Высочайшая мобильность – главное преимущество трейлера HDS 13/35. Этот аппарат высокого давления с подогревом воды, смонтированный на шасси одноосного прицепа, развивает давление 350 бар и не требует электропитания, что обеспечивает максимальный спектр применения – в частности, на стройплощадках, в промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие надежность и эффективность, удобство в управлении и обслуживании, а также возможность конфигурирования в соответствии с пожеланиями покупателя обеспечивают профессиональное решение самых разнообразных задач чистки.