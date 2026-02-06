Будівельні майданчики, громадські місця, міські парки і зони відпочинку, місця віддалені від установ і будинків: скрізь, де немає зовнішніх джерел енергії для виконання складних завдань очищення, наш апарат високого тиску без підігріву води HD 8/23 G Classic з бензиновим двигуном EU STAGE V - це прекрасний вибір. Завдяки потоку води 800 літрів на годину, робочому тиску 230 бар і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат впевнено справляється з особливо складними завданнями очищення. HD 8/23 G Classic надзвичайно зручний в експлуатації, мобільний і легко транспортується на машині. Обладнаний ергономічною ручкою, практичним відсіком для зберігання приладдя і колесами, стійким до проколів. Апарат також відрізняється різними ефективними системами захисту - великим водяним фільтром, термо- і запобіжним клапаном. Щоб запобігти пошкодженню в результаті зовнішніх впливів, апарат оснащений міцною сталевою рамою.