Аппарат высокого давления HD 8/23 G Classic
Автономный, мобильный, мощный: аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с прочным насосом с кривошипно-шатунным механизмом и бензиновым двигателем. Для сложных задач очистки в строительстве, сфере коммунального хозяйства и агросекторе
Строительные площадки, общественные места, городские парки и зоны отдыха, места отдалённые от учреждений и зданий: везде, где нет внешних источников энергии для выполнения сложных задач очистки, наш аппарат высокого давления без подогрева воды HD 8/23 G Classic с бензиновым двигателем EU STAGE V – это прекрасный выбор. Благодаря потоку воды 800 литров в час, рабочему давлению 230 бар и прочному насосу с кривошипно-шатунным механизмом аппарат уверенно справляется с особенно сложными задачами очистки. HD 8/23 G Classic чрезвычайно удобен в эксплуатации, мобилен и легко транспортируется на машине. Оборудован эргономичной ручкой, практичным отсеком для хранения принадлежностей и колёсами, устойчивым к проколам. Аппарат также отличается различными эффективными системами защиты - большим водяным фильтром, термо- и предохранительным клапаном. Чтобы предотвратить повреждение в результате внешних воздействий, аппарат оснащён высокопрочной стальной трубчатой рамой.
Особенности и преимущества
НезависимостьРабота, независемая от внешних источников питания Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Удобный ручной пуск.
Высокая мобильностьУстойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность Компактный аппарат, который особенно удобен при маневрировании в ограниченном пространстве. Превосходная мобильность, удобная транспортировка и компактное хранение - идеально вписывается в стандартный автомобиль.
Прочный и долговечныйПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр. Насос с керамическими поршнями.
Возможность хранения аксессуаров
- Крюк для подвешивания шланга и держатели для принадлежностей упрощают хранение и транспортировку.
- Эргономичная ручка и приспособление для хранения шланга.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|230 / 23
|Макс. давление (бар/МПа)
|280 / 28
|Подвод воды
|3/4″
|Тип привода
|Бензин
|Тип двигателя
|G300FA
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|Высота
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|50,92
|Вес (с упаковкой) (кг)
|58,96
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Мощное сопло
- Фильтр для воды
Оснащение
- Защитная рама (Cage)
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 8/23 G Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.