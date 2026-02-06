HDS 1000 DE - автономний апарат високого тиску c нагріванням води, що працює на дизельному паливі (двигун YANMAR ). Застосовується там, де недоступне електрику. Апарат розроблений для застосування у виробничих умовах - на будівельних лісах, стапелях суднобудівних заводів, у складі пересувних технологічних установок і т.д. Всі вузли розміщені всередині міцної рами із сталевих труб. Апарат відрізняється високою потужністю і надійністю. При нестачі масла або зниженні частоти обертання двигун автоматично вимикається. Апарат має електричний стартер, зручно розташовану панель управління з позначеннями всіх функцій, а також зручні тримачі для приладдя на рамі. Міцна трубна рама захищена від корозії порошковим покриттям і виготовлена ​​з можливістю транспортування вилковим навантажувачем або краном. Високоякісні матеріали, такі як латунні головки циліндрів, клапани з нержавіючої сталі, поршні знікелю - хромовим покриттям, гарантують тривалий термін служби апарату. Високопродуктивний пальник, з вертикальною котушкою нагрівача і недетонуючим безперервним запалюванням, може налаштовуватися в межах між 30 ° C і 98 ° C. Обладнані системи безпеки, такі як вимикач при низькому рівні масла, запобіжні клапани, вимикач при низькому рівні води або палива, захищають машину в умовах безперервної щоденної експлуатації. Бак з поплавковим регулятором надійно ізолює апарат від питного водопроводу і захищає всі компоненти, які вступають в контакт з водою від накипу та інших відкладень.