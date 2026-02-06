Апарат високого тиску HDS 1000 De CEMO
Особливості та переваги
Гаряча вода підвищує продуктивність очищення
- Плавне регулювання вмісту вологи від пари до струменя гарячої води безпосередньо на машині.
- Регулятор подачі пари можна налаштувати на будь-яке завдання з прибирання.
Максимальна продуктивність
- Потужний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням.
- Автоматичне відключення пальника у разі нестачі води та перегріву апарату.
Економічний дизельний двигун внутрішнього згоряння
- Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V.
- Електричний стартер для легкого запуску.
Дружній користувачеві інтерфейс
- Швидкість автоматично знижується в режимі очікування. Це дозволяє економити енергію і не перенавантажувати мотор
- Підйом краном можливий завдяки сталевій рамі.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|450 - 900
|Робочий тиск (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 98
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,6
|Розмір сопла
|048
|Паливний бак (л)
|34
|Тип приводу
|Дизель
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Тип двигуна
|L 100 V
|Кількість одночасних користувачів
|1
|Мобільність
|на колесах
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|199,159
|Вага (з упаковкою) (кг)
|205
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
- Захисна рама (Cage)
- Електричний стартер
- Міцна сталева трубна рама для підхоплення краном
Області застосування
- Легке і ефективне знищення бур'янів у комунальному господарстві без застосування гербіцидів.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 1000 De CEMO
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.