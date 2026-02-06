Легкий в управлении аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic от Kärcher из серии Classic отличается прочной конструкцией и высококачественными компонентами, рассчитанными на долгий срок службы. Этот аппарат среднего класса подходит для выполнения различных задач по очистке, таких как мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники, чистки производственного оборудования или фасадов зданий. Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров рассчитан на работу с водой при температуре до 60°C. Поддерживает режим всасывания воды и позволяет регулировать ее расход и рабочее давление. Пониженная частота вращения низкооборотного 4-полюсного электродвигателя обеспечивает низкую интенсивность износа насоса, который дополнительно защищен встроенным фильтром для воды. Простая конструкция аппарата обеспечивает удобный доступ ко всем его основным компонентам, что облегчает техническое обслуживание. Удобные держатели для аксессуаров с разъемами EASY!Lock обеспечивают быструю и легкую их замену, завершая продуманную концепцию модели HD 9/20-4 M Classic.