HDS 1000 DE – автономный аппарат высокого давления c нагревом воды, работающий на дизельном топливе (двигатель YANMAR). Применяется там, где недоступно электричество. Аппарат разработан для применения в производственных условиях – на строительных лесах, стапелях судостроительных заводов, в составе передвижных технологических установок и т.д. Все узлы размещены внутри прочной рамы из стальных труб. Аппарат отличается высокой мощностью и надежностью. При недостатке масла или снижении частоты вращения двигатель автоматически отключается. Аппарат имеет электрический стартер, удобно расположенную панель управления с обозначениями всех функций, а также удобные держатели для принадлежностей на раме. Прочная трубная рама защищена от коррозии порошковым покрытием и изготовлена с возможностью транспортировки вилочным погрузчиком или краном. Высококачественные материалы, такие как латунные головкицилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны, отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.