Апарат високого тиску HD 8/23 G Classic
Автономний, мобільний, потужний: апарат високого тиску без підігріву води HD 8/23 G Classic з міцним насосом з кривошипно-шатунним механізмом і двигуном внутрішнього згоряння. Для складних завдань очищення в будівництві, сфері комунального господарства та агросекторі.
Будівельні майданчики, громадські місця, міські парки і зони відпочинку, місця віддалені від установ і будинків: скрізь, де немає зовнішніх джерел енергії для виконання складних завдань очищення, наш апарат високого тиску без підігріву води HD 8/23 G Classic з бензиновим двигуном EU STAGE V - це прекрасний вибір. Завдяки потоку води 800 літрів на годину, робочому тиску 230 бар і міцному насосу з кривошипно-шатунним механізмом апарат впевнено справляється з особливо складними завданнями очищення. HD 8/23 G Classic надзвичайно зручний в експлуатації, мобільний і легко транспортується на машині. Обладнаний ергономічною ручкою, практичним відсіком для зберігання приладдя і колесами, стійким до проколів. Апарат також відрізняється різними ефективними системами захисту - великим водяним фільтром, термо- і запобіжним клапаном. Щоб запобігти пошкодженню в результаті зовнішніх впливів, апарат оснащений міцною сталевою рамою.
Особливості та переваги
НезалежністьДозволяє не залежати від підключення до електромережі. Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Ручний запуск апарату.
Висока мобільністьСтійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі. Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.
Міцний і довговічнийМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр. Насос з керамічними поршнями.
Відсік для зберігання аксесуарів
- Гак для підвішування шлангу та тримачі для аксесуарів спрощують зберігання та транспортування.
- Ергономічна ручка і місце для зберігання шланга.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|230 / 23
|Макс. тиск (бар/МПа)
|280 / 28
|Підведення води
|3/4″
|Тип приводу
|Бензин
|Тип двигуна
|G300FA
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|Високий
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|50,92
|Вага (з упаковкою) (кг)
|58,96
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|878 x 538 x 702
Комплектація
- Пістолет: Стандарт
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Потужне сопло
- Фільтр для води
Оснащення
- Захисна рама (Cage)
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/23 G Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.