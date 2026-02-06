Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food
Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food без підігріву води, розроблений спеціально для використання в галузі харчової промисловості
Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food виготовлений з нержавіючої сталі, а усі компоненти, що контактують з водою виготовлені зі спеціальної латуні, що не містить шкідливих компонентів , а шланг високого тиску голубого кольору жиростійкий. Саме ці характеристики дозволяють застосовувати його для очищення об’єктів у харчовій промисловості. Апарат оснащений додатковим насосом підкачки води, що гарантує постійний потік гарячої води (85°C) та може використовувати хлоровані чистячи засоби.
Особливості та переваги
Відповідає найсуворішим гігієнічним вимогамВиконання з високоякісної нержавіючої сталі. Всі деталі, що контактують з водою, виготовлені зі спеціальної "харчової" латуні.
Для особливо ефективного очищенняНасос для додаткового підігріву води (до 85°C) Можна використовувати з хлоровмісним миючим засобом RM 734
Відповідність санітарним вимогам.Легко обходить перешкоди і не залишає слідів. Шланг високого тиску, щр не залишає слідів; сумісний з харчовими продуктами.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|440 - 990
|Температура води на вході (°C)
|макс. 85
|Робочий тиск (бар/МПа)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Макс. тиск (бар/МПа)
|175 / 17,5
|Споживана потужність (кВт)
|6,4
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|78,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|86,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|650 x 521 x 1100
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force у виконанні для харчової промисловості
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Для харчової промисловості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Функція подачі миючого засобу: 5 л
- Автоматична система скидання тиску
- Закрита трубчаста конструкція рами з інтегрованим гаком для підйому краном.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/15-4 Cage Food
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.