Апарат високого тиску HDS 1000 De CEMO

Особливості та переваги
Гаряча вода підвищує продуктивність очищення
  • Плавне регулювання вмісту вологи від пари до струменя гарячої води безпосередньо на машині.
  • Регулятор подачі пари можна налаштувати на будь-яке завдання з прибирання.
Максимальна продуктивність
  • Потужний пальник з вертикальним нагрівальним змійовиком та безпечним безперервним горінням.
  • Автоматичне відключення пальника у разі нестачі води та перегріву апарату.
Економічний дизельний двигун внутрішнього згоряння
  • Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V.
  • Електричний стартер для легкого запуску.
Дружній користувачеві інтерфейс
  • Швидкість автоматично знижується в режимі очікування. Це дозволяє економити енергію і не перенавантажувати мотор
  • Підйом краном можливий завдяки сталевій рамі.
Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 450 - 900
Робочий тиск (бар/МПа) 40 - 200 / 4 - 20
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 98
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 5,6
Розмір сопла 048
Паливний бак (л) 34
Тип приводу Дизель
Виробник двигуна Yanmar
Тип двигуна L 100 V
Кількість одночасних користувачів 1
Мобільність на колесах
Вага (з аксесуарами) (кг) 199,159
Вага (з упаковкою) (кг) 205

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску: 15 м
  • Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 315 бар
  • Захисна рама (Cage)
  • Електричний стартер
  • Міцна сталева трубна рама для підхоплення краном
Області застосування
  • Легке і ефективне знищення бур'янів у комунальному господарстві без застосування гербіцидів.
