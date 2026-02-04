Апарат високого тиску HD 9/23 G
За допомогою HD 9/23 G Advanced, - дуже потужного і високопродуктивного апарату високого тиску без підігріву води з бензиновим двигуном Хонда, - ви можете працювати автономно і зручно, залишаючись мобільним навіть при несприятливих умовах.
Оснащений бензиновим двигуном Хонда, апарат високого тиску HD 9/23 G, працює абсолютно незалежно від електроживлення. Виконаний для отримання кращих результатів очищення - завдяки потоку води під тиском 230 бар і захищений дуже стійкою основною рамою, машина добре послужить Вам навіть в екстремальних умовах. Крім того, ергономічний дизайн рами забезпечує максимальну мобільність, навіть на нерівній поверхні. Захищені від проколу колеса, добре розроблена концепція управління і різні варіанти зберігання аксесуарів спрямовані на те, щоб Ви могли працювати з комфортом навіть тоді, коли умови далеко не ідеальні. Потужний насос, в разі необхідності, дозволяє всмоктувати воду з водойм або ємностей. Насос захищений великим фільтром води і термоклапаном, який запобігає перегріванню в режимі циркуляції. Для бензинових апаратів Advanced, можлива додаткова рама з вушками для захисту і полегшення навантаження краном, а також комплект для намотування шланга.
Особливості та переваги
Максимальна незалежністьНадійні двигуни Honda або Yanmar забезпечують експлуатацію апаратів без підключення до джерела електропостачання. Може всмоктувати воду із зовнішнього джерела, наприклад, з озер або ємностей - і використовує її для миття
Простота застосуванняЕргономічна конструкція рами дозволяє легко транспортувати навіть по нерівній місцевості Можливість зберігання всіх комплектуючих аксесуарів безпосередньо на апараті. Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
Різносторонні можливостіОпціонально можлива додаткова рама з вушками для навантаження краном і захисту апарату Монтуємий комплект: котушка для шланга для скорочення часу і зручності підготовки і згортання апарату - доступні в якості додаткового обладнання Портативна версія з міцної трубчастої рамою спеціально для малярів і штукатурів (HD 728 B)
Для найважчих робіт
- Міцна несуча рама для щоденного використання у важких умовах
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Термоклапан захисту насоса від перегріву в режимі рециркуляції.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|400 - 930
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - до 230 / 4 - до 23
|Макс. тиск (бар/МПа)
|270 / 27
|Температура води на вході (°C)
|60
|Підведення води
|1″
|Тип приводу
|Бензин
|Виробник двигуна
|Honda
|Тип двигуна
|GX 390
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|75,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|82,761
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|866 x 722 x 1146
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Плавне регулювання тиску та витрати води
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
Відео
Області застосування
- Будівництво, промисловість (чистка фасадів, очищення будівельної техніки та обладнання)
- Сільське господарство (прибирання транспортних засобів та устаткування, або для використання в лісовому господарстві)
- Промисловість (очищення обладнання)
- Сфера обслуговування (прибирання зовнішніх територій, наприклад, майданчиків і автостоянок)
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/23 G
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.