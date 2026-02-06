Апарат високого тиску без підігріву води HD 10/25-4 S ідеально підходить для щоденного використання в складних умовах. Високоякісні матеріали гарантують тривалий термін служби. Надійний осьовий насос з поршнями з нержавіючої сталі і латунною головкою блоку циліндрів, що забезпечує високу продуктивність, доповнений 4-полюсним низькообертовим двигуном з повітряно-водяною системою охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Для компактності та максимальної мобільності двигун і насосний блок встановлені у вертикальному положенні. Для зберігання аксесуарів на апараті передбачений спеціальний відсік та регульовані гачки. HD 10/25-4 S виводить ергономічність роботи на новий рівень. Апарат оснащений пістолетом високого тиску EASY!Force Advanced, який використовує віддачу струменя води для повного усунення необхідності докладати утримуючу силу, а також поворотною струменевою трубкою з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм. Тиск та продуктивність зручно регулюються за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом та струменевою трубкою.