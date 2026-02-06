Аппарат высокого давления HD 10/25-4 SXA Plus
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 SXA Plus изготовлен из высококачественных материалов и обладает высокой производительностью. Он оснащен вспомогательными системами, автоматическим барабаном для шланга и грязевой фрезой Vibrasoft.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 SXA Plus отвечает самым высоким запросам к качеству и эргономичности. Пистолет EASY!Force Advanced сводит к нулю усилия, необходимые для удержания рычага. Давление и расход воды изменяются регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Благодаря этому можно быстро уменьшать давление для очистки поверхностей, чувствительных к механическим воздействиям, не меняя сопло или настройки аппарата. Использование грязевой фрезы Vibrasoft уменьшает шум и вибрации. Вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния облегчают контроль над аппаратом. Аппарат суперкласса впечатляет также высочайшим качеством материалов и изготовления. Надежный насос с качающейся шайбой оснащен латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали. Мощный низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения рассчитан на долгий срок службы. Встроенная алюминиевая несущая рама облегчает шасси и позволяет перемещать аппарат краном, а конструкция с вертикальным расположением моторно-насосного агрегата обеспечивает компактность и высокую мобильность. Аппарат укомплектован шлангом высокого давления Ultra Guard с покрытием из материала Teflon® и автоматическим барабаном для шланга, позволяющим сматывать и разматывать его под углом до 45°даже под давлением. Конструкция аппарата позволяет также удобно хранить принадлежности.
Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шлангаАвтоматическое сматывание и разматывание шланга под углом до 45°, в том числе под давлением Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®. Сокращение затрат времени на подготовку к работе до 50 %.
Компактный дизайн с вертикальным расположением двигателя и насосного блока.Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали.Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокая производительность и эффективность. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60°C.
Эргономичная грязевая фреза Vibrasoft
- Значительное (до 30 %) уменьшение вибраций.
- Уменьшает уровень шума.
- Обеспечивает продолжительную работу с грязевой фрезой без переутомления.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
- Поворотная головка насоса.
- Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла.
- Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Вспомогательные функции и LED-дисплей состояния аппарата.
- Интегрированная электроника для мониторинга состояния аппарата
- Автоматическое отключение в случае падения или чрезмерного повышения напряжения.
- Автоматическое отключение в случае утечки или обрыва фазы.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Отсек для аксессуаров.
- Регулируемые крюки для хранения второй струйной трубки или кабеля питания.
- Хранение шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|80 - 250
|Макс. давление (бар)
|280
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|047
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|81,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|90,15
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|607 x 518 x 1063
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 20 м
- Тип шланга высокого давления: Ultra Guard
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- 3-поршневой осевой насос: С поршнями из нержавеющей стали
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Электронная защита двигателя со светодиодным дисплеем
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Области применения
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Запчасти для HD 10/25-4 SXA Plus
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине.