Аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic
Надежный и универсальный аппарат высокого давления со стальной рамой и низкооборотным 4-полюсным электродвигателем. Оснащен насосом с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров, что гарантирует продолжительный срок службы и минимальные затраты на его обслуживание.
Легкий в управлении аппарат высокого давления HD 9/20-4 M Classic от Kärcher из серии Classic отличается прочной конструкцией и высококачественными компонентами, рассчитанными на долгий срок службы. Этот аппарат среднего класса подходит для выполнения различных задач по очистке, таких как мойка автомобилей и сельскохозяйственной техники, чистки производственного оборудования или фасадов зданий. Долговечный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой блока цилиндров рассчитан на работу с водой при температуре до 60°C. Поддерживает режим всасывания воды и позволяет регулировать ее расход и рабочее давление. Пониженная частота вращения низкооборотного 4-полюсного электродвигателя обеспечивает низкую интенсивность износа насоса, который дополнительно защищен встроенным фильтром для воды. Простая конструкция аппарата обеспечивает удобный доступ ко всем его основным компонентам, что облегчает техническое обслуживание. Удобные держатели для аксессуаров с разъемами EASY!Lock обеспечивают быструю и легкую их замену, завершая продуманную концепцию модели HD 9/20-4 M Classic.
Особенности и преимущества
4-полюсный низкооборотный электродвигательСниженная частота вращения двигателя для меньшего износа насоса Длительный срок службы двигателя Чрезвычайно низкий уровень вибраций двигателя
Прочный насос с кривошипно-шатунным механизмом и латунной головкой цилиндра.Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Простота обслуживанияЛегкий доступ ко всем основным компонентам Уровень и качество масла можно легко проверить через смотровое стекло Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
Удобное хранение аксессуаров
- С дополнительным местом для хранения насадок и мелких деталей
- Надежное хранение шланга высокого давления
- С крюком для кабеля питания
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.
- Прочные и долговечные аксессуары
- Быстрая настройка и простая замена аксессуаров.
- Простой и интуитивно понятный в управлении
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|70 - 200
|Макс. давление (бар)
|240
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,5
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|56,98
|Вес (с упаковкой) (кг)
|70
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|740 x 528 x 952
Комплектация
- Пистолет: Стандарт
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Автоматическая система сброса давления
Видео
Области применения
- Мойка транспортных средств под высоким давлением
- Может использоваться для очистки фасадов
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка под высоким давлением машин и оборудования в строительстве, аграрном секторе и коммунальном хозяйстве.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 9/20-4 M Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.