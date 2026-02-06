Апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 S Classic був розроблений для щоденного використання в важких умовах. Його основна відмінність - надійна конструкція та міцна сталева рама. Налаштування та керування апаратом просте та інтуїтивно зрозуміле, що значно скорочує час на підготовку до роботи. Доступ до всіх важливих частин апарату надзвичайно зручний. Апарат оснащений ергономічним пістолетом високого тиску серії Classic. Він також має швидкодіюче з'єднання преміум-класу EASY!Lock, яке дозволяє міняти аксесуари в п'ять разів швидше, аніж звичайні гвинтові з'єднання, заощаджуючи ваш час. Вбудований водяний фільтр надійно захищає насос високого тиску від частинок бруду та домішок, подовжуючи тим самим його термін служби. Апарат оснащений потужним насосом з кривошипно-шатунним механізмом, в якому використані високоякісні матеріали: головка циліндрів з латуні та поршні з керамічними вставками. При необхідності тиск та продуктивність можна регулювати на насосі. 4-полюсний низькошвидкісний двигун із комбінованою повітряно-водяною системою охолодження забезпечує тривалу безперебійну роботу.