Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO

Особенности и преимущества
Горячая вода повышает производительность очистки
Максимальная производительность
  • Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
  • Автоматическое отключение горелки в случае недостатка воды и перегрева аппарата.
Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания
  • Соответствует экологическому стандарту по ограничению выбросов выхлопных газов EU STAGE V.
  • Электрический стартер для легкого запуска.
Дружественный пользователю интерфейс
  • Скорость автоматически снижается в режиме ожидания. Это позволяет економить энергию и не перенагружать мотор
  • Загрузка крана возможна благодаря прочной трубчатой стальной раме.
Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 450 - 900
Рабочее давление (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 98
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 5,6
Размер сопла 048
Топливный бак (л) 34
Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Тип двигателя L 100 V
Количество одновременных пользователей. 1
Высокая мобильность на колесах
Вес (с аксессуарами) (кг) 199,159
Вес (с упаковкой) (кг) 205

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
  • Защитная рама (Cage)
  • Электрический стартер
  • Прочная стальная трубная рама для подхвата краном
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Аппарат высокого давления HDS 1000 De CEMO
Области применения
  • Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 1000 De CEMO

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.