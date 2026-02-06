Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Classic был спроектирован в расчете на повседневное применение в сложных условиях. Он отличается высокими параметрами производительности и прочной конструкцией со стальной рамой. Аппарат прост в управлении и быстро подготавливается к работе благодаря удобному доступу ко всем основным компонентам. Эта модель суперкласса оснащена пистолетом Classic, которым комплектуются аппараты серии HD Classic. В комплектацию входят также высококачественные быстродействующие разъемы EASY!Lock, в 5 раз ускоряющие присоединение и отсоединение принадлежностей. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос высокого давления от содержащихся в ней частиц грязи и продлевает срок его службы. Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом выполнен из прочных материалов: головка блока цилиндров изготовлена из латуни, а поршни снабжены керамическими вставками. Насос позволяет регулировать давление в зависимости от решаемой задачи. Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения гарантирует продолжительную непрерывную работу и долгий срок службы.