Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food изготовлен из нержавеющей стали, а все компоненты, контактирующие с водой изготовлены из специальной латуни, не содержащей вредных компонентов, а шланг высокого давления голубого цвета жиростойкий. Именно эти характеристики позволяют применять его для очистки объектов в пищевой промышленности. Аппарат оснащен дополнительным насосом подкачки воды гарантирует постоянный поток горячей воды (85 ° C) и может использовать хлорированные чистящие средства.