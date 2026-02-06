Строительство, коммунальные службы, мелкое производство, компании занимающиеся очисткой зданий, агропредприятия могут ощутить на себе все преимущества нашего аппарата высокого давления без подогрева воды HD 7/20 G Classic , в частности, его автономную эксплуатацию и готовность к работе на любом объекте. Его мощный бензиновый двигатель (EU STAGE V) позволяет выполнять уборку даже в местах без внешнего источника питания; рабочее давление 200 бар, прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и поток до 700 литров воды в час обеспечивает превосходный результат очистки. Благодаря сплошным бескамерным шинам, стойким к проколам, и прочной трубчатой стальной раме аппарат может похвастаться особенной мобильностью и надёжностью; Эргономичная рукоятка для перемещения, отсек для аксессуаров, например, для шланга высокого давления и струйной трубки, а также компактные размеры делают его простым в обращении и удобным для транспортировки в автомобиле. Большой водяной фильтр, термо- и предохранительный клапан обеспечивают эффективную защиту внутренних компонентов, которые легко доступны для обслуживания