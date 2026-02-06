Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS 13/35 может эксплуатироваться автономно и создает давление 350 бар. Это идеальное решение для очистки горячей водой под высоким давлением в коммунальном секторе, на строительных площадках и в промышленности.
Высочайшая мобильность – главное преимущество трейлера HDS 13/35. Этот аппарат высокого давления с подогревом воды, смонтированный на шасси одноосного прицепа, развивает давление 350 бар и не требует электропитания, что обеспечивает максимальный спектр применения – в частности, на стройплощадках, в промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие надежность и эффективность, удобство в управлении и обслуживании, а также возможность конфигурирования в соответствии с пожеланиями покупателя обеспечивают профессиональное решение самых разнообразных задач чистки.
Особенности и преимущества
АвтономностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды. Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
Универсальные возможности2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировке после ее завершения. Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств. Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
Простота управления100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу. Мощные дизельные двигатели Yanmar обеспечивают работу без подключения к электросети. Удобное управление центральным переключателем.
Универсальные возможности
- Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.
- Кожух больших размеров облегчает сервисным специалистам доступ к техническим компонентам.
Надежность
- Продуманное сервисное программное обеспечение для быстрой диагностики неисправностей.
- Испытанные высококачественные компоненты Kärcher гарантируют долгий срок службы.
- Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Многочисленные предохранительные устройства защищают трейлер HDS от повреждения в случае возникновения неполадок.
- Предусмотрен режим защиты от замерзания, оберегающий все компоненты от повреждений, вызываемых низкими температурами окружающей среды.
- Применение в коммунальном хозяйстве (уборка общественных территорий, очистка дорог и тротуаров, удаление граффити и жевательной резинки)
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|19 / 26
|Производительность (л/ч)
|650 - 1300
|Давление (бар/МПа)
|100 - 350 / 10 - 35
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|9,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|3646 x 1747 x 1735
Комплектация
- Пистолет: Промышленность
- Шланг высокого давления: 30 м
- Распылительная трубка: 700 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Регулировка давления за счет изменения частоты вращения
Области применения
- Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
- Автоматическое снижение частоты вращения