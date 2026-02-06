Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1

Трейлер HDS 13/35 может эксплуатироваться автономно и создает давление 350 бар. Это идеальное решение для очистки горячей водой под высоким давлением в коммунальном секторе, на строительных площадках и в промышленности.

Высочайшая мобильность – главное преимущество трейлера HDS 13/35. Этот аппарат высокого давления с подогревом воды, смонтированный на шасси одноосного прицепа, развивает давление 350 бар и не требует электропитания, что обеспечивает максимальный спектр применения – в частности, на стройплощадках, в промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие надежность и эффективность, удобство в управлении и обслуживании, а также возможность конфигурирования в соответствии с пожеланиями покупателя обеспечивают профессиональное решение самых разнообразных задач чистки.

Особенности и преимущества
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1: Автономность
Автономность
Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды. Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1: Универсальные возможности
Универсальные возможности
2 барабана для шлангов (опции) обеспечивают быструю подготовку к работе и транспортировке после ее завершения. Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств. Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1: Простота управления
Простота управления
100-литровый бак для дизельного топлива гарантирует продолжительную непрерывную работу. Мощные дизельные двигатели Yanmar обеспечивают работу без подключения к электросети. Удобное управление центральным переключателем.
Универсальные возможности
  • Варианты Skid и Cab обеспечивают гибкие возможности мобильной или стационарной эксплуатации.
  • Кожух больших размеров облегчает сервисным специалистам доступ к техническим компонентам.
Надежность
  • Продуманное сервисное программное обеспечение для быстрой диагностики неисправностей.
  • Испытанные высококачественные компоненты Kärcher гарантируют долгий срок службы.
  • Встроенная система умягчения воды для защиты нагревательного змеевика от обызвествления.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Многочисленные предохранительные устройства защищают трейлер HDS от повреждения в случае возникновения неполадок.
  • Предусмотрен режим защиты от замерзания, оберегающий все компоненты от повреждений, вызываемых низкими температурами окружающей среды.
  • Применение в коммунальном хозяйстве (уборка общественных территорий, очистка дорог и тротуаров, удаление граффити и жевательной резинки)
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность двигателя (кВт/л.с.) 19 / 26
Производительность (л/ч) 650 - 1300
Давление (бар/МПа) 100 - 350 / 10 - 35
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 9,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 3646 x 1747 x 1735

Комплектация

  • Пистолет: Промышленность
  • Шланг высокого давления: 30 м
  • Распылительная трубка: 700 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Регулировка давления за счет изменения частоты вращения
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Трейлер HDS HDS 13/35 De Tr1
Области применения
  • Применение в строительстве (очистка строительной техники, лесов, опалубки, снаряжения)
  • Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
  • Автоматическое снижение частоты вращения
Configurable components

Барабан для шланга низкого давления рассчитан на шланги длиной до 30 м. Поставляется с 30-метровым шлангом низкого давления. Преимуществами применения барабана являются удобное управление при помощи кривошипной рукоятки, гибкие возможности заправки трейлера и возможность легкой защиты шланга от замерзания.

Для значительного расширения радиуса действия при выполнении уборочных работ с использованием трейлеров HDS предлагается монтажный комплект барабана для шланга высокого давления, рассчитанный на использование шлангов длиной до 50 м. Барабан позволяет выполнять работы на значительном удалении от аппарата и, кроме того, обеспечивает шлангу защиту во время транспортировки и хранения.

Базовый аппарат в версии Skid оснащен рамным каркасом без защитной обшивки и бака для воды. Аппарат очень компактен и включает небольшой бак для воды (20 л).

Аппарат в версии Cab, включающий бак для воды и большой топливный бак, прекрасно подходит для стационарной эксплуатации или установки на автомобиле, в частности на бортовой платформе или в кузове пикапа. Обшивка надежно защищает технические компоненты аппарата и панель управления от внешних воздействий. Базовый аппарат с обшивкой и баком для воды поставляется без дышла прицепа.

Компактная конструкция аппарата в трейлерном исполнении обеспечивает высокую мобильность, а также полную автономность благодаря перевозимому вместе с ним запасу воды и топлива. Базовый аппарат оснащен обшивкой, баком для воды, двухколесным шасси и дышлом прицепа.

Амортизаторы для трейлерной версии трейлеров HDS повышают устойчивость при движении, благодаря чему допускается транспортировка трейлера на более высоких скоростях.

Решение для повышения безопасности труда: клапан сброса давления, который при отпускании рычага пистолета устраняет давление между насосом и клапаном. Благодаря этому исключается интенсивная отдача, а плавное нарастание давления при нажатии на рычаг пистолета способствует более комфортной работе. Одновременно оберегаются компоненты системы высокого давления аппарата.
Принадлежности
Чистящее средство
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.