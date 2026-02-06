Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food

Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food без подогрева воды, разработанный специально для использования в области пищевой промышленности

Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food изготовлен из нержавеющей стали, а все компоненты, контактирующие с водой изготовлены из специальной латуни, не содержащей вредных компонентов, а шланг высокого давления голубого цвета жиростойкий. Именно эти характеристики позволяют применять его для очистки объектов в пищевой промышленности. Аппарат оснащен дополнительным насосом подкачки воды гарантирует постоянный поток горячей воды (85 ° C) и может использовать хлорированные чистящие средства.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food: Соответствует строгим гигиеническим требованиям
Соответствует строгим гигиеническим требованиям
Нержавеющая сталь Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из специальной "пищевой" латуни.
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food: Для особо эффективной очистки
Для особо эффективной очистки
Насос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C) Можно использовать с хлорсодержащими моющим средством RM 734
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food: Соответствие санитарным требованиям.
Соответствие санитарным требованиям.
Легко обходит препятствия и не оставляет следов. Не оставляющий следов шланг высокого давления, совместимый с пищевыми продуктами.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 440 - 990
Температура воды на входе (°C) макс. 85
Рабочее давление (бар/МПа) 20 - 145 / 2 - 14,5
Макс. давление (бар/МПа) 175 / 17,5
Потребляемая мощность (кВт) 6,4
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 78,4
Вес (с упаковкой) (кг) 86,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 650 x 521 x 1100

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force в исполнении для пищевой промышленности
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
  • Закрытая трубчатая конструкция рамы с интегрированной ручкой для подъема краном.
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/15-4 Cage Food

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.