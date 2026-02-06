Апарат високого тиску HD 7/20 G Classic
Апарат високого тиску без підігріву води HD 7/20 G Classic оснащений потужним бензиновим двигуном, що дозволяє виконувати складні роботи з очищення в місцях, де немає джерела живлення.
Будівництво, комунальні служби, дрібне виробництво, компанії, що займаються очищенням будівель, агропідприємства можуть відчути на собі всі переваги нашого апарату високого тиску без підігріву води HD 7/20 G Classic, зокрема, його автономну експлуатацію і готовність до роботи на будь-якому об'єкті. Його потужний бензиновий двигун (EU STAGE V) дозволяє виконувати прибирання навіть в місцях без зовнішнього джерела живлення; робочий тиск 200 бар, міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом і потік води до 700 літрів на годину забезпечує чудовий результат очищення. Завдяки суцільним безкамерним шинам, стійким до проколів, і міцній трубчастій сталевій рамі апарат може похвалитися особливою мобільністю і надійністю; Ергономічна рукоятка для переміщення, відсік для аксесуарів, наприклад, для шланга високого тиску і струменевої трубки, а також компактні розміри роблять його простим у вікористанні й зручним для транспортування в автомобілі. Великий водяний фільтр, термо- і запобіжний клапан забезпечують ефективний захист внутрішніх компонентів, які легко доступні для обслуговування.
Особливості та переваги
НезалежністьДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Висока мобільністьСтійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700
|Робочий тиск (бар/МПа)
|200 / 20
|Макс. тиск (бар/МПа)
|250 / 25
|Підведення води
|3/4″
|Тип приводу
|Бензин
|Тип двигуна
|G210FA
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|Високий
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|36,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|43
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Потужне сопло
- Фільтр для води
Оснащення
- Захисна рама (Cage)
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/20 G Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.