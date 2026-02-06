Апарат високого тиску HDS 1000 De
HDS 1000 DE - автономний апарат високого тиску c нагріванням води, що працює на дизельному паливі (двигун YANMAR). Застосовується там, де недоступна електрика. Апарат розроблений для застосування у виробничих умовах - на будівельних лісах, стапелях суднобудівних заводів, у складі пересувних технологічних установок і т.д. Всі вузли розміщені всередині міцної рами із сталевих труб. Апарат відрізняється високою потужністю і надійністю.
HDS 1000 DE - автономний апарат високого тиску c нагріванням води, що працює на дизельному паливі (двигун YANMAR ). Застосовується там, де недоступне електрику. Апарат розроблений для застосування у виробничих умовах - на будівельних лісах, стапелях суднобудівних заводів, у складі пересувних технологічних установок і т.д. Всі вузли розміщені всередині міцної рами із сталевих труб. Апарат відрізняється високою потужністю і надійністю. При нестачі масла або зниженні частоти обертання двигун автоматично вимикається. Апарат має електричний стартер, зручно розташовану панель управління з позначеннями всіх функцій, а також зручні тримачі для приладдя на рамі. Міцна трубна рама захищена від корозії порошковим покриттям і виготовлена з можливістю транспортування вилковим навантажувачем або краном. Високоякісні матеріали, такі як латунні головки циліндрів, клапани з нержавіючої сталі, поршні знікелю - хромовим покриттям, гарантують тривалий термін служби апарату. Високопродуктивний пальник, з вертикальною котушкою нагрівача і недетонуючим безперервним запалюванням, може налаштовуватися в межах між 30 ° C і 98 ° C. Обладнані системи безпеки, такі як вимикач при низькому рівні масла, запобіжні клапани, вимикач при низькому рівні води або палива, захищають машину в умовах безперервної щоденної експлуатації. Бак з поплавковим регулятором надійно ізолює апарат від питного водопроводу і захищає всі компоненти, які вступають в контакт з водою від накипу та інших відкладень.
Особливості та переваги
Простота застосуванняАвтоматичне відключення пальника у разі нестачі води та перегріву апарату. Ергономічний дизайн: пістолет Easy Press для простоти використання.
Максимальна продуктивністьПотужний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням. Для видалення стійких забруднень Два інтегрованих бака (по одному для котельного та моторного палива) гарантують тривалу безперервну роботу.
Економічний дизельний двигун внутрішнього згорянняВідповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V. Електричний стартер для легкого запуску.
Дружній користувачеві інтерфейс
- Швидкість автоматично знижується в режимі очікування. Це дозволяє економити енергію і не перенавантажувати мотор
- Підйом краном можливий завдяки сталевій рамі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|450 - 900
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 98
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,6
|Розмір сопла
|048
|Паливний бак (л)
|34
|Паливо
|Котельне паливо / Дизель
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Тип двигуна
|L 100 V
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|стаціонарний
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|188,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|194,1
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 750 x 785
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Захисна рама (Cage)
- Електричний стартер
- Міцна сталева трубна рама для підхоплення краном
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 1000 De
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.