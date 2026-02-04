Аппарат высокого давления HD 9/23 G
С помощью HD 9/23 G Advanced, очень мощного и высокопроизводительного аппарата высокого давления без подгрева воды с бензиновым двигателем Хонда, вы можете работать автономно и удобно, оставаясь мобильным даже при неблагоприятных условиях.
Оснащенный бензиновым двигателем Хонда, аппарат высокого давления HD 9/23 G , работает абсолютно независимо от электропитания. Выполненный для получения лучших результатав очистки – благодаря потоку воды под давлением 230 бар и защищенный очень устойчивой основной рамой, машина хорошо послужит Вам даже в экстремальных условиях. Кроме того, эргономичный дизайн рамы обеспечивает максимальную мобильность, даже на неровной поверхности. Защищенные от прокола колеса, хорошо разработана концепция управления и различные варианты хранения аксессуаров направлены на то, чтобы Вы могли работать с комфортом даже тогда, когда условия далеко не идеальны. Мощный насос, в случае необходимости, позволяет всасывать воду из водоемов или емкостей. Насос защищен большим фильтром воды и термоклапаном, который предотвращает перегрев в режиме циркуляции. Для бензиновых аппаратов Advanced, возможна дополнительная рама с проушинами для защиты и облегчения погрузки краном, а также комплект для наматывания шланга.
Особенности и преимущества
Максимальная независимостьНадежные двигатели Honda или Yanmar обеспечивают эксплуатацию аппаратов без подключения к источнику электроснабжения. Может всасывать воду из внешнего источника, например, из озер или емкостей – и используйте ее для мойки
Простота примененияЭргономичная конструкция рамы позволяет легко транспортировать даже по неровной местности Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате Устойчивые к проколам колеса гарантируют высокую мобильность
Разносторонние возможностиОпционально возможна дополнительная рама с проушинами для погрузки краном и защиты аппарата Монтируемый комплект: катушка для шланга для сокращения времени и удобства подготовки и сворачивания аппарата - доступны в качестве дополнительного оборудования Портативная версия с прочной трубчатой рамой специально для маляров и штукатуров (HD 728 B)
Для самых тяжелых работ
- Прочная несущая рама для ежедневного использования в тяжелых условиях
- Большой водяной фильтр для защиты насоса от повреждений.
- Термоклапан защиты насоса от перегрева в режиме рециркуляции.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 930
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Подвод воды
|1″
|Тип привода
|Бензин
|Производитель двигателя
|Honda
|Тип двигателя
|GX 390
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|на колесах
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|75,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|82,761
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Регулятор давления и расхода воды
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
Области применения
- Строительство, промышленность (чистка фасадов, очистка строительной техники и оборудования)
- Сельское хозяйство (уборка транспортных средств и оборудования, или для использования в лесном хозяйстве)
- Промышленность (очистка оборудования)
- Сфера обслуживания (уборка наружных территорий, например, площадок и автостоянок)
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 9/23 G
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.