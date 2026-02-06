Аппарат высокого давления HD 13/18-4 S Classic
Надежный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Classic рассчитан на сложные условия повседневного применения. Типичная для аппаратов суперкласса высокая производительность гарантирует чистку с превосходным результатом.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 13/18-4 S Classic был спроектирован в расчете на повседневное применение в сложных условиях. Он отличается высокими параметрами производительности и прочной конструкцией со стальной рамой. Аппарат прост в управлении и быстро подготавливается к работе благодаря удобному доступу ко всем основным компонентам. Эта модель суперкласса оснащена пистолетом Classic, которым комплектуются аппараты серии HD Classic. В комплектацию входят также высококачественные быстродействующие разъемы EASY!Lock, в 5 раз ускоряющие присоединение и отсоединение принадлежностей. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос высокого давления от содержащихся в ней частиц грязи и продлевает срок его службы. Мощный насос с кривошипно-шатунным механизмом выполнен из прочных материалов: головка блока цилиндров изготовлена из латуни, а поршни снабжены керамическими вставками. Насос позволяет регулировать давление в зависимости от решаемой задачи. Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения гарантирует продолжительную непрерывную работу и долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Мощный и надежный насос с кривошипно-шатунным механизмом, латунной головкой блока цилиндров и поршнями с керамическими втулками.Высокая производительность и эффективность. Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. С функцией всасывания и температурой воды на входе до 60 °C.
Прочная стальная рама с большими колесами для максимальной мобильности.Обеспечивает защиту аппарата даже при эксплуатации в сложных условиях. Удобство транспортировки. Интегрированный отсек для хранения аксессуаров.
Аксессуары серии Classic с разъемами EASY!Lock.Быстрая настройка и простая замена аксессуаров. Прочные и долговечные аксессуары Простой и интуитивно понятный в управлении
Эргономичная конструкция аппарата.
- Встроенный фильтр для воды можно снимать и очищать без использования инструментов.
- Давление и расход воды можно регулировать непосредственно на насосе.
- Уровень и качество масла можно легко проверить с помощью смотрового стекла и щупа.
4-полюсный низкооборотный двигатель с воздушно-водяной системой охлаждения.
- Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание.
- Сочетает эффективное водяное охлаждение с надежной системой воздушного охлаждения для максимальной производительности охлаждения даже в условиях колебаний температуры окружающей среды и воды.
- Компактная конструкция для высочайшей мобильности.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|700 - 1300
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар)
|50 - 180
|Макс. давление (бар/МПа)
|240 / 2,4
|Потребляемая мощность (кВт)
|8,8
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|075
|Подвод воды
|1″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|60
|Вес (с упаковкой) (кг)
|67,903
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|720 x 637 x 1060
Комплектация
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с кривошипно-шатунным механизмом и керамическими поршнями
- 4-полюсный трехфазный двигатель с воздушным и водяным охлаждением
- Автоматическая система сброса давления
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Индикатор уровня масла
- Латунный входной штуцер
Области применения
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
- Очистка тракторов, машин и навесного оборудования в сельском хозяйстве.
- Чистка строительной опалубки и бетонных форм
- Очистка машин и оборудования на строительной площадке, таких как бетономешалки, строительные леса, колесные погрузчики и экскаваторы.
- Очистка производственного оборудования на предприятиях обрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности
- Очистка транспортных средств, таких как грузовики, суда, самолеты или автобусы.
- Уборка общественных зон, таких как площади, подъезды, фонтаны или автостоянки.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 13/18-4 S Classic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.