Апарат високого тиску без нагрівання води HD 10/25-4 SXA Plus розроблено з урахуванням найвищих вимог ергономіки. Пістолет EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження сили утримання до нуля. Регулятор Servo Control дозволяє налаштовувати тиск і об’єм води безпосередньо з пістолета. Таким чином, тиск можна регулювати відповідно до чутливості очищуваних поверхонь – без необхідності змінювати форсунку чи налаштовувати сам апарат. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Допоміжні системи та світлодіодний індикатор надають чітку інформацію про стан апарату. Насосний блок, що складається з надійного аксіального насоса з поршнями з нержавіючої сталі та латунної головки. Потужний та довговічний 4-х полюсний низькооборотний двигун з комбінованою повітряно-водяною системою охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном.. Конструкція з вертикально встановленими двигуном та насосним блоком робить машину компактною та мобільною. Апарат оснащений шлангом високого тиску Ultra-Guard з тефлоновим покриттям, відсіком для зберігання аксесуарів та автоматичним барабаном, який здатний намотувати та розмотувати шланг навіть під тиском та під кутом до 45.