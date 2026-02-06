Апарат високого тиску HD 9/20-4 M Classic від Kärcher із серії Classic відрізняється простотою в експлуатації, міцною конструкцією та якісними компонентами, що гарантують тривалий термін служби. Ця модель середнього класу підходить для різних завдань очищення, таких як миття автомобілів, сільськогосподарської техніки, очищення виробничого обладнання та фасадів будівель. Насос із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів розрахований на роботу з водою при температурі до 60°C. Він підтримує функцію всмоктування води і дозволяє регулювати її витрату та робочий тиск. 4-полюсний низькообертовий електродвигун знижує знос насоса, який додатково захищений вбудованим фільтром для води. Зручний доступ до основних компонентів спрощує технічне обслуговування. Модель також обладнана тримачами для аксесуарів з роз'ємами EASY!Lock, що забезпечують швидку і просту заміну елементів.