на любом объекте. Его мощный бензиновый двигатель (EU STAGE V) позволяет выполнять уборку даже в местах без внешнего источника питания; рабочее давление 200 бар, прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поток до 700 литров воды в час обеспечивает превосходный результат очистки. Благодаря сплошным бескамерным шинам, стойким к проколам, и прочной трубчатой стальной раме аппарат может похвастаться особенной мобильностью и надёжностью; Эргономичная рукоятка для перемещения, отсек для аксессуаров, например, для шланга высокого давления и струйной трубки, а также компактные размеры делают его простым в обращении и удобным для транспортировки в автомобиле. Большой водяной фильтр, термо- и предохранительный клапан обеспечивают эффективную защиту внутренних компонентов, которые легко доступны для обслуживания
Особенности и преимущества
НезависимостьРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильностьУстойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочный и долговечныйПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700
|Рабочее давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Макс. давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Подвод воды
|3/4″
|Тип привода
|Бензин
|Тип двигателя
|G210FA
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|Высота
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|36,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|43
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Мощное сопло
- Фильтр для воды
Оснащение
- Защитная рама (Cage)
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.