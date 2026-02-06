Аппарат высокого давления HDS 1000 De

HDS 1000 DE – автономный аппарат высокого давления c нагревом воды, работающий на дизельном топливе (двигатель YANMAR). Применяется там, где недоступно электричество. Аппарат разработан для применения в производственных условиях – на строительных лесах, стапелях судостроительных заводов, в составе передвижных технологических установок и т.д. Все узлы размещены внутри прочной рамы из стальных труб. Аппарат отличается высокой мощностью и надежностью.

При недостатке масла или снижении частоты вращения двигатель автоматически отключается. Аппарат имеет электрический стартер, удобно расположенную панель управления с обозначениями всех функций, а также удобные держатели для принадлежностей на раме. Прочная трубная рама защищена от коррозии порошковым покрытием и изготовлена с возможностью транспортировки вилочным погрузчиком или краном. Высококачественные материалы, такие как латунные головкицилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны, отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.

Особенности и преимущества
Простота применения
Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата. Эргономичный дизайн: пистолет Easy Press для простоты использования.
Максимальная производительность
Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения. Для удаления стойких загрязнений Два интегрированных бака (по одному для котельного и моторного топлива) гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V. Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
  • Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 98
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,6
Размер сопла 048
Топливный бак (л) 34
Топливо Котельное топливо / Дизель
Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность стационарный
Вес (с аксессуарами) (кг) 188,3
Вес (с упаковкой) (кг) 194,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 750 x 785

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 1000 De

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
