Оснащений бензиновим двигуном Хонда, апарат високого тиску HD 9/23 G, працює абсолютно незалежно від електроживлення. Виконаний для отримання кращих результатів очищення - завдяки потоку води під тиском 230 бар і захищений дуже стійкою основною рамою, машина добре послужить Вам навіть в екстремальних умовах. Крім того, ергономічний дизайн рами забезпечує максимальну мобільність, навіть на нерівній поверхні. Захищені від проколу колеса, добре розроблена концепція управління і різні варіанти зберігання аксесуарів спрямовані на те, щоб Ви могли працювати з комфортом навіть тоді, коли умови далеко не ідеальні. Потужний насос, в разі необхідності, дозволяє всмоктувати воду з водойм або ємностей. Насос захищений великим фільтром води і термоклапаном, який запобігає перегріванню в режимі циркуляції. Для бензинових апаратів Advanced, можлива додаткова рама з вушками для захисту і полегшення навантаження краном, а також комплект для намотування шланга.