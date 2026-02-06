Апарат високого тиску HD 8/23 G Classic

Автономний, мобільний, потужний: апарат високого тиску без підігріву води HD 8/23 G Classic з міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і двигуном внутрішнього згоряння. Для складних завдань очищення в будівництві, сфері комунального господарства та агросекторі.

Будівельні майданчики, громадські місця, міські парки і зони відпочинку, місця віддалені від установ і будинків: скрізь, де немає зовнішніх джерел енергії для виконання складних завдань очищення, наш апарат високого тиску без підігріву води HD 8/23 G Classic з бензиновим двигуном EU STAGE V - це прекрасний вибір. Завдяки потоку води 800 літрів на годину, робочому тиску 230 бар і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат впевнено справляється з особливо складними завданнями очищення. HD 8/23 G Classic надзвичайно зручний в експлуатації, мобільний і легко транспортується на машині. Обладнаний ергономічною ручкою, практичним відсіком для зберігання приладдя і колесами, стійким до проколів. Апарат також відрізняється різними ефективними системами захисту - великим водяним фільтром, термо- і запобіжним клапаном. Щоб запобігти пошкодженню в результаті зовнішніх впливів, апарат оснащений міцною сталевою рамою.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 8/23 G Classic: Незалежність
Незалежність
Дозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Апарат високого тиску HD 8/23 G Classic: Висока мобільність
Висока мобільність
Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Апарат високого тиску HD 8/23 G Classic: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
  • Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
  • Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 800
Робочий тиск (бар/МПа) 230 / 23
Макс. тиск (бар/МПа) 280 / 28
Підведення води 3/4″
Тип приводу Бензин
Тип двигуна G300FA
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність Високий
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 50,92
Вага (з упаковкою) (кг) 58,96
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 878 x 538 x 702

Комплектація

  • Пістолет: Стандарт
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Потужне сопло
  • Фільтр для води

Оснащення

  • Захисна рама (Cage)
  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/23 G Classic

