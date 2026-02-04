Оснащенный бензиновым двигателем Хонда, аппарат высокого давления HD 9/23 G , работает абсолютно независимо от электропитания. Выполненный для получения лучших результатав очистки – благодаря потоку воды под давлением 230 бар и защищенный очень устойчивой основной рамой, машина хорошо послужит Вам даже в экстремальных условиях. Кроме того, эргономичный дизайн рамы обеспечивает максимальную мобильность, даже на неровной поверхности. Защищенные от прокола колеса, хорошо разработана концепция управления и различные варианты хранения аксессуаров направлены на то, чтобы Вы могли работать с комфортом даже тогда, когда условия далеко не идеальны. Мощный насос, в случае необходимости, позволяет всасывать воду из водоемов или емкостей. Насос защищен большим фильтром воды и термоклапаном, который предотвращает перегрев в режиме циркуляции. Для бензиновых аппаратов Advanced, возможна дополнительная рама с проушинами для защиты и облегчения погрузки краном, а также комплект для наматывания шланга.