Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 SXA Plus отвечает самым высоким запросам к качеству и эргономичности. Пистолет EASY!Force Advanced сводит к нулю усилия, необходимые для удержания рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Благодаря этому можно быстро уменьшать давление для очистки поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям, не меняя сопло или настройки аппарата. Использование грязевой фрезы Vibrasoft уменьшает шум и вибрации. Вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают контроль над аппаратом. Аппарат суперкласса впечатляет также высочайшим качеством материалов и изготовления. Надежный насос с качающейся шайбой оснащен латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали. Мощный низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения рассчитан на долгий срок службы. Встроенная алюминиевая несущая рама облегчает шасси и позволяет перемещать аппарат краном, а конструкция с вертикальным расположением моторно-насосного агрегата обеспечивает компактность и высокую мобильность. Аппарат укомплектован шлангом высокого давления Ultra Guard с покрытием из материала Teflon® и автоматическим барабаном для шланга, позволяющим сматывать и разматывать его под углом до 45°даже под давлением. Конструкция аппарата позволяет также удобно хранить принадлежности.