Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food

Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food без підігріву води, розроблений спеціально для використання в галузі харчової промисловості

Апарат високого тиску HD 10/15-4 Cage Food виготовлений з нержавіючої сталі, а усі компоненти, що контактують з водою виготовлені зі спеціальної латуні, що не містить шкідливих компонентів , а шланг високого тиску голубого кольору жиростійкий. Саме ці характеристики дозволяють застосовувати його для очищення об’єктів у харчовій промисловості. Апарат оснащений додатковим насосом підкачки води, що гарантує постійний потік гарячої води (85°C) та може використовувати хлоровані чистячи засоби.

Особливості та переваги
Відповідає найсуворішим гігієнічним вимогам
Відповідає найсуворішим гігієнічним вимогам
Виконання з високоякісної нержавіючої сталі. Всі деталі, що контактують з водою, виготовлені зі спеціальної "харчової" латуні.
Для особливо ефективного очищення
Для особливо ефективного очищення
Насос для додаткового підігріву води (до 85°C) Можна використовувати з хлоровмісним миючим засобом RM 734
Відповідність санітарним вимогам.
Відповідність санітарним вимогам.
Легко обходить перешкоди і не залишає слідів. Шланг високого тиску, щр не залишає слідів; сумісний з харчовими продуктами.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 440 - 990
Температура води на вході (°C) макс. 85
Робочий тиск (бар/МПа) 20 - 145 / 2 - 14,5
Макс. тиск (бар/МПа) 175 / 17,5
Споживана потужність (кВт) 6,4
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 78,4
Вага (з упаковкою) (кг) 86,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 650 x 521 x 1100

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force у виконанні для харчової промисловості
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску: Для харчової промисловості
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Функція подачі миючого засобу: 5 л
  • Автоматична система скидання тиску
  • Закрита трубчаста конструкція рами з інтегрованим гаком для підйому краном.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/15-4 Cage Food

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
