Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S идеально подходит для ежедневного использования в сложных условиях. Высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы. Надежный осевой насос с поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой блока цилиндров, обеспечивающий высокую производительность, дополнен 4-полюсным низкооборотным двигателем с воздушно-водяной системой охлаждения. Легкая, прочная конструкция с интегрированной алюминиевой рамой, пригодная для подъема краном. Для компактности и максимальной мобильности двигатель и насосный блок установлены в вертикальном положении. Для хранения аксессуаров на аппарате предусмотрен специальный отсек и регулируемые крючки. HD 10/25-4 S выводит эргономичность работы на новый уровень. Аппарат оснащен пистолетом высокого давления EASY!Force Advanced, который использует отдачу струи воды для полного устранения необходимости прикладывать удерживающую силу, а также поворотной струйной трубкой из нержавеющей стали длиной 1050 мм. Давление и производительность удобно регулируются с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.