Аппарат высокого давления HDS 1000 De
HDS 1000 DE – автономный аппарат высокого давления c нагревом воды, работающий на дизельном топливе (двигатель YANMAR). Применяется там, где недоступно электричество. Аппарат разработан для применения в производственных условиях – на строительных лесах, стапелях судостроительных заводов, в составе передвижных технологических установок и т.д. Все узлы размещены внутри прочной рамы из стальных труб. Аппарат отличается высокой мощностью и надежностью. При недостатке масла или снижении частоты вращения двигатель автоматически отключается. Аппарат имеет электрический стартер, удобно расположенную панель управления с обозначениями всех функций, а также удобные держатели для принадлежностей на раме. Прочная трубная рама защищена от коррозии порошковым покрытием и изготовлена с возможностью транспортировки вилочным погрузчиком или краном. Высококачественные материалы, такие как латунные головкицилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны, отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.
Особенности и преимущества
Простота примененияАвтоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата. Эргономичный дизайн: пистолет Easy Press для простоты использования.
Максимальная производительностьВысокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения. Для удаления стойких загрязнений Два интегрированных бака (по одному для котельного и моторного топлива) гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгоранияСоответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
- Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
- Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 98
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,6
|Размер сопла
|048
|Топливный бак (л)
|34
|Топливо
|Котельное топливо / Дизель
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Тип двигателя
|L 100 V
|Количество одновременных пользователей.
|1
|Высокая мобильность
|стационарный
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|188,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|194,1
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 750 x 785
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Защитная рама (Cage)
- Электрический стартер
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Принадлежности
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.