Апарат високого тиску HD 13/18-4 S Classic
Надійний апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 S Classic створений для виконання важких завдань щодня. Суперклас у всіх відношеннях: висока потужність для ефективного очищення.
Апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 S Classic був розроблений для щоденного використання в важких умовах. Його основна відмінність - надійна конструкція та міцна сталева рама. Налаштування та керування апаратом просте та інтуїтивно зрозуміле, що значно скорочує час на підготовку до роботи. Доступ до всіх важливих частин апарату надзвичайно зручний. Апарат оснащений ергономічним пістолетом високого тиску серії Classic. Він також має швидкодіюче з'єднання преміум-класу EASY!Lock, яке дозволяє міняти аксесуари в п'ять разів швидше, аніж звичайні гвинтові з'єднання, заощаджуючи ваш час. Вбудований водяний фільтр надійно захищає насос високого тиску від частинок бруду та домішок, подовжуючи тим самим його термін служби. Апарат оснащений потужним насосом з кривошипно-шатунним механізмом, в якому використані високоякісні матеріали: головка циліндрів з латуні та поршні з керамічними вставками. При необхідності тиск та продуктивність можна регулювати на насосі. 4-полюсний низькошвидкісний двигун із комбінованою повітряно-водяною системою охолодження забезпечує тривалу безперебійну роботу.
Особливості та переваги
Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.Висока продуктивність та ефективність. Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60 °C.
Міцна сталева рама з великими колесами для максимальної мобільностіЗахищає машину навіть у несприятливих умовах. Простий і зручний у транспортуванні. Інтегрований відсік для зберігання аксесуарів.
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!LockШвидке налаштування та проста заміна аксесуарів. Міцні та довговічні аксесуари. Простий та інтуїтивно зрозумілий в управлінні
Ергономічна конструкція апарата.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
- Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі.
- Рівень та якість оливи можна легко перевірити за допомогою оглядового скла та щупа.
4-полюсний низькообертовий двигун з повітряно-водяною системою охолодження.
- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- Поєднує ефективне водяне охолодження з надійною системою повітряного охолодження для максимальної продуктивності охолодження навіть в умовах коливань температури навколишнього середовища та води.
- Компактний дизайн для максимальної мобільності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|376 / 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|700 - 1300
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|50 - 180
|Макс. тиск (бар/МПа)
|240 / 2,4
|Споживана потужність (кВт)
|8,8
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|075
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|60
|Вага (з упаковкою) (кг)
|67,903
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|720 x 637 x 1060
Комплектація
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
- Автоматична система скидання тиску
- Вбудований фільтр тонкої очистки води
- Індикатор рівня оливи
- Латунний вхідний штуцер
Відео
Області застосування
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Очищення опалубки та форм для бетону в будівельному секторі
- Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
- Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
- Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
- Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 13/18-4 S Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.