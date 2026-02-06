Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food виготовлений з нержавіючої сталі, а усі компоненти, що контактують з водою виготовлені зі спеціальної латуні, що не містить шкідливих компонентів , а шланг високого тиску голубого кольору жиростійкий. Саме ці характеристики дозволяють застосовувати його для очищення об’єктів у харчовій промисловості. Апарат оснащений додатковим насосом підкачки води, що гарантує постійний потік гарячої води (85°C) та може використовувати хлоровані чистячи засоби.