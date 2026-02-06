Будівництво, комунальні служби, дрібне виробництво, компанії, що займаються очищенням будівель, агропідприємства можуть відчути на собі всі переваги нашого апарату високого тиску без підігріву води HD 7/20 G Classic, зокрема, його автономну експлуатацію і готовність до роботи на будь-якому об'єкті. Його потужний бензиновий двигун (EU STAGE V) дозволяє виконувати прибирання навіть в місцях без зовнішнього джерела живлення; робочий тиск 200 бар, міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом і потік води до 700 літрів на годину забезпечує чудовий результат очищення. Завдяки суцільним безкамерним шинам, стійким до проколів, і міцній трубчастій сталевій рамі апарат може похвалитися особливою мобільністю і надійністю; Ергономічна рукоятка для переміщення, відсік для аксесуарів, наприклад, для шланга високого тиску і струменевої трубки, а також компактні розміри роблять його простим у вікористанні й зручним для транспортування в автомобілі. Великий водяний фільтр, термо- і запобіжний клапан забезпечують ефективний захист внутрішніх компонентів, які легко доступні для обслуговування.